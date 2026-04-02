ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଙ୍କଟ ଉପରେ CCS ବୈଠକ: PNG ଏବଂ LPGର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ କ୍ୟାବିନେଟ କମିଟି (CCS) ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା । ଶାହ ଏବଂ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

Prime Minister Narendra Modi chaired CCS meeting in New Delhi
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 2, 2026 at 7:16 AM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବୁଧବାର ସୁରକ୍ଷା କ୍ୟାବିନେଟ କମିଟି (CCS)ର ଏକ ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ । ବୈଠକରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଭାରତର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । PNG ଏବଂ LPGର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ସାରର ଉପଲବ୍ଧତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ରଣନୀତି ଉପରେ ବିଚାର କରିବା ଉପରେ ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ/ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ୟାବିନେଟ କମିଟି (CCS)ର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ବିବାଦ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନିଆଯିବାକୁ ଥିବା ଆହୁରି ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।

ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର CCS ବୈଠକ ଥିଲା। ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, କ୍ୟାବିନେଟ ସଚିବ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦ, ବିଶେଷକରି LNG/LPG ଯୋଗାଣ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ।

ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କର, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ, ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ, ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନ, ଜେପି ନଡ୍ଡା, ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ, ମନୋହର ଲାଲ ଖଟ୍ଟର, ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ, ରାମ ମୋହନ ନାଇଡୁ ଏବଂ ହରଦୀପ ସିଂହ ପୁରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ କେରଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିଲେ ନଥିଲେ ।

ସିସିଏସ୍ ବୈଠକରେ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ପି.କେ. ମିଶ୍ର ଏବଂ ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ, ଏବଂ କ୍ୟାବିନେଟ ସଚିବ ଟି.ଭି. ସୋମନାଥନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । କ୍ୟାବିନେଟ ସଚିବ ଟି.ଭି. ସୋମନାଥନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦ, ବିଶେଷକରି ଏଲଏନଜି/ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ନୂତନ ଯୋଗାଣ ସହିତ ଏଲପିଜି କ୍ରୟ ପାଇଁ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ବିବିଧ କରାଯାଉଛି । ସେହିପରି, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ତରଳୀକୃତ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ (ଏଲଏନଜି) ମଧ୍ୟ କ୍ରୟ କରାଯାଉଛି । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘରୋଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଲପିଜି ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ରହିଛି ଏବଂ ଏଲପିଜିର ମହଜୁଦ ଏବଂ କଳାବଜାରୀ ରୋକିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିରୋଧୀ ଆଇନ ଲାଗୁ କରାଯାଉଛି ।

ବୈଠକରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସାମଗ୍ରିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍ଥିରତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରଣନୀତି ଉଭୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ସରକାର ଶକ୍ତି ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ବିବିଧ କରିବା, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ବଫର ଷ୍ଟକ୍ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଘରୋଇ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି । ଭାରତ ନିରନ୍ତର ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ, ଆଲୋଚନା ଏବଂ ନାଗରିକ ଜୀବନ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଆସିଛି ।

CCS ବୈଠକ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ । ଏହା ଗତ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ CCS ବୈଠକ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପୂର୍ବ ବୈଠକରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଭାରତ ଉପରେ ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇଥିଲା।

CCS ପୂର୍ବ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରିବ, PNG ଏବଂ LPGର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ, ସାରର ଉପଲବ୍ଧତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ରଣନୀତି ଉପରେ ବିଚାର କରିବ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

