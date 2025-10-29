ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରରେ 11 କେଜିର ବାନା ଉଡାଇବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ; ପାରାଶୁଟ କପଡାରେ ହେବ ପ୍ରସ୍ତୁତ
11କେଜି ଓଜନର ଏହି ବାନାର ଚଉଡା 22 ଫୁଟ ରହିଛି । ବାନା ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ 11ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ବାଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ପ୍ରାୟ 8 ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ ।
ଅଯୋଧ୍ୟା: ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ନଭେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ପାରାଶୁଟ କପଡାରେ ତିଆରି ବାନା ଉଡିବ । 11 କେଜି ଓଜନର ଏହି ବାନାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ । ଏହି ଅବସରରେ ସେନାର ଯବାନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ । ରାମ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏବଂ ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଏହି ଧ୍ୱଜାବତରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପନ କରାଯିବ ।
ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୃପେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରାମ ମନ୍ଦିରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ଧ୍ୱଜା ଲାଗିବ । ଉଚ୍ଚତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ । ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ଆଇକୋନୋଗ୍ରାଫି କାମ ଶେଷ ହୋଇ ଯାଇଛି । ବାନା ସହ 11ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ଏକ ବାଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ଏହି ପବିତ୍ର ବାନାର ଚଉଡା 22 ଫୁଟ ରହିଛି । ସେଥିପାଇଁ ସେନା ଶିଖରରେ ଧ୍ୱଜା ଚଢାଇବା କାମ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛି । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଧ୍ୱଜା ପାରାଶୁଟ କପଡାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏହି କପଡା ଖୁବ ମଜବୁତ ।
8 ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି
ନୃପେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ନଭେମ୍ବର 25 ତାରିଖ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରାୟ 8 ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ । ଆମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥିମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ପରେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନ ଯେପରି ଦର୍ଶନ କରି ପାରିବେ ସେ ନେଇ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବିଚାର କରୁଛି ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଡିସେମ୍ବର ଶେଷସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ବାଟିକାକୁ ଖୋଲି ଦିଆଯିବ । କେତେକ ସ୍ଥାନକୁ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯାଇ ପାରିବେ । ଏବେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଉପରେ । ପରକୋଟ କରିଡର ନିର୍ମାଣ କାମ ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ହୋଇ ଯାଇଛି । କେବଳ ଏଥିରେ କେତେକ କଳାକୃତି କାମ ବାକି ରହିଛି । ଏହି କାମ ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରାଯିବ ।
ସାଧାରଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଏହି ଦିନ ମିଳିବନି ଦର୍ଶନ
ମଣ଼୍ଡଳାୟୁକ୍ତ ରାଜେଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଧ୍ୱଜାରୋହଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ଭିଭିଆଇପିମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ । ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ନାହିଁ । ହେଲେ ଆୟୋଜନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିନ ପରି ଭିଡ ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ପରଦିନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ।
