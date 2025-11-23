ETV Bharat / bharat

G20 Summit: ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଣିଷ ସମାଜ ପ୍ରତି ବଡ ଚାଲେଞ୍ଜ;ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜତୀୟ ସହଯୋଗ ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ

ବିଶ୍ୱସ୍ତୀୟ ସହଯୋଗକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ 2023 ଜି-20ରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବା ସମୟରେ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ହ୍ରାସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରିଥିଲା ।

Prime Minister Narendra Modi at the G-20 Summit in Johannesburg, South Africa.
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ G-20 ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି (ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 23, 2025 at 11:37 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଜୋହନ୍ସବର୍ଗରେ ଚାଲିଛି ଜି-20 ସମ୍ମିଳନୀ। ଶନିବାର ସମ୍ମିଳନୀର 2ୟ ଦିନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରାକୃତିର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଣିଷ ସମାଜ ପ୍ରତି ଏକ ବଡ ଚାଲେଞ୍ଜ

ବିଶ୍ୱରେ ବଢୁଥିବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗୁଳିନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ଏହାକୁ ମଣିଷ ସମାଜ ପ୍ରତି ଏକ ବଡ ଚାଲେଞ୍ଜ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏ ଦିଗରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତୀରୀୟ ସହଯୋଗକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ 2023 ଜି-20ରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବା ସମୟରେ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ହ୍ରାସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଡିଜାଷ୍ଟାର ରିସ୍କ ରିଡକ୍ସନ ୱାର୍କିଂ ଗ୍ରୁୁପ ଗଠନ କରିଥିଲା । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥିବାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ମୋଦି ।

ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜତୀୟ ସହଯୋଗ ମଜବୁତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ମୋଦି ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପଦ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଲେଞ୍ଜ ଅଟେ । ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିଶ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ଏହି ସବୁ ଘଟଣାର ପ୍ରଭାବ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗକୁ ମଜବୁତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ । ଏହି ବିଚାରଧାରାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଭାରତ 2023 ଜି-20 ସମ୍ମିଳନୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବା ସମୟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ହ୍ରାସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରିଥିଲା । ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।

ସ୍ପେଶ ଟେକ୍ନୋଲଜି ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜ ସେବାରେ ଲାଗିବା ଉଚିତ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା କରବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା-କେନ୍ଦ୍ରିକରୁ ବିକାଶ-କେନ୍ଦ୍ରିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ସ୍ପେଶ ଟେକ୍ନୋଲଜି ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜ ସେବାରେ ଲାଗିବା ଉଚିତ-ଭାରତର ଏପରି ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ସେ ଜି-20 ମହାକାଶ ଏଜେନ୍ସି ଗୁଡିକରୁ ସାଟେଲାଇଟ ତଥ୍ୟକୁ ଅଧିକ ସହଜ ତଥା ମୂଲ୍ୟବାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜି-20 ଖୋଲା ସାଟେଲାଇଟ ଡାଟା ଡାଟା ସହଭାଗୀତା ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ।

ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୈଶ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ବିପଦ

2023ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଜି-20 ସମ୍ମିଳନୀରେ ନବୀକରଣ ଶକ୍ତି କ୍ଷମତାକୁ ତିନି ଗୁଣା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ 2030 ସୁଦ୍ଧା ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ହାରକୁ ହୁଇଗୁଣ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ମନେ ପକାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବିକଶିତ ଦେଶ ସମୂହଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟରେ ସହାୟତା ରାଶି ତଥା ଟେକ୍ନୋଲଜି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଅପିଲ କରିଥିଲେ । ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାଷଜମି ଏବଂ ବୈଶ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ବିପଦ ଭାବେ ଛିଡା ହୋଇଛି । କୁହାଯାଉଛି, ଦେଶରେ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ G20 Summit: 'ବିଶ୍ୱ ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାର' ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ମୋଦି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭାରତ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିମାନ ମାଲ ପରିବହନ ସେବା

TAGGED:

DISASTER PREPAREDNESS
PM MODI G20 SUMMIT
DISASTER PREPAREDNESS AT G20 SUMMIT
ଜି 20 ସମ୍ମିଳନୀର 2ୟ ଦିନ
GLOBAL COOPERATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

କୁଚିଣ୍ଡା ଲଙ୍କାକୁ ନେଇ ବିମୁଖ ଚାଷୀ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନ୍ୟତା ପାଇ ବି GI ଟ୍ୟାଗ ଅପେକ୍ଷାରେ

'ଗଛ ଦିଦି' ସ୍ନିଗ୍ଧାରାଣୀ : ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମ, ଲଗାଇଲେଣି 15000ରୁ ଅଧିକ ଗଛ

ନାବାଳିକାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାର ଆଲୋକ ସସ୍ମିତା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ସଚେତନ

ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ: ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ସୁସ୍ବାଦୁ ଖାଦ୍ୟ, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ FOODK

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.