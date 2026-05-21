ETV Bharat / bharat

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପହାର ପେଡିରେ ଓଡ଼ିଶାର କଳାକୃତି; ନରୱେ ରାଜାରାଣୀଙ୍କୁ ଭେଟିଦେଲେ ରୂପା ତାରକସି ଓ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର

ରାଜନେତା,  କାରିଗର ଓ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଓଡ଼ିଶା କଳାର ମର୍ଯ୍ୟଦା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇବ।

Gifts taken with Prime Minister Narendra Modi during his five-nation tour
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚ ଦେଶୀୟ ଗସ୍ତବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଇଥିବା ଉପହାର (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 21, 2026 at 4:41 PM IST

|

Updated : May 21, 2026 at 5:16 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପଞ୍ଚଦେଶୀୟ ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରି ଗୁରୁବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି । ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ସେ ୟୁନାଇଟେଡ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE), ନେଦରଲାଣ୍ଡ, ସ୍ୱୀଡେନ, ନରୱେ ଏବଂ ଇଟାଲି ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ । ଏହି କୂଟନୈତିକ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନେତାଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ କରି ନାହାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ନେତାଙ୍କୁ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ କଳା, ସଂସ୍କୃତି ତଥା ପାରମ୍ପରିକ କୃଷିର ଝଲକ ଥିବା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମ୍ଭାର ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ଏହି ଉପହାର ମଧ୍ୟରେ ହସ୍ତତନ୍ତ, ଆଦିବାସୀ ଚିତ୍ରକଳା, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଂଗୀତ ସଙ୍କଳନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିରଳ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ଥିବା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କଳାକୃତି ରହିଛି । ଏହି ଉପହାର ମଧ୍ୟରେ ଓଡିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ଚିତ୍ରକଳା ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଓ ରୂପା ତାରକସି କଳାକୃତି ବି ସାମିଲ ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନେତା, କାରିଗର ଓ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଓଡ଼ିଶା କଳାର ମର୍ଯ୍ୟଦା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେବ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନରୱେର ରାଣୀଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ତାଳପତ୍ର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଓ ନରୱେର ରାଜା କିଙ୍ଗ ହାରାଲ୍ଡଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି କଟକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରୂପା ତାରକସିର ଏକ ପାଲଟଣା ଜାହାଜର ପ୍ରତିକୃତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ତାଙ୍କ X ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇଟି ସବୁଠାରୁ ପରିଚିତ କଳା ଏପରି ଏକ ଗୌରବମୟ କୂଟନୀତିକ ଅବସରର ଅଂଶ ହେବା, ଭାରତର ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରତି ବଢୁଥିବା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱୀକୃତିର ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରମାଣ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ସେହି କାରିଗରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହାତରେ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରାଚୀନ କଳା ପିଢ଼ୀ ପରେ ପିଢ଼ୀ ଜୀବନ୍ତ ରହି ଆସିଛି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଏବେ ବିଶ୍ୱ ସହ କଥା ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଆତ୍ମାକୁ ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚକୁ ନେଇ ତାହାର ଜୀବନ୍ତ ପରମ୍ପରାକୁ ବିଶ୍ୱନେତାମାନଙ୍କ ହାତରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶା କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛି।"

ସେହିପରି ପୁରୀର ଲୋକ ସଭା ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପତ୍ର ନିଜ X ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶାର ଚିରନ୍ତନ କଳା ଓ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର ପରମ୍ପରା ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ସମ୍ମାନର ସ୍ଥାନ ପାଇ ଆସୁଛି। ନରୱେ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରୱେର ରାଜାଙ୍କୁ କଟକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରୂପା ତାରକସି କଳାରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପାଲତୋଳା ଜାହାଜ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ନରୱେର ରାଣୀଙ୍କୁ ଉପହାର ଦିଆଯାଇଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ତାଳପତ୍ର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର। ଏହି ଉପହାରଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅସାଧାରଣ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, କାହାଣୀ କହିବାର ପରମ୍ପରା ଓ ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଉପହାରଗୁଡ଼ିକ କେବଳ କଳାକୃତି ନୁହେଁ ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ, କାରିଗରମାନଙ୍କ ଅଦ୍ଭୂତ ଦକ୍ଷତା ଓ ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରାର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ଯାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଶଂସା ଅର୍ଜନ କରୁଛି।"

ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତଶିଳ୍ପକୁ ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ଉପହାର ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପକୁ ଭୁରିଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।

ମେଲୋନିଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପହାର

Muga Silk Stole
Muga Silk Stole (ETV Bharat)

ଇଟାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜର୍ଜିଆ ମେଲୋନିଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପହାର ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ସିଲ୍କ ଷ୍ଟୋଲ ନେଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଆସାମର ମୁଗା ସିଲ୍କ ଷ୍ଟୋଲ ଥିଲା ଯାହାକୁ ଭାରତରେ ଗୋଲଡେନ ସିଲ୍କ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ପ୍ରାକୃତିକ ତନ୍ତୁରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ମୁଗା ସିଲ୍କ ସୂତାରେ କୃତ୍ରିମ ରଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର ହୋଇ ନ ଥାଏ । ଏହି ତନ୍ତୁ ଖାଲି ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ଏହାର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ, ଆଦ୍ରତା ଶୋଷଣ ଗୁଣବତ୍ତା ତଥା ୟୁଭି (ଅଲଟ୍ରା ଭାଓଲେଟ) ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା । ଏଥିସହିତ ମେଲୋନିଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ସିଲ୍କ ଷ୍ଟୋଲ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଶିିରୁଇ ଲିଲି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ବିରଳ ଫୁଲ କେବଳ ମଣିପୁରର ଶିରୁଇ କାଶୋଙ୍ଗ ଇଲାକାରେ ମିଳିଥାଏ । ସେହିପରି ଇଟାଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସର୍ଗିଓ ମାଟାରେଲାଙ୍କୁ ପାଚିକାରିର ଜଟିଳ କଳାକୃତି ଥିବା ଏକ ମାର୍ବଲ ବାକ୍ସ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ ଯାହାକୁ ପିଏଟ୍ରା ଡୁରା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ।

Grains
Grains (ETV Bharat)

ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତ ଐତିହାସିକ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ମୋଦି ରୋମରେ ଥିବା ଫୁଡ ଆଣ୍ଡ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ (FAO)ର ମଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ । 30 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ । ସେ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର କ୍ୱି ଡୋଙ୍ଗ୍ୟୁଙ୍କୁ ଭାରତର ପାରମ୍ପରିକ ଶସ୍ୟ ଏବଂ କୃଷି ଉତ୍ପାଦର ନମୁନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଦେଶର ଖାଦ୍ୟ ବିବିଧତା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ କୃଷି ଐତିହ୍ୟକୁ ଉଜାଗର କରିଥିଲା।

ନେଦରଲାଣ୍ଡକୁ ନେଇଥଲେ ଜୟପୁର ପାତ୍ର, ରାଜକୀୟ ଗହଣା ଓ ମଧୁବଣୀ କଳାକୃତି

ଡଚ କିଙ୍ଗ ୱିଲିୟମ ଆଲେକଜାଣ୍ଡରଙ୍କୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ଯୁକ୍ତ ଜୟପୁର କଳାକୃତିର ସୁନ୍ଦର ନୀଳରଙ୍ଗର ପାତ୍ର ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ । ରାଣୀ ମାକ୍ସିମାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ମୀନାକରି ଏବଂ କୁନ୍ଦନ କାନଫୁଲ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ ଯାହା ରାଜସ୍ଥାନର ରାଜକୀୟ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରତୀକ । ସେହିପରି ଡଚ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରବ ଜେଟେନଙ୍କୁ ମାଛଆକୃତିର ଏକ ମଧୁବଣି ଚିତ୍ରକଳା ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ ।

Kalamkari painting
Kalamkari painting (ETV Bharat)

ନରୱେରେ ପହଞ୍ଚିଲା ହିମାଳୟର ଅର୍କିଡ, ଓଡ଼ିଶାର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଏବଂ କଲମକରୀ କଳାକୃତି

Pressed orchid painting and orchid paperweights
Pressed orchid painting and orchid paperweights (ETV Bharat)

ନରୱେର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୋନାସ୍ ଗାହର ଷ୍ଟୋରଙ୍କୁ ସିକିମର ଉପତ୍ୟକାରେ ମିଳୁଥିବା ଅର୍କିଡ୍ ଏବଂ ଫର୍ଣ୍ଣରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ପେଣ୍ଟିଂ ଏବଂ ଅର୍କିଡ୍ ପେପରୱେଟ୍ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହ କଟକ ତାରକସି କାମର ଏକ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି ରାଣୀ ସୋନଜା ହାରାଲ୍ଡସେନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ତାଳପତ୍ର ଉପରେ ଚିତ୍ରିତ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା କଳାକୃତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନରୱେର କ୍ରାଉନ୍ ପ୍ରିନ୍ସ ହାକନଙ୍କୁ ଏକ କାଲାମକାରୀ ଚିତ୍ର ଉପହାର ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତି ଶୋଭା ପାଉଥିଲା । କାଲାମକାରୀ ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ବସ୍ତ୍ର କଳା।

Kamal talai pichwai painting
Kamal talai pichwai painting (ETV Bharat)

ସ୍ୱିଡେନର ଚମକିଲା ଚମଡା କାରିଗରୀ, ଲୋକଟକ ଚା ଓ ଉଲେନ ଷ୍ଟୋଲ

ସ୍ୱିଡିସ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ରିଷ୍ଟରସନଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଏକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ତଥା ଶାନ୍ତିନିକେତନ ମେସେଞ୍ଜର ବ୍ୟାଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଚମଡା କାରିଗରୀରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଲୋକକଳା ତଥା ଆଧୁନିକ କଳାକୁ ମିଶ୍ରିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପହାର ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ମଣିପୁରର ଲୋକଟାକ୍ ଚା, ଲଦାଖ ଉଲରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ଷ୍ଟୋଲ । ସେହିପରି ଡେନମାର୍କ ଏବଂ ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଶୀର୍ଷ ନେତାଙ୍କୁ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଉପହାର ଦେଇଥିବାବେଳେ ୟୁନାଇଟେଡ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସର ନେତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଚୀନ ଟେକ୍ସାଟାଇଲ, ବିରଳ ଫଳ ତଥା ସଂସ୍କୃତି ସଂପନ୍ନ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା

Loktak tea
Loktak tea (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମୁଁ ଗର୍ବର ସହିତ କହୁଛି ଯେ ଦେଶ ଏବେ ନକ୍ସଲମୁକ୍ତ: ଅମିତ ଶାହ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦେଶର 18ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିବ ୱାଟର ମେଟ୍ରୋ, ସରିଛି DPR

Last Updated : May 21, 2026 at 5:16 PM IST

TAGGED:

PM MODIS GIFTS TO LEADERS
INDIA CULTURAL DIVERSITY
ASSAM SILK TO BLACK RICE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.