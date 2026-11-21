ବିହାରରେ ଦେଶର ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀ ସେତୁ ‘ନୀତୀଶ ସେତୁ’ ଲୋକାର୍ପିତ, ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି
ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଉପରେ ୧୯.୭୬ କିମି ଦୀର୍ଘ ସେତୁ ଲୋକାର୍ପିତ, ୩୪ ହଜାର କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ୨୨୭ଟି ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ;ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା। ଦେବ ରାଜଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
By Dev Raj
Published : November 21, 2026 at 7:08 PM IST
ବୈଶାଳୀ: ବିହାରରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଦେଶର ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀ ସେତୁ ‘ନୀତୀଶ ସେତୁ’କୁ ଶନିବାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ପଞ୍ଜାବରେ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେ ଗରିବଙ୍କୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଭ୍ରମିତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟ (ଏନଡିଏ) ଗରିବଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାମ କରିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ଜନତା ଦଳ (ୟୁନାଇଟେଡ୍)ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୋଦି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ (ଆରଜେଡି) ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ। ସେହି ସରକାର ସମୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇନଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, “ଯେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ କାମ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହାର ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ। କଂଗ୍ରେସ ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଦେଶରେ ‘ଗରିବୀ ହଟାଓ’ ନାରା ଦେଇଆସିଛି। ଗରିବଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭୋଟ୍ ଲୁଟିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ୧୨ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୫୦ କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରୁ ବାହାର କରିଛୁ।”
ବୈଶାଳୀ ଜିଲ୍ଲାର ଜନ୍ଦାହା–ରାଜାପାକର–ମହୁଆ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଜନସଭାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ, ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଏବଂ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାର ପରିଣାମ।
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, କୋଟି କୋଟି ଗରିବଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସହଜ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ଦେଶ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବିରୋଧୀ ଲଢ଼େଇରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରୁଛି।
ମୋଦି ଆହୁରି କହିଥିଲେ, “ଆମେ ୮୦ କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ରାସନ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ। କୋଟି କୋଟି ପରିବାରକୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ସୁରକ୍ଷାର ଭାବନା ଦେଇଛୁ। ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ ମହଙ୍ଗା ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଛୁ। ଘରେ ଘରେ ପାଣି, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଓ ଶୌଚାଳୟ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚାଇ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନଜନକ ଜୀବନ ଦେଇଛୁ। ଏହା ଗରିବଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇଛି ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି।”
ଦେଶରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣରେ ବିହାରର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ‘ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍’ ସରକାର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ସହ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିବା ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ।
ମୋଦି କହିଥିଲେ, “ବିହାରରେ ମୋଟ ୪୩ ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ପକ୍କା ଘର ଦିଆଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଉ ୧୧ ଲକ୍ଷ ଘରକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର ୭୫ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ପଠାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସହଯୋଗ ଫଳରେ ୫୦ ଲକ୍ଷ ମହିଳା ‘ଲଖପତି ଦିଦି’ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି।”
ଏକଦା ବିହାରର ହଜାର ହଜାର ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ନଥିଲା ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରି ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏବେ ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଉଛି।
ସେ କହିଥିଲେ, “ପୂର୍ବରୁ ଲୋକେ ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତିର ହିସାବ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ସେମାନେ ନିବେଶର ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଅପରାଧର ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛି।”
ବିହାର ପ୍ରତି ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ, ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ସୁଶାସନ ଓ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ନୀତି ଉପରେ ଭରସା ପ୍ରକଟ କରି ବିହାରବାସୀ ଆଶା ଓ ବିକାଶର ପଥ ବାଛିଥିଲେ।
ସେ କହିଥିଲେ, “ନୀତୀଶ ଜୀ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବିହାରର ସେବା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ନୀତୀଶ ଜୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ସେହି ବିକାଶର ଧାରାର ଏକ ଅଂଶ। ମୋର ବନ୍ଧୁ ତଥା ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାମବିଳାସ ପାଶୱାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆମ ଉପରେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରୁଥିବେ। କାରଣ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ତାହା ଆଜି ପୂରଣ ହୋଇଛି।”
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଆଇଆଇଟି ଖଡ଼ଗପୁରର ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୁବିଲି ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅପରାହ୍ନରେ ପାଟନାସ୍ଥିତ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ନୀତୀଶ କୁମାର ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ବିମାନବନ୍ଦରର ରନୱେରେ ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆତ୍ମୀୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା।
ଏକ୍ସ (X)ରେ ଫଟୋ ସହ ମୋଦି ଲେଖିଥିଲେ, “ପାଟନା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ନୀତୀଶ କୁମାର ଜୀଙ୍କୁ ଭେଟି ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ।” ଏହି ଅବସରରେ ଏନଡିଏର ସହଯୋଗୀ ଦଳ ବିଜେପି, ଜେଡିୟୁ, ଲୋକ ଜନଶକ୍ତି ପାର୍ଟି (ରାମବିଳାସ), ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଆୱାମ ମୋର୍ଚ୍ଚା (ସେକ୍ୟୁଲାର) ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲୋକ ମୋର୍ଚ୍ଚା (ଆରଏଲଏମ୍)ର ଅନେକ ନେତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ।
ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବା ବାତ୍ୟା ‘ଅକ୍ୱାନ୍’ର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋଦି ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ବୈଶାଳୀ ଜିଲ୍ଲାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିଲେ। ନୀତୀଶ କୁମାର ତାଙ୍କ ସହ ଯାଇନଥିଲେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମସ୍ଥଳ ନିକଟରେ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ୧୯.୭୬ କିମି ଦୀର୍ଘ ନୀତୀଶ ସେତୁର ଏକ ମଡେଲ୍ ଦେଖିଥିଲେ। ଏହି ସେତୁ ରାଜଧାନୀ ପାଟନାର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା କଚ୍ଚି ଦର୍ଗାକୁ ବୈଶାଳୀ ଜିଲ୍ଲାର ରାଘୋପୁର ଓ ବିଦୁପୁର ସହ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେତୁର ଡିଜାଇନ୍ ଓ ବିଶେଷତ୍ୱ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଏହି ସେତୁ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ବିହାର ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ସମୟକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତ ଏବଂ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ପରିବହନକୁ ସହଜ କରିବ।
ଏହାପରେ ମୋଦୀ ସେତୁ ଉପରକୁ ଯାଇ ଫିତା କାଟି ଏହାକୁ ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଚିରାଗ ପାଶୱାନ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ କୁମାର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସହ ସେ ସେତୁ ଉପରେ ଚାଲିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ନିଜ ଶାଲ୍ ହଲାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ବିହାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ୍ (ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ) ସୟଦ ଅତା ହସନୈନ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଏକ୍ସଟ୍ରା-ଡୋଜ୍ଡ କେବୁଲ୍-ଷ୍ଟେଡ୍ ସେତୁ ପାଟନାର କଚ୍ଚି ଦର୍ଗାକୁ ବୈଶାଳୀ ଜିଲ୍ଲାର ରାଘୋପୁର ଓ ବିଦୁପୁର ସହ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ସେତୁର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ୯.୭୬ କିମି ହୋଇଥିବାବେଳେ ନଦୀର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ୍କୁ ମିଶାଇ ଏହାର ମୋଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ୧୯.୭୬ କିମି।
ବିହାର ଷ୍ଟେଟ୍ ରୋଡ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଭାରତର ଲାର୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁବ୍ରୋ (ଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟି) ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଡାଏୱୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କମ୍ପାନୀ ମିଳିତ ଭାବେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସେତୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ୨୨ ଓ ୩୨୨କୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ସହ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉତ୍ତର ବିହାର ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ସମୟକୁ କମାଇବ।
‘ନୀତୀଶ ସେତୁ’ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୩୪ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ୨୨୭ଟି ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ବକ୍ସର ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ଦ୍ୱିତୀୟ ୟୁନିଟ୍, ୨୬,୯୧୭ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ହସ୍ତାନ୍ତର, ୧୦୬ଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ଉଦ୍ଘାଟନ, ରାଜ୍ୟର ୧୧ଟି ସହରରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ୧୦୦ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍ ଏବଂ ପାଟନା ଓ ଗୟାରେ କୃଷି ବଜାରର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଏହାସହ ପାଟନା ଉପକଣ୍ଠରେ ଏକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର (ୱେଷ୍ଟ-ଟୁ-ଏନର୍ଜି ପ୍ଲାଣ୍ଟ)ର ଶିଳାନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ମୋଦି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ୪୫ କିମି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ୧୩ଟି ପୌରସଂସ୍ଥାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଥିବା ୧,୬୦୦ ଟନ୍ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇପାରିବ। ଏଥିରୁ ୧୫ ମେଗାୱାଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ। ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ୧୦୦ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବାୟୋ-ମିଥେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ୭୦୦ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିବ।