ଗଡ଼ିଲା ଆଉ 4 ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, 164ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସଂଖ୍ୟା
4 ନୂଆ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ସମୟ ବଞ୍ଚିବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ହେବ ସହାୟକ ।
Published : November 8, 2025 at 12:28 PM IST
Vande Bharat Express ବାରାଣସୀ (ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ): ଦେଶରେ ଗଡିଲା ଆଉ 4 ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି (ଶନିବାର) ବାରାଣସୀରେ ପତାକା ଦେଖାଇ 4ଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ସମୟ ବଞ୍ଚାଇବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ଏହା ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେରନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ।
#WATCH | Varanasi, UP | PM Modi says, " ... pilgrim places are being connected via vande bharat network... this is a step towards making the heritage cities of india a symbol of the nation's progress. there is also an economic side to these yatras... last year, 11 crore devotees… pic.twitter.com/Q4svtocLSx— ANI (@ANI) November 8, 2025
ଆଉ 4 ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଶୁଭାରମ୍ଭ:
ବାରାଣସୀରୁ ଆଜି 4 ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହି ନୂଆ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ ବାରାଣସୀ-ଖଜୁରାହୋ, ଫିରୋଜପୁର-ଦିଲ୍ଲୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୌ-ସହାରନପୁର ଓ ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମ-ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମଧ୍ୟରେ ଚଳାଚଳ କରିଛି । ଏହି 4ଟି ଟ୍ରେନକୁ ସହ ଭାରତରେ ମୋଟ୍ 164 ଟ୍ରେନ ଯାତାୟାତ ହେଉଛି । ଏହିସବୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଯାତ୍ରା ସମୟକୁ ହ୍ରାସ କରି ସମୟ ବଞ୍ଚାଇବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ଓ ସାରା ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ କରିବ ।
#WATCH | Varanasi, UP | PM Modi says, " ... infrastructure has played an important role in the development of most nations... the development of a city begins on its own as soon as it gets better connectivity... infrastructure is not limited to huge bridges and highways..."… pic.twitter.com/iytAnIZU6H— ANI (@ANI) November 8, 2025
ଭାରତୀୟ ରେଲଓ୍ବର ନୂତନ ପୀଢି:
ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନକୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବାରାଣସୀ ଅନ୍ଦାଜରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି । ବାବା ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ପବିତ୍ର ସହରରେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି,"ଭାରତୀୟ ରେଲଓ୍ବେର ଏକ ନୂତନ ପିଢିର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଛି। ବିକଶିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରକ ହେଉଛି ଭିତ୍ତିଭୂମି । ଭାରତ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି ।"
#WATCH | Varanasi, UP | PM Narendra Modi flags off four new Vande Bharat Express trains from Banaras Railway Station— ANI (@ANI) November 8, 2025
The new Vande Bharat Express trains will operate on the Banaras–Khajuraho, Lucknow–Saharanpur, Firozpur–Delhi, and Ernakulam–Bengaluru routes
(Source: DD) pic.twitter.com/2GfI45aVGt
ବାରାଣସୀ-ଖଜୁରାହୋ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ:
ବାରାଣସୀ- ଖଜୁରାହୋ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏହି ରୁଟରେ ସିଧାସଳଖ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନଗୁଡିକ ତୁଳନାରେ ଏହା ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ ସମୟ ବଞ୍ଚାଇବ । ବନାରସ- ଖଜୁରାହୋ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବାରାଣସୀ, ପ୍ରୟାଗରାଜ, ଚିତ୍ରକୂଟ, ଖଜୁରାହୋ ସମତେ ଭାରତର ଅନେକ ଧାର୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ଥଳକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ । ଏହି ସଂଯୋଗ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ସହ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଓ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ୟୁନେସ୍କୋ (UNESCO) ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଖଜୁରାହୋକୁ ଏକ ଦ୍ରୁତ, ଆଧୁନିକ ଓ ଆରାମାଦାୟକ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
4 upcoming Vande Bharat routes— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) November 7, 2025
Tap👇 pic.twitter.com/05Y2olyTVY
ଲକ୍ଷ୍ମୌ- ସହାରନପୁର ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ:
ଲକ୍ଷ୍ମୌ- ସହାରନପୁର ବନ୍ଦେ ଭାରତ ପାଖାପାଖି 7 ଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବ ଓ ପାଖାପାଖି 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ବଞ୍ଚାଇବ । ଲକ୍ଷ୍ମୌ, ସୀତାପୁର, ଶାହଜାହାନପୁର, ବରେଲି, ମୋରଦାବାଦ, ବିଜନୌର ଓ ସହାରନପୁର ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ । ଆଉମଧ୍ୟ ରୁର୍କି ବାଟ ଦେଇ ପବିତ୍ର ସହର ହରିଦ୍ୱାର ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଗମ ହେବ । ଏହି ସେବା ସଂଯୋଗ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବ ।
#WATCH | Varanasi, UP | PM Modi interacts with children onboard the New Banaras–Khajuraho Vande Bharat Express, flagged off today— ANI (@ANI) November 8, 2025
PM Narendra Modi flagged off four new Vande Bharat Express trains from Banaras Railway Station. The new Vande Bharat Express trains will operate on… pic.twitter.com/HHJeJ03DnY
ଫିରୋଜପୁର- ଦିଲ୍ଲୀ ବନ୍ଦେ ଭାରତ:
ଫିରୋଜପୁର-ଦିଲ୍ଲୀ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ ଏହି ରୁଟ୍ ରେ ଗତି କରୁଥିବା ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ଟ୍ରେନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ମାତ୍ର 6 ଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଯାତ୍ରୀ । ଏହି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀଠାରୁ ପଞ୍ଜାବ, ଫିରୋଜପୁର, ଭଟିଣ୍ଡା ଓ ପଟିଆଲା ଭଳି ମୁଖ୍ୟ ସହରଗୁଡିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ । ଏହା ବାଣିଜ୍ୟ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଓ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମାଜିକ- ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ହେବ ଓ ଜାତୀୟ ବଜାର ସହ ଅଧିକ ସମନ୍ବୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ।
ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମ ଓ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ:
ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ, ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମ ଓ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ପାଖାପାଖି 8 ଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ ମଧ୍ୟ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ହ୍ରାସ କରିବ । ଏହା ପ୍ରମୁଖ ଆଇଟି ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ ଯାହା ଚାକିରି, ଛାତ୍ର ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଏକ ଦ୍ରୁତ ଓ ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହି ରୁଟ କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ, ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ଯାହା ଆଞ୍ଚଳିତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ସହଯୋଗ କରିବ ।
ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ ଶୁଭାରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି 4ଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ 164ଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ ଚାଲୁଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ