PM ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ହ୍ରାସ କଲେ ସୁରକ୍ଷା କନଭୋୟର ଆକାର, ଅନୁସରଣ କଲେ ଏକାଧିକ BJP ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ କନଭୋୟର ଆକାର କମାଇବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶାସନିକ ମହଲ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟବହାରିକ ସନ୍ଦେଶ ପହଞ୍ଚୁଛି ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଗୌତମ ଦେବରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
Published : May 13, 2026 at 6:44 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଜ ସୁରକ୍ଷା କନଭୋୟର ଆକାର କମାଇଛନ୍ତି। ଗୁଜରାଟ ଓ ଆସାମ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପକୁ ମିତବ୍ୟୟିତା ଓ ଇନ୍ଧନ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରତି ଏକ ସଙ୍କେତ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।
ବୁଧବାର ଦିନ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କୁ କେବଳ ଦୁଇଟି ଏସ୍କର୍ଟ୍ ଗାଡ଼ି ସହ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତେବେ SPG ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖି ଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା କମାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଅନୁସରଣ କରି ନିଜ ସୁରକ୍ଷା କନଭୋୟର ଆକାର କମାଇଛନ୍ତି।ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ପିଏମ୍ ମୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର କମାଇବା ଓ ଉର୍ଜା ସଞ୍ଚୟ ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣାଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆହ୍ୱାନ ପରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ତତ୍କାଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି।
କନଭୋୟର ଆକାର କମାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଗ୍ରୁପ୍ (SPG) ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମାନ ରହିଛି। ପିଏମ୍ ମୋଦୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ “ଯେଉଁଠାରେ ସମ୍ଭବ” ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ବିନା କନଭୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକଲ୍ (EV) ସାମିଲ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରବିବାର ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଏକ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ବେଳେ ମୋଦି ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ସେବା, କାର୍ ପୁଲିଂ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକଲ୍, ରେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଲ ପରିବହନ ଓ ‘ୱର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍’ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବୃହତ୍ ପରିମାଣରେ ଅପଣାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଇନ୍ଧନ ସଞ୍ଚୟ ସହ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ସଞ୍ଚୟରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏହି ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁଥିଲେ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଜେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁ।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କନଭୋୟ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ, ଯାହା SPGର ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। SPG ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ଏକ ଏଲିଟ୍ ସୁରକ୍ଷା ବଳ। SPG ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ବିସ୍ତୃତ ଥ୍ରେଟ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆଧାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ଓ ଏଥିରେ ରୁଟ୍ ସାନିଟାଇଜେସନ୍, ଆଣ୍ଟି-ସାବୋଟାଜ୍ ଯାଞ୍ଚ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ନଜର, ଆପାତକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ଓ ରାପିଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ରହିଥାଏ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କନଭୋୟରେ ଆର୍ମର୍ଡ କାର, ଜ୍ୟାମର୍ ଭେହିକଲ୍, ଏସ୍କର୍ଟ୍ ଭେହିକଲ୍, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ କ୍ୱିକ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଟିମ୍ ସହ ବହୁସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥାଏ। ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କନଭୋୟର ଆକାର ଓ ଗଠନ ଥ୍ରେଟ୍ ପରିସ୍ଥିତି, ରୁଟ୍, ଭୂପୃଷ୍ଠ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଳ ଅନୁଯାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ।
ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମତରେ କନଭୋୟର ଆକାର କମାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷାରେ ଯେପରି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନହେବ ସେନେଇ ସତର୍କତାର ସହ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ପୁଲିସ ଓ BSFର ପୂର୍ବତନ ଡିଜି ପ୍ରକାଶ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, “SPG ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂଗଠିତ। ବାହାରୁ କନଭୟ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅବିକଳ ରହେ।” ଏଥିସହ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ଓ ଆର୍ଥିକ ମିତବ୍ୟୟିତା ଉପରେ ସରକାର ଜୋର ଦେଉଥିବା ସମୟରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ପ୍ରତିକାତ୍ମକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। “ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ସରକାରୀ ଗତିବିଧିର ଆକାର କମାନ୍ତି, ତାହା ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟବହାରିକ ସନ୍ଦେଶ ପଠାଏ,” ବୋଲି ପ୍ରକାଶ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି।
ଭାରତ ନିଜର ମୋଟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆବଶ୍ୟକତାର ୮୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଆମଦାନି କରୁଥିବାରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ତୈଳ ଦର ଓ ଭୌଗୋଳିକ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ପ୍ରତି ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ଉର୍ଜା ଯୋଗାଣ ଓ ଶିପିଂ ରୁଟ୍ ପ୍ରତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କନଭୋୟରେ ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ମଧ୍ୟ EV ସାମିଲ ହେବା ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗତିଶୀଳତା ଓ କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନ କମାଇବା ନୀତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବସିଡି ଯୋଜନା, ଚାର୍ଜିଂ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବିସ୍ତାର ଓ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ପାଇଁ କ୍ରୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ EV ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ପରିବେଶ ନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଓ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା EV ବ୍ୟବହାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବହନ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇପାରେ। ଉର୍ଜା ନୀତି ଗବେଷକ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଦୁବେ କହିଛନ୍ତି, “ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗତ ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ।”
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, କନଭୋୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କୌଣସି ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିଣା ଯାଇନାହିଁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବା ସଂଶାଧନ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ସଂଚାଳିତ କରାଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱ ଭୌଗୋଳିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଓ ଇନ୍ଧନ ବଜାର ଉପରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସରକାରଙ୍କ ମିତବ୍ୟୟିତା ଓ ଉର୍ଜା ସଞ୍ଚୟ ଆହ୍ୱାନକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଭଳି ସମାନ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ନରେଦ୍ର ମୋଦି ଏପରି ମିତବ୍ୟାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ, ଯୁଦ୍ଧ, ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ଚାପ ସମୟରେ ଅନେକ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବା ସହ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆପଣାଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଓ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ।
ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅନୁସରଣ କଲେ
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ ପିଏମଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ପରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ କନଭୋୟରେ କେବଳ ଆବଶ୍ୟକ ଗାଡ଼ି ରହିବ। ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ରାଲି ହେବ ନାହିଁ। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଥିଲେ, “ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି। ଏହାସହ ବିଭିନ୍ନ ନିଗମ ଓ ବୋର୍ଡର ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ସରଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ।” ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ପରିବହନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। କାରଣ, ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସର୍ବୋପରି।”
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ପଦାଧକାରୀଙ୍କ ସମେତ ନିଜସ୍ବ କନଭୋୟରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଗାଡ଼ି କମାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଓ ଅନାବଶ୍ୟକ ସୁନା କିଣିବାରୁ ଦୂରେଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଓ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀମାନଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରି ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ‘ୱର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍’ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। PNG, ମେଟ୍ରୋ ସେବା ଓ ସାଧାରଣ ପରିବହନ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଭବନ, ଘର ଓ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି।
ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ସମେତ ନିଜସ୍ବ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଟକଣା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପିଏମଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ନିଜେ, ତାଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସହଯୋଗୀ, BJP ବିଧାୟକ, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ବିଭାଗମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସର୍ବନିମ୍ନ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏବଂ କାରପୁଲିଂ ଓ ସାଧାରଣ ପରିବହନକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବେ। ସେ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବସ୍ ଓ ମେଟ୍ରୋ ସେବା ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଓ କାରପୁଲିଂ ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣାଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି।
ରାଜସ୍ଥାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଜନଲାଲ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ନିଜ ସରକାରୀ କନଭୟର ଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା କମାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ କନଭୋୟରେ ୧୦ରୁ ୧୨ଟି ଗାଡ଼ି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ କମାଇ କେବଳ ୫ଟି ଗାଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଭଜନଲାଲ ଶର୍ମା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜନପ୍ରତିନିଧି ଓ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କନଭୋୟରେ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କମାଇବା ଓ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରା ଏଡ଼ାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଗାମୀ ୬ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସାମ ସରକାର କୌଣସି ନୂଆ ଗାଡ଼ି କ୍ରୟ କରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିଦେଶ ଗସ୍ତକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଉଭୟ ପ୍ରକାର ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ରୋକ ଓ କେବଳ ଚିକିତ୍ସାଜନିତ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ କନଭୋୟର ଆକାର ବି କମାଯିବ। ସରକାରୀ ଇନ୍ଧନ କ୍ରୟ ଉପରେ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଆଗାମୀ ୬ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବିଦେଶୀ ବ୍ରାଣ୍ଡର ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଫିଜିକାଲ୍ ସେମିନାର କିମ୍ବା ୱାର୍କସପ୍ ଆୟୋଜନ ହେବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ବୈଠକ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ (VC) ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକଲ୍ (EV) ଭଡାରେ ନିଆଯିବ।