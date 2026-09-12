ସର୍ବସମ୍ମତିରେ ଗ୍ରହଣ ହେଲା BRICS ଦିଲ୍ଲୀ ଘୋଷଣାନାମା, ଘୋଷଣା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି
ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ ଇରାନ-ୟୁଏଇ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ସହମତିରେ ପହଞ୍ଚିଲା BRICS। ବ୍ୟାକ୍-ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଲୋଚନା ପରେ ଗ୍ରହଣ ହେଲା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଘୋଷଣାନାମା।
Published : September 12, 2026 at 7:44 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୂଟନୈତିକ ସଫଳତା ଭାବେ ବ୍ରିକ୍ସ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶନିବାର ସର୍ବସମ୍ମତିରେ ଏକ ମିଳିତ ଘୋଷଣାନାମା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ ଇରାନ ଓ ୟୁଏଇ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାକ୍-ଚ୍ୟାନେଲ ଆଲୋଚନା ଓ କୂଟନୈତିକ ଉଦ୍ୟମ ପରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସହମତିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।
Sharing my opening remarks during the BRICS Session on ‘Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism.’— Narendra Modi (@narendramodi) September 12, 2026
https://t.co/g31TharSOc
ଭାରତର ଆୟୋଜନରେ ଚାଲିଥିବା ଦୁଇଦିନିଆ ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଦିନର ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଘୋଷଣାନାମା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ଘୋଷଣାନାମାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ବିଶେଷକରି ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ ଇରାନ ଓ ୟୁଏଇ ନିଜ ନିଜ ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ ରହିଥିବାରୁ ଘୋଷଣାନାମା ଉପରେ ସହମତି ହାସଲ କରିବା ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଧାରାବାହିକ ପରଦା ପଛର ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ମତଭେଦ ଦୂର କରାଯାଇ ଶେଷରେ ସର୍ବସମ୍ମତି ହାସଲ କରାଯାଇଛି।
ବ୍ରିକ୍ସ ଏକ ସହମତି ଭିତ୍ତିକ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଷ୍ଠୀର ଯେକୌଣସି ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମିଳିତ ଘୋଷଣାନାମାକୁ ଅଟକାଇ ପାରନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଇରାନ ଓ ୟୁଏଇ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମତଭେଦ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବସମ୍ମତିରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଘୋଷଣାନାମା ଗ୍ରହଣ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୂଟନୈତିକ ସଫଳତା ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି।
ପ୍ରଥମ ଦିନର ଉଦଘାଟନୀ ଅଧିବେଶନ ଶେଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ପରସ୍ପର ହାତ ମିଳାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।
ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦଘାଟନୀ ଦିନର ଆଲୋଚନାର ସମାପନୀ ଅଭିଭାଷଣରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ବଦଳୁଥିବା ବିଶ୍ୱକୁ ପୁରୁଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ, ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଓ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଥିଲେ।
ମୋଦି କହିଥିଲେ, “ଆଜିର ଆଲୋଚନାରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ବଦଳୁଥିବା ବିଶ୍ୱକୁ ପୁରୁଣା ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆଗେଇ ନିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା ଓ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ।”
ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିକାଶ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ନିୟମ ପ୍ରଣୟନରେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସାଉଥ୍ର ସମାନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଶ୍ୱର ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ଏହା ସମ୍ପର୍କିତ ନିୟମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱରକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ।
Swagatam BRICS leaders for the 2026 Summit. pic.twitter.com/SkmO9rV2Kf— Narendra Modi (@narendramodi) September 12, 2026
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, କେବଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ; ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଫଳାଫଳକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବେ ଜରୁରୀ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ତାହାର ପରିଣାମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନକୁ ଭାଗୀଦାରି ଓ ସାମୂହିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଘୋଷଣାନାମାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ମୋଦି କହିଥିଲେ, “ଆଜି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଘୋଷଣାନାମା ଆମ ସାମୂହିକ ସଂକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଗ୍ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି।”
ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ଏବେ ଏହି ଘୋଷଣାନାମାରେ ନିଆଯାଇଥିବା ସଂକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ କାଗଜରେ ସୀମିତ ନ ରଖି ବାସ୍ତବ ଫଳାଫଳରେ ପରିଣତ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଦେଶର। “ଏହି ସଂକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଓ ବାସ୍ତବ ଫଳାଫଳରେ ପରିଣତ କରିବା ଏବେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ,” ବୋଲି ମୋଦି କହିଥିଲେ।
ଏହିପରି ଭାବେ, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସଦସ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଭାରତର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବ୍ରିକ୍ସ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଘୋଷଣାନାମାକୁ ସର୍ବସମ୍ମତିରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି।