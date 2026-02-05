ETV Bharat / bharat

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣର ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ମୋଦି, କଂଗ୍ରେସକୁ ଜୋରଦାର ଟାର୍ଗେଟ୍

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, "ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମର ଦୋକାନ ଚଲାଇବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋ କବର ଖୋଳିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ।"

PM Modi along with BJP leaders arrives in the Parliament for Budget session
PM Modi along with BJP leaders arrives in the Parliament for Budget session (IANS)
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିରୋଧୀ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବାରମ୍ବାର "ମୋଦି, ତୁମର କବର ଖୋଳାଯିବ" ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଥିଲେ । ରାଜ୍ୟସଭାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଉପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବର ଉତ୍ତର ଦେବା ସମୟରେ, ସେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ନାମ ନ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ନିରନ୍ତର ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେମାନେ (କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ) ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, "ମୋଦି, ତୁମର କବର ଖୋଳାଯିବ"। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ । କଂଗ୍ରେସ ମୋଦିଙ୍କ କବର ଖୋଳାଯିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରୁଛି । ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମର ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିଲେ ସେମାନେ 'ମୋଦି ତୁମର କବର ଖୋଳାଯିବ' ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହା କି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମର ଦୋକାନ, ଯାହା ଦେଶର କୌଣସି ନାଗରିକର କବର ଖୋଳାଯିବା ବିଷୟରେ କଥା ହୁଏ ?" ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, "ଏପରି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା କ'ଣ ସମ୍ବିଧାନର ଅପମାନ ନୁହେଁ କି? ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏପରି ବିବୃତ୍ତି ଦେବେ, 'ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟସଭାରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ । ୨୦୦୨ରୁ ୨୦୧୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗତ ୨୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସଂସଦର ଏପରି କୌଣସି ଅଧିବେଶନ ନଥିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ଲୋକମାନେ ସଂସଦରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇ ନଥିବେ । କେହି ଜଣେ ମୋତେ ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ରହସ୍ୟ ପଚାରିଲେ ଏବଂ ମୁଁ କହିଲି ଯେ, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଦୁଇ କିଲୋ ଗାଳି ସହିଥାଏ । ସେମାନେ କାହିଁକି ମୋଦିଙ୍କ କବର ଖୋଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ? ଏହା କୌଣସି ସ୍ଲୋଗାନ ନୁହେଁ, ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଘୃଣାର ପ୍ରତିଫଳନ ।"

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଧାରା ୩୭୦ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛୁ, ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବରେ ବୋମା ଏବଂ ଗୁଳିର ଛାୟା ଶେଷ କରି ବିକାଶର ପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଜବାବ ଦେଇଛୁ, ସିନ୍ଦୂର ଅପରେସନ କରିଛୁ ଏବଂ ଦେଶକୁ ମାଓ ଆତଙ୍କବାଦରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ । ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମୋଦିଙ୍କ କବର ଖୋଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ନେହେରୁ ଜୀ ଦେଶ ପ୍ରତି ଏକ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛୁ । କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ତାଙ୍କ କବର ଖୋଳିବା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି କି ?"

PM Modi addresses the Rajya Sabha responding to the President's address
PM Modi addresses the Rajya Sabha responding to the President's address (ANI)

ବିରୋଧୀ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ସେମାନେ ମୋଦିଙ୍କ କବର ଖୋଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି । ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏହା କିଏ କରେ ? ଏହା କି ପ୍ରକାରର ପ୍ରେମ ? ଏହା କାହିଁକି ? କାରଣ ଆମେ ସିନ୍ଦୂର ଅପରେସନ୍ କରିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଆଘାତ ପାଆନ୍ତି । ଆମେ ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଆଘାତ ପାଆନ୍ତି । ଆମେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଆଘାତ ପାଆନ୍ତି । ଆମେ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିବାରୁ ସେମାନେ ଆଘାତ ପାଆନ୍ତି । ସେମାନେ ଆମର କବର ଖୋଳିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି । ଆମେ 18,000 ଗାଁକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଇଛୁ, ମାନବହୀନ କ୍ରସିଂକୁ ହଟାଇଛୁ ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛୁ । ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆମ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମୋଦିଙ୍କ କବର ଖୋଳିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ।"

କଂଗ୍ରେସକୁ ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, "ସେମାନେ 'ମୋହବତ୍ କି ଦୋକାନ' (ପ୍ରେମର ଦୋକାନ) ବିଷୟରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତା'ପରେ କବର ଖୋଳି ଦିଅନ୍ତି । ସେମାନେ ଦୂରରୁ ସରକାର ଚଲାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ମୋର ସରକାର 140 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୂରରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ।" ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପେଶା ଚୋରି କରିବା, ସେମାନେ ଗୁଜୁରାଟୀ ଉପନାମ ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଉ କେଉଁ ବିଷୟରେ କଥା ହେବେ ।

