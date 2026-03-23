ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ: ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରର ସମୀକ୍ଷା, ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ
ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସଂଘର୍ଷ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ।
Published : March 23, 2026 at 7:23 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ । ବୈଠକରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍, ଅଶୋଧିତ ତୈଳ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ସାର କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ବୈଠକର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ସାରା ଦେଶରେ ଇନ୍ଧନ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ସାରର ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ।
ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସଂଘର୍ଷ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ଭାରତ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରୁ ଏହାର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଆମଦାନୀ କରେ । ସରକାରଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଯେ, ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନେ କୌଣସି ଅଭାବ କିମ୍ବା ହଠାତ୍ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ ।
#WATCH | Delhi | PM Narendra Modi chairs a high-level meeting to review the situation related to petroleum, crude, gas, power and fertiliser sectors in view of the evolving West Asia situation. pic.twitter.com/SOP5TDzWmc— ANI (@ANI) March 22, 2026
ଏହି ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନ, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କର, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେ.ପି. ନଡ୍ଡା, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ ଏବଂ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦର ଏବଂ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୋୱାଲ, ମନୋହର ଲାଲ ଖଟ୍ଟର (ଶକ୍ତି), ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଜୋଶୀ (ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ବ୍ୟାପାର), କିଞ୍ଜାରପୁ ରାମମୋହନ ନାଇଡୁ (ନାଗରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ) ଏବଂ ହରଦୀପ ସିଂହ ପୁରୀ (ପେଟ୍ରୋଲିୟମ), ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ, ପି.କେ. ମିଶ୍ର ଏବଂ ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ମାର୍ଚ୍ଚ 12ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଯୁଦ୍ଧ ଏକ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହା ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ରର ଏକ ଗମ୍ଭୀର ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଶାନ୍ତି, ଧର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅଧିକ ଜନସଚେତନତା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ସମାଧାନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ସରକାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି,"ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଥିବା ବାଧାଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କିପରି ଦୂର କରିପାରିବା ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି।" ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନେକ ବିଶ୍ୱ ନେତାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରଠାରୁ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଏହାର ଅନେକ ଉପସାଗରୀୟ ପଡ଼ୋଶୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି । ଇରାନ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅବରୋଧ କରିଛି, ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମୁଦ୍ର ପଥ ଯାହା ଦେଇ ବିଶ୍ୱର 20 ପ୍ରତିଶତ ଶକ୍ତି ପରିବହନ କରାଯାଇଥାଏ । ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ, ଇରାନ ଏହା ଦେଇ ବହୁତ କମ୍ ଜାହାଜକୁ ଯିବାକୁ ଦେଇଛି । ଏହା ଭାରତ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣରେ ଗଭୀର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
#WATCH | Delhi | PM Narendra Modi chairs a high-level meeting to review the situation related to petroleum, crude, gas, power and fertiliser sectors in view of the evolving West Asia situation. pic.twitter.com/SOP5TDzWmc— ANI (@ANI) March 22, 2026
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ସେମାନେ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାରର ନିରନ୍ତର ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଆମଦାନୀ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ବିବିଧ କରିବା, ନୂତନ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ରପ୍ତାନିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର, ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଆମେ ଆମର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରଭାବରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
Chaired a meeting of the CCS to review the mitigating measures in the wake of the ongoing conflict in West Asia.— Narendra Modi (@narendramodi) March 22, 2026
We had extensive discussions on short, medium and long term measures, including ensuring continued availability of fertilisers for farmers, diversifying import…
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ