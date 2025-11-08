ETV Bharat / bharat

ଗଡ଼ିଲା ଆଉ 4 ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, 164ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସଂଖ୍ୟା

4 ନୂଆ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ସମୟ ବଞ୍ଚିବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ହେବ ସହାୟକ ।

PM Modi flags Off Four New Vande Bharat Express Trains From Varanasi
PM Modi flags Off Four New Vande Bharat Express Trains From Varanasi (PTI Video screengrabs)
ETV Bharat Odisha Team

Published : November 8, 2025 at 12:28 PM IST

Vande Bharat Express ବାରାଣସୀ (ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ): ଦେଶରେ ଗଡିଲା ଆଉ 4 ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି (ଶନିବାର) ବାରାଣସୀରେ ପତାକା ଦେଖାଇ 4ଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ସମୟ ବଞ୍ଚାଇବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ଏହା ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେରନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ।

ଆଉ 4 ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଶୁଭାରମ୍ଭ:

ବାରାଣସୀରୁ ଆଜି 4 ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହି ନୂଆ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ ବାରାଣସୀ-ଖଜୁରାହୋ, ଫିରୋଜପୁର-ଦିଲ୍ଲୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୌ-ସହାରନପୁର ଓ ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମ-ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମଧ୍ୟରେ ଚଳାଚଳ କରିଛି । ଏହି 4ଟି ଟ୍ରେନକୁ ସହ ଭାରତରେ ମୋଟ୍ 164 ଟ୍ରେନ ଯାତାୟାତ ହେଉଛି । ଏହିସବୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଯାତ୍ରା ସମୟକୁ ହ୍ରାସ କରି ସମୟ ବଞ୍ଚାଇବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ଓ ସାରା ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ କରିବ ।

ଭାରତୀୟ ରେଲଓ୍ବର ନୂତନ ପୀଢି:

ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନକୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବାରାଣସୀ ଅନ୍ଦାଜରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି । ବାବା ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ପବିତ୍ର ସହରରେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି,"ଭାରତୀୟ ରେଲଓ୍ବେର ଏକ ନୂତନ ପିଢିର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଛି। ବିକଶିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରକ ହେଉଛି ଭିତ୍ତିଭୂମି । ଭାରତ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି ।"

ବାରାଣସୀ-ଖଜୁରାହୋ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ:

ବାରାଣସୀ- ଖଜୁରାହୋ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏହି ରୁଟରେ ସିଧାସଳଖ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନଗୁଡିକ ତୁଳନାରେ ଏହା ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ ସମୟ ବଞ୍ଚାଇବ । ବନାରସ- ଖଜୁରାହୋ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବାରାଣସୀ, ପ୍ରୟାଗରାଜ, ଚିତ୍ରକୂଟ, ଖଜୁରାହୋ ସମତେ ଭାରତର ଅନେକ ଧାର୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ଥଳକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ । ଏହି ସଂଯୋଗ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ସହ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଓ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ୟୁନେସ୍କୋ (UNESCO) ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଖଜୁରାହୋକୁ ଏକ ଦ୍ରୁତ, ଆଧୁନିକ ଓ ଆରାମାଦାୟକ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

ଲକ୍ଷ୍ମୌ- ସହାରନପୁର ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ:

ଲକ୍ଷ୍ମୌ- ସହାରନପୁର ବନ୍ଦେ ଭାରତ ପାଖାପାଖି 7 ଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବ ଓ ପାଖାପାଖି 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ବଞ୍ଚାଇବ । ଲକ୍ଷ୍ମୌ, ସୀତାପୁର, ଶାହଜାହାନପୁର, ବରେଲି, ମୋରଦାବାଦ, ବିଜନୌର ଓ ସହାରନପୁର ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ । ଆଉମଧ୍ୟ ରୁର୍‌କି ବାଟ ଦେଇ ପବିତ୍ର ସହର ହରିଦ୍ୱାର ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଗମ ହେବ । ଏହି ସେବା ସଂଯୋଗ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବ ।

ଫିରୋଜପୁର- ଦିଲ୍ଲୀ ବନ୍ଦେ ଭାରତ:

ଫିରୋଜପୁର-ଦିଲ୍ଲୀ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ ଏହି ରୁଟ୍ ରେ ଗତି କରୁଥିବା ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ଟ୍ରେନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ମାତ୍ର 6 ଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଯାତ୍ରୀ । ଏହି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀଠାରୁ ପଞ୍ଜାବ, ଫିରୋଜପୁର, ଭଟିଣ୍ଡା ଓ ପଟିଆଲା ଭଳି ମୁଖ୍ୟ ସହରଗୁଡିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ । ଏହା ବାଣିଜ୍ୟ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଓ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମାଜିକ- ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ହେବ ଓ ଜାତୀୟ ବଜାର ସହ ଅଧିକ ସମନ୍ବୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ।

ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମ ଓ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ:

ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ, ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମ ଓ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ପାଖାପାଖି 8 ଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ ମଧ୍ୟ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ହ୍ରାସ କରିବ । ଏହା ପ୍ରମୁଖ ଆଇଟି ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ ଯାହା ଚାକିରି, ଛାତ୍ର ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଏକ ଦ୍ରୁତ ଓ ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହି ରୁଟ କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ, ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ଯାହା ଆଞ୍ଚଳିତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ସହଯୋଗ କରିବ ।

ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ ଶୁଭାରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି 4ଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ 164ଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ ଚାଲୁଛି ।

