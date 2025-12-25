ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରେରଣା ସ୍ଥଳର ଉଦଘାଟନ; ତିନି ରାଷ୍ଟ୍ର ନାୟକଙ୍କ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପ୍ରତିମା ଉନ୍ମୋଚନ

ETV Bharat / bharat

ସମାଗମସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତ ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ।
ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ୧୦୧ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରେରଣା ସ୍ଥଳର ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ସେ ବସନ୍ତ କୁଞ୍ଜର ଏହି ପାର୍କରେ ସ୍ଥାପିତ ତିନି ଜଣ ରାଷ୍ଟ୍ର ନାୟକ: ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ, ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ୬୫ ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି । ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ମହାନ ବୀରମାନଙ୍କ ଐତିହ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ଜାତୀୟ ସ୍ମାରକୀକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିଥିଲେ ।

ଉଦ୍ଘାଟନ ସମାରୋହକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି,"ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଆଜି ଏକ ନୂତନ ପ୍ରେରଣା ସ୍ଥଳ ପାଇଛି । ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ, ଗର୍ବ ଏବଂ ସେବାର ପ୍ରତୀକ । ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରେରଣା ସ୍ଥଳ ଆମକୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଏ ଯେ, ଆମେ ନେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ । ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ହିଁ ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ନିର୍ମାଣ କରିବ। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରେରଣା ସ୍ଥଳ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି।"

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରେରଣା ସ୍ଥଳର ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ, ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ 65 ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ।

ସମାଗମସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତ ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ ବିଜେପି ଏବଂ ଜନସଂଘ କରିଡର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଟୋଗ୍ରାଫ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସଂଘ ଏବଂ ବିଜେପିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥାଏ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତା'ପରେ ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ ଗ୍ୟାଲେରୀ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଡକ୍ଟର ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଏବଂ ପ୍ରତୀକ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନର ଘଟଣାବଳୀକୁ ଚିତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଗ୍ୟାଲେରୀ ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଏହି ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାବଳୀକୁ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତା'ପରେ ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ଭାରତରତ୍ନ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ଗ୍ୟାଲେରୀ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଏହି ଗ୍ୟାଲେରୀଗୁଡ଼ିକ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣାବଳୀକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ।

