NEET-UG ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସିଧାସଳଖ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି, ପେପର ଲିକ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ
'CBI ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ବିଚାର ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ' ବୋଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ସୁରଭି ଗୁପ୍ତା ।
Published : June 9, 2026 at 7:58 PM IST
NEET UG RE EXAM 2026 ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : NEET ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚଳିତ ବର୍ଷର NEET-UG ପୁନଃପରୀକ୍ଷାକୁ ସୁଗମ, ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି । ଜୁନ୍ 21 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା NEET-UG ପୁନଃପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପରିବହନ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି (NTA) ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ଡାକ୍ତରୀ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାପଦ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ବିମାନ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଯୋଗାଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ, ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ NTA ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଷେକ ସିଂହ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ମୁଦ୍ରଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବହନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉପରେ ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଯଦିଓ ବାୟୁସେନା ବିମାନ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ବିକଳ୍ପକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ବିଚାର କରାଯାଇଛି, ତଥାପି ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବାକି ଅଛି । ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ।
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁନ୍ 21 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପୁନଃପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । ପରୀକ୍ଷା ବିନା କୌଣସି ବାଧା କିମ୍ବା ଅନିୟମିତତାରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଉଛି । ଏପରିକି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି (NTA) ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ଅଚାନକ ଗସ୍ତ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।
"କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଚିବ, ଗୃହ ସଚିବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମଗ୍ର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ପିଲାମାନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେବେ । ଆମେ ଘଟିଥିବା ଭୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବୁ ନାହିଁ," ବୋଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି।
ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବହନ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ।
ପରିବହନ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ, ପ୍ରଶାସନ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରୁଛି । ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦିନ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ମୂଳ NEET-UG ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହେବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ମେ 3 ତାରିଖରେ ଭାରତର 551ଟି ସହର ଏବଂ ବିଦେଶରେ 14ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 2.3 ନିୟୁତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ ।
NTA ଅନୁଯାୟୀ, ପରୀକ୍ଷାର ଚାରି ଦିନ ପରେ, ମେ 7 ତାରିଖରେ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ହେରଫେର ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଏଜେନ୍ସି କହିଛି ଯେ, ତଦନ୍ତ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଏହା ତୁରନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଏହି ସୂଚନା ସେୟାର କରିଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପେପର ଲିକ୍ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ମେ 12 ତାରିଖରେ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜୁନ୍ 21 ତାରିଖରେ ଏକ ନୂତନ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (CBI), ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଏକ FIR ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଜେନ୍ସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତ ଦଳ (SIT) ଗଠନ କରି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀ, ଜୟପୁର, ଗୁରୁଗ୍ରାମ, ନାସିକ୍, ପୁଣେ, ଲାଟୁର ଏବଂ ଅହଲ୍ୟାନଗର ସମେତ ଅନେକ ସହରରୁ 13 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । CBI କହିଛି ଯେ, ଏହାର ତଦନ୍ତ ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ପ୍ରାଥମିକ ଉତ୍ସ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ।
"ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ସିବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଛି । ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏଜେନ୍ସି ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଡଜନ ଡଜନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଥାସମ୍ଭବ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁ । ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅପରାଧର ପରିମାଣ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ଉଚିତ, ଶୀଘ୍ର ବିଚାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଉଚିତ । ଯେଉଁ ପକ୍ଷମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାହା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି । ଆଇନଗତ ଦିଗଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ମାମଲାକୁ NTAକୁ ପଠାଇଛୁ । NTA ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇନଗତ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡୁଛି," ବୋଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ।
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ଗୁଜବରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବାକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ପରୀକ୍ଷା ନିରପେକ୍ଷ ହେବ ଏବଂ ଫଳାଫଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ଆଶାୟୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- 'NTA ଜାତୀୟ ଟ୍ରମା ଏଜେନ୍ସି ପାଲଟିଛି': ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତରଦାୟି ହେବାକୁ କଂଗ୍ରେସର ଦାବି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- NEET-UG 2026 ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲା: ନ୍ୟାୟିକ ହାଜତକୁ ଗଲେ ୫ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଖୈରନାରଙ୍କ CBI ରିମାଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ