ନୋଏଡ଼ା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି

ଜେୱାରରେ ଏହି ବିମାନ ବନ୍ଦର ଦିଲ୍ଲୀର ଆଇଜିଆଇ ବିମାନବନ୍ଦର ଉପରେ ବୋଝ କମ୍ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହା ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ।

Published : March 28, 2026 at 2:08 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ଭାରତର ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଡି ହେଲା ଏକ ନୂତନ ଫର୍ଦ୍ଦ । ଜେୱରଠାରେ ନୋଏଡ଼ା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଜି (ଶନିବାର) ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଉଦ୍‌ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ବିମାନବନ୍ଦର ଦ୍ବାରା ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଅଞ୍ଚଳ (NCR) ସହିତ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ତଥା ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାର ସଂଯୋଗୀକରଣ ହେବା ସହ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶରେ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦିନ 11.30ରେ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍‌ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଉପସ୍ଥିତ ଜନତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ ।

ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଧ୍ବନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ସଭାସ୍ଥଳ:
ବିମାନବନ୍ଦର ଉଦ୍‌ଘାଟନ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ କେବଳ ପରଦା ଉଠାଉଛି । ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବିମାନବନ୍ଦରର ଉଦଘାଟନ କରନ୍ତୁ । କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି । ଦୀପଟିଏ ଜାଳି ଏହାକୁ ଉଦଘାଟନ କରନ୍ତୁ ।" ଏହି ସମୟରେ ଉଦ୍ଘାଟନସ୍ଥଳୀ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଧ୍ବନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ।

ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁସ୍ଥାନକୁ ଦେଖେ, ସେଠାରେ ଉତ୍ସାହୀ ଏବଂ ଉର୍ଜାବାନ ଯୁବକଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନୂତନ ଦିଗ ଦେବ ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି । ଆଜି, ଆମେ 'ବିକସିତ ୟୁପି, ବିକସିତ ଭାରତ' ଅଭିଯାନରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ।"

ସର୍ବାଧିକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ଥିବା ରାଜ୍ୟ:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବେ ଦେଶର ସର୍ବାଧିକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ଥିବା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ମୋତେ ଏହି ବିମାନବନ୍ଦରର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଏବଂ ଏହାକୁ ଉଦଘାଟନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ । ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ମୋତେ ନିଜର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଚୟନ କରିଥିଲା, ସେହି ରାଜ୍ୟ ଏବେ ଏହି ବିମାନବନ୍ଦର ନାମରେ ପରିଚିତ ହେବ ।"

ମଲ୍ଟି-ମୋଡାଲ ପରିବହନ କେନ୍ଦ୍ର:
ଏହାକୁ ଏକ ମଲ୍ଟି-ମୋଡାଲ ପରିବହନ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି । ଏହା ସଡକ, ରେଳ, ମେଟ୍ରୋ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ସହିତ ସଠିକ ଭାବେ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏହି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ମଲ୍ଟି-ମୋଡାଲ କାର୍ଗୋ ହବ୍‌ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଯାହା ବାର୍ଷିକ 2.5 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କାର୍ଗୋ ପରିଚାଳନା କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖେ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ 18 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚାବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।

ପ୍ରଥମ ପ୍ରର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ, ଆଉ 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବାକି:
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଟି ସରକାରୀ-ବେସରକାରୀ ସହଭାଗୀତାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଆହୁରି 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାମ ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବିମାନବନ୍ଦର 1.2 କୋଟି ଯାତ୍ରୀ ପରିଚାଳନା କ୍ଷମତା ରଖିଛି । ପରବର୍ତ୍ତି ସମୟରେ ଏହା ବାର୍ଷିକ 7 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯାଳୟ ସୂତ୍ରରୁ କୁହାଯାଇଛି ।

'ନୂତନ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବିକାଶ ଶିଖର ଛୁଇଁବାକୁ ଯାଉଛି'
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ନିଜ X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ କହିଛନ୍ତି, "'ନୂତନ ଭାରତ' ମଧ୍ୟରେ 'ନୂତନ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ'ର ବିକାଶ ଯାତ୍ରା ଆଜି ଆଉ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଶିଖର ଛୁଇଁବାକୁ ଯାଉଛି ।" ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ହାତରେ ଜେୱାରରେ ନୋଏଡା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଉଦଘାଟିତ ହୋଇଛି ।"

YEIDA IGI DELHI NCR
