ETV Bharat / bharat

୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ଏକ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

2047 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ଏକ ବିକଶିତ ଦେଶ ହେବ ବୋଲି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଆଜି ନୂତନ ଉଚ୍ଚତା ଆରୋହଣ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି

PM Modi
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି (ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 15, 2026 at 9:02 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Independence Day ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: 80ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି ଭାରତ । ଲାଲକିଲ୍ଲାରରୁ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2047 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ଏକ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବ ।

ଭାରତକୁ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ:

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛୁ, ଏକ ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଯାହା ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ସାକାର ହେବ ଏବଂ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତା ଆରୋହଣ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ । ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହେଉଛି 2047 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତକୁ ଏକ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା, ଯାହାକି ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତାର ଶତବାର୍ଷିକୀ ବର୍ଷ । ଆମକୁ ଆମର 1.4 ବିଲିୟନ ନାଗରିକଙ୍କ ସାମୂହିକ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶ ଏକ ବିକଶିତ ଦେଶ ହେବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନିଏ, ଏହା ବିଶ୍ୱ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମର ସାହସର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଛିଡ଼ା ହୁଏ; ବିଶ୍ୱ ଆମ ପ୍ରତି ତାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ..."

ଆମର ସଂକଳ୍ପ ଦୃଢ଼ ହେବା ଉଚିତ:ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ଲାଲକିଲ୍ଲାରରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, "ଏକ ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ତା'ର ସ୍ୱପ୍ନ, ତା'ର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ତା'ର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଏ ସେତେବେଳେ ମହାନ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରେ । ଛୋଟ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ । ଆମକୁ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବ୍ୟାପକ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆମର ଦିଗନ୍ତକୁ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ । ଆମର ସଂକଳ୍ପ ଦୃଢ଼ ହେବା ଉଚିତ । ଯେତେବେଳେ ଆମର ସଂକଳ୍ପ ଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ, ଆମେ କଷ୍ଟ ଏବଂ କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ପାଇଥାଉ..."

ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ:

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ" ହାସଲ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ସେଥିପାଇଁ, ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ ଯେ ଭାରତ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଆମକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଆମର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡିବ । ଆମକୁ ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଏହି ସଂକଳ୍ପ ସହିତ, ଆମେ ଏକ "ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ" ଆଡ଼କୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛୁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ "ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ," "ସ୍ୱଦେଶୀ," ଏବଂ "ଲୋକାଲ ଫର ଲୋକାଲ" ଭଳି ପଦକ୍ଷେପରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ୍ ଦୁନିଆ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପରିବେଶରେ, ଆମେ ଚିପ୍ସର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝିପାରୁଛୁ । ଏହା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ହେଉ, ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ ହେଉ କିମ୍ବା ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଚିପ୍ସ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ । ଏଗୁଡ଼ିକ ବିନା ବିଶ୍ୱ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଯିବ । ଭାରତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛି । ତିନୋଟି ବଡ଼ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଛି, ଏବଂ ମୋତେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରୁ ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି । ଆଗାମୀ ସାତରୁ ଆଠ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଆହୁରି ପାଞ୍ଚରୁ ଆଠଟି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଖୁବଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

80ତମ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ଅନ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ

ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ରୋକିବା ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍କାର ଆଣୁଛନ୍ତି: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି

TAGGED:

80TH INDEPENDENCE DAY
PM MODI SPEECH FROM RED FORT
VIKSHIT BHARAT 2047
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି
INDEPENDENCE DAY 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.