ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରୀ , ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଣାଇଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା
ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ତାଙ୍କର ପିଲାଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ଥିଲା ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ, "ଆପ ଲୋଗୋ କୋ ମିଲନା ଅର୍ଥାତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା " ।
Published : August 28, 2026 at 4:28 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପବିତ୍ର ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଶୁକ୍ରବାର ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏହି ପବିତ୍ର ପର୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର 7, ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ମାର୍ଗ ସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ପର୍ବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିଲେ।
ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ସମୟର କିଛି କିଛି ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟା ପେଜରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଫଟୋରେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଭିଡିଓରେ ସେ କୋମଳମତି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସହ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସହ ହାତ ମିଳାଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
Some memorable moments from Raksha Bandhan celebrations at 7, Lok Kalyan Marg.— Narendra Modi (@narendramodi) August 28, 2026
May this festival deepen the bonds of affection and harmony.
May it bring happiness and prosperity to everyone. pic.twitter.com/8vpTrfDeIY
ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି "ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏହି ପବିତ୍ର ପର୍ବ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସଫଳତା ଆଣିଦେଉ" । ଏହାସହ ସ୍ନେହ, ଏକତା ଓ ପାରସ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସର ଏହି ବନ୍ଧନ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହୁ ବୋଲି ସେ କାମନା କରିଛନ୍ତି।
High fives, smiles and more during today’s Raksha Bandhan celebrations at 7, LKM. pic.twitter.com/dMTJHxlVhH— Narendra Modi (@narendramodi) August 28, 2026
ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭାବବିନିମୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆଜିର ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ହସ.. ହାଇ-ଫାଇଭ୍ ଏବଂ ବହୁତ କିଛି.."। ଏହି ଅବସରରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ତାଙ୍କର ପିଲାଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ଥିଲା ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ, "ଆପ ଲୋଗୋ କୋ ମିଲନା ଅର୍ଥାତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା " ।
On the occasion of Raksha Bandhan, I extend my heartiest greetings to all Indians living in India and abroad. pic.twitter.com/5zvuOTUZKs— President of India (@rashtrapatibhvn) August 28, 2026
ଅନ୍ୟପଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଅବସରରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏକ୍ସରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଦେଶ ଓ ଦେଶ ବାହାରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
President Droupadi Murmu celebrated Raksha Bandhan with children and students of various schools and organizations at Rashtrapati Bhavan Cultural Centre.— President of India (@rashtrapatibhvn) August 28, 2026
The President said that the significance of Raksha Bandhan extends beyond the bonds of siblings. She said that the sacred… pic.twitter.com/tmIXCBY7ap
ଏଥିସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନର ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି, ‘ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ଗୁରୁତ୍ୱ କେବଳ ଭାଇ-ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ରାଖୀର ଏହି ପବିତ୍ର ସୂତା ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧା ଯାଇପାରିବ । ଏହା ପ୍ରେମ ଓ ଯତ୍ନର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ।’
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ; 'ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ରାକ୍ଷୀ' ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ କୁନି କୁନି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ