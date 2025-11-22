ETV Bharat / bharat

G20 Summit: 'ବିଶ୍ୱ ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାର' ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ମୋଦି

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ G20 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଧିବେଶନକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ।

Prime Minister Narendra Modi meets Australian Prime Minister Anthony Albanese and Canadian Prime Minister Mark Carney, on the sidelines of the G20 Summit in Johannesburg on Saturday.
Prime Minister Narendra Modi meets Australian Prime Minister Anthony Albanese and Canadian Prime Minister Mark Carney, on the sidelines of the G20 Summit in Johannesburg on Saturday. (ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 22, 2025 at 11:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶନିବାର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ G20 ନେତାଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିରିଲ୍ ରାମଫୋସା ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଇଟାଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଓର୍ଜିଆ ମେଲୋନିଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବିଶ୍ୱ ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାଇର ଷ୍ଟାର୍ମର, କାନାଡାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କ କାର୍ନି ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲୁଲା ଡା ସିଲଭା ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।

ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି G20 ନେତାଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦଘାଟନୀ ଅଧିବେଶନକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ, ସେ ଅନେକ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବିକାଶ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକର ଗଭୀର ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ପରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏକ X-ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ G20 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲି, ଯାହା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲା। ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ G20 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରୁଛି। ଆମର ବିକାଶର ଢାଞ୍ଚାକୁ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଏବେ ସଠିକ୍ ସମୟ।"

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ, "ଭାରତର ସଭ୍ୟତାଗତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ବିଶେଷକରି ଅଖଣ୍ଡ ମାନବବାଦର ନୀତି, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ପଥ ଦେଖାଏ।"

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି G20 ମଧ୍ୟରେ ଏକ 'ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାର- Global Traditional Knowledge Repository' ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରି ଯେ, ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପରିବେଶଗତ ଭାବେ ସନ୍ତୁଳିତ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାବେ ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଭାବେ ସମନ୍ୱିତ ଜୀବନଶୈଳୀ ବଜାୟ ରଖନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଭାରତରେ ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଣାଳୀ ପଦକ୍ଷେପ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଆଧାର ଗଠନ କରିପାରିବ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବନଯାପନର ସମୟ-ପରୀକ୍ଷିତ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ କରିବା ସହ ବାଣ୍ଟିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ, ଏହି ଜ୍ଞାନ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ହେବ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, "ସମାବେଶୀ ବିକାଶରେ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଏକ G20 'ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାର' ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଇତିହାସ ଅଛି। ଏହା ଆମକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମର ସାମୂହିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।"

G20 ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ହେଲ୍ଥକେୟାର ରେସପନ୍ସ ଟିମ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ଏକ G20 ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ହେଲ୍ଥକେୟାର ରେସପନ୍ସ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଏକାଠି କାମ କରୁ, ଆମେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଉ। ଆମର ପ୍ରୟାସ ହେବା ଉଚିତ ଯେ G20 ସଦସ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଚିକିତ୍ସା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଏକ ଦଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ଯେକୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁରନ୍ତ ନିୟୋଜିତ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ।

G20-ଆଫ୍ରିକା ଦକ୍ଷତା ଗୁଣକ ପ୍ରୟାସ ପ୍ରସ୍ତାବ

ଅନ୍ୟ ଏକ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜିଂ ପ୍ରସ୍ତାବ ସ୍ବରୁପ "G20-ଆଫ୍ରିକା ଦକ୍ଷତା ଗୁଣକ ପ୍ରୟାସ"। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ, G20 ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଆକାର ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ମଡେଲ୍ ବଡ଼ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ସମ୍ବଳରୁ ବାଦ୍ ଦେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଅତ୍ୟଧିକ ଶୋଷଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛି, ଯାହା ଆଫ୍ରିକାରେ ଗଭୀର ଭାବେ ଅନୁଭବ କରାଯାଉଛି।

ଅନ୍ୟ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଆଫ୍ରିକାର ବିକାଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭାରତ ସର୍ବଦା ଆଫ୍ରିକା ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଗର୍ବିତ ଯେ, ଭାରତର G20 ସଭାପତିତ୍ୱ ସମୟରେ ଆଫ୍ରିକୀୟ ସଂଘ G20ର ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଭାବନା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇ, ଭାରତ G20-ଆଫ୍ରିକା ଦକ୍ଷତା ଗୁଣକ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରସ୍ତାବ କରୁଛି। ଆମର ମିଳିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆଫ୍ରିକାରେ 1 ନିୟୁତ ପ୍ରମାଣିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ।"

ଟ୍ରମ୍ପ ସମ୍ମିଳନୀ ବର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି

ଏଥର G20 ନେତାମାନଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀରେ କୌଣସି ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ରହିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ବର୍ଜନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏହାର ଗୋରା ଆଫ୍ରିକୀୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଭେଦଭାବ କରେ। ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ।

2014ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଏହା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଚତୁର୍ଥ ସରକାରୀ ଗସ୍ତ। ସେ 2016ରେ ପ୍ରଥମେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ତା'ପରେ ସେ 2018 ଏବଂ 2023ରେ BRICS ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ।

ଏହି ବର୍ଷର G20 ସମ୍ମିଳନୀ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଭାରତ ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲ ପରେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସାଉଥରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା କ୍ରମାଗତ ଚତୁର୍ଥ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ (2022), ଭାରତ (2023) ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲ (2024) ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 2025 ପାଇଁ G20 ସଭାପତି ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିଛି।

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣ୍ଟୋନି ଆଲବାନିଜଙ୍କ ସହ ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ଦୁଇ ନେତା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଯୋଗ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିକାଶ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ରୋକିବାକୁ 350 % ଟାରିଫ ଲଗାଇବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତରେ ପିଏମ ମୋଦି, ଜି-20 ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦାନ

TAGGED:

G20 SUMMIT JOHANNESBURG 2025
ACITI INDIA CANADA AUSTRALIA
INDIA AUSTRALIA AND CANADA
PM MODI AT G20 SUMMIT
G20 SUMMIT JOHANNESBURG 2025

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

କୁଚିଣ୍ଡା ଲଙ୍କାକୁ ନେଇ ବିମୁଖ ଚାଷୀ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନ୍ୟତା ପାଇ ବି GI ଟ୍ୟାଗ ଅପେକ୍ଷାରେ

'ଗଛ ଦିଦି' ସ୍ନିଗ୍ଧାରାଣୀ : ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମ, ଲଗାଇଲେଣି 15000ରୁ ଅଧିକ ଗଛ

ନାବାଳିକାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାର ଆଲୋକ ସସ୍ମିତା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ସଚେତନ

ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ: ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ସୁସ୍ବାଦୁ ଖାଦ୍ୟ, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ FOODK

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.