ETV Bharat / bharat

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରୀ , ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଣାଇଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା

ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ତାଙ୍କର ପିଲାଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ଥିଲା ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ, "ଆପ ଲୋଗୋ କୋ ମିଲନା ଅର୍ଥାତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା " ।

PM Modi Celebrates Raksha Bandhan At Residence
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି (PTI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 28, 2026 at 4:28 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପବିତ୍ର ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଶୁକ୍ରବାର ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏହି ପବିତ୍ର ପର୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର 7, ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ମାର୍ଗ ସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ପର୍ବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିଲେ।

ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ସମୟର କିଛି କିଛି ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟା ପେଜରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଫଟୋରେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଭିଡିଓରେ ସେ କୋମଳମତି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସହ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସହ ହାତ ମିଳାଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି "ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏହି ପବିତ୍ର ପର୍ବ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସଫଳତା ଆଣିଦେଉ" । ଏହାସହ ସ୍ନେହ, ଏକତା ଓ ପାରସ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସର ଏହି ବନ୍ଧନ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହୁ ବୋଲି ସେ କାମନା କରିଛନ୍ତି।

ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭାବବିନିମୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆଜିର ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ହସ.. ହାଇ-ଫାଇଭ୍ ଏବଂ ବହୁତ କିଛି.."। ଏହି ଅବସରରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ତାଙ୍କର ପିଲାଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ଥିଲା ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ, "ଆପ ଲୋଗୋ କୋ ମିଲନା ଅର୍ଥାତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା " ।

ଅନ୍ୟପଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଅବସରରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏକ୍ସରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଦେଶ ଓ ଦେଶ ବାହାରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ଏଥିସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନର ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି, ‘ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ଗୁରୁତ୍ୱ କେବଳ ଭାଇ-ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ରାଖୀର ଏହି ପବିତ୍ର ସୂତା ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧା ଯାଇପାରିବ । ଏହା ପ୍ରେମ ଓ ଯତ୍ନର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ।’

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ; 'ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ରାକ୍ଷୀ' ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ କୁନି କୁନି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ

TAGGED:

PM MODI CELEBRATES RAKSHA BANDHAN
RAKSHA BANDHAN CELEBRATION
PM MODI ON RAKSHA BANDHAN
ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ
PM MODI TIES RAKHI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.