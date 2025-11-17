ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସକୁ ନେଇ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କଲେ ପିଏମ୍ ମୋଦି; କହିଲେ, ସାମୂହିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ
ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ପୁରସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ଜଣେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ରାମୋଜୀ ରାଓ ଗାରୁଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ, ସମାଜକୁ ଉତ୍ଥାନ, ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଦେଶକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିବା ସାତ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ରବିବାର ତେଲଙ୍ଗାନାର ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ 2025ରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା।
ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ 89ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ସମାରୋହରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି.ପି. ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସମାଜ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ପାଇଁ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ପୁରସ୍କାରର ଶୁଭାରମ୍ଭରେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି
ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏକ ଚିଠି ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ରାମୋଜୀ ରାଓ ଗାରୁଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ପୁରସ୍କାରର ଶୁଭାରମ୍ଭ ବିଷୟରେ ଜାଣି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି। ଏହି ପୁରସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ଜଣେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି, ଯିଏ ଭାରତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ଶିଳ୍ପରେ ଏକ ଛାପ ଛାଡିଛନ୍ତି।"
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଉତ୍ସାହଜନକ ଯେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ବିବିଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତର ଭାବନାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜନସେବା ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ଦେଶକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ସକାରାତ୍ମକତା ଏବଂ ଅଂଶଗ୍ରହଣର ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ଏହି ପୁରସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ, ପ୍ରକୃତ ସମର୍ପଣ ଏବଂ ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ସାମୂହିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ।"
ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଛି। ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେମାନଙ୍କର ବିଶାଳ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ଠା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ଏବେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରି କିମ୍ବା ମନ କି ବାତରେ ସେମାନଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାହାଣୀ ବାଣ୍ଟି, ଆମେ ଏହି ଅଗଣିତ ନାୟକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛୁ। ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପଦକ୍ଷେପ କିପରି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ, ସାମୂହିକ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ ତାହାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ମରଣକାରୀ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନର ସ୍ୱପ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମୂହିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସାକାର ହେବ। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ପ୍ରୟାସରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଛି ଯେ, ଭାରତ କେବଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବିକାଶ ହାସଲ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକରଣୀୟ ମଡେଲ ଭାବେ ଉଭା ହେବ।"
ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ
ସମସ୍ତ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାରତ ମାତାର ସେବାରେ ଅଗଣିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବେ। ଶେଷରେ ସେ ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସର ସମସ୍ତ ସଫଳତା କାମନା କରିଥିଲେ।
ପୁରସ୍କାର କିଏ ପାଇଲେ?
ସାମ୍ବାଦିକତା, ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ, ମାନବ ସେବା, କଳା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି, ଯୁବ ଆଇକନ୍, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ମହିଳା କୃତିତ୍ୱ ବର୍ଗରେ ସାତ ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ କଠୋରତାର ସହିତ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା।
ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପୁରସ୍କାର ଜୟଦୀପ ହାର୍ଦିକର ଜିତିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଯୁବ ଆଇକନ୍ ପୁରସ୍କାର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବୋଲ୍ଲା ପାଇଥିଲେ। ପ୍ରଫେସର ସାଥୁପତି ପ୍ରସନ୍ନ ଶ୍ରୀ କଳା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିଲେ। ଅମଲା ଅଶୋକ ରୁଇଆ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିଲେ। ଆକାଶ ଟଣ୍ଡନଙ୍କୁ ମାନବିକ ସେବାରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ମାନବ ଚାଲାଣ ବିରୋଧରେ ନିର୍ଭୀକ ସଂଗ୍ରାମୀ ପଲ୍ଲବୀ ଘୋଷଙ୍କୁ ମହିଳା ଆଚିଭର ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଫେସର ମାଧବୀ ଲଥାଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା।
