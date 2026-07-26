ETV Bharat / bharat

ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରାରେ ବାଧକ ସାଜିଛି ବର୍ଷା, କମିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା

ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରାରେ କମୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା । ଜୁଲାଇ ୨୫ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ ୪,୫୨୩,୪୧୨ ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ।

PILGRIM DECLINES IN CHAR DHAM YATRA
ବର୍ଷା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ପାଇଁ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଛି (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 26, 2026 at 6:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଡେରାଡୁନ (ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ): ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରାରେ ବାଧାସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଯାହାଫଳରେ ଦୈନିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯଦିଓ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସତ୍ତ୍ୱେ ୪୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରିଛନ୍ତି ।

ସରକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁଲାଇ ୨୫ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ ୪,୫୨୩,୪୧୨ ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଚାରିଧାମ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ୮,୧୨୬ ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨,୭୭୮ ଜଣ ବଦ୍ରିନାଥ, ୨,୪୭୫ ଜଣ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ, ୯୪୨ ଜଣ କେଦାରନାଥ ଏବଂ ୮୯୫ ଜଣ ଯମୁନୋତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ।

ଏନେଇ ଶ୍ରୀବଦ୍ରିନାଥ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର କମିଟି (BKTC)ର ସଦସ୍ୟ ବିନୀତ ପୋଷ୍ଟି କହିଛନ୍ତି," ମୌସୁମୀ ଯୋଗୁଁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ 'ବାବା କେଦାର' ପ୍ରତି ଭକ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅତୁଟ ରହିଛି । ପାଗ ଭଲ ହେଲେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ । ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ ଦର୍ଶନ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।"

ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମରେ ​​ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ:

ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ, ବଦ୍ରିନାଥରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଆସିଛନ୍ତି, ମୋଟ ୧,୫୫୩,୫୨୫ ଜଣ । କେଦାରନାଥ ଧାମ ପରେ ୧,୪୧୪,୫୯୦ ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି । ୭୦୯,୪୧୮ ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଧାମ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୬୪୯,୯୫୭ ଜଣ ଯମୁନୋତ୍ରୀ ଧାମ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚାରିଧାମ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଏ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ଏବଂ SDRF ର ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଭୂସ୍ଖଳନ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂର୍ବରୁ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ।

ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ସଚିବ ବିନୋଦ ସୁମନ କହିଛନ୍ତି," ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି । ଯଦି କୌଣସି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୁଏ, ତେବେ ତାହା ତୁରନ୍ତ ଖୋଲିଦିଆଯିବ । ତୀର୍ଥପଥରେ 50ରୁ ଅଧିକ ଯାନବାହନକୁ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ଆମେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କେଦାରନାଥ କିମ୍ବା ଯମୁନୋତ୍ରୀ ଭଳି ପଦଯାତ୍ରୀ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ।"

ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି । ପୋଲିସ, SDRF, NDRF ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦଳଗୁଡ଼ିକ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ।

ଚାମୋଲି ଏସପି ସୁରଜିତ ସିଂହ ପନୱାର କହିଛନ୍ତି," ବର୍ଷା ସମୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ପାହାଡ଼ରେ ଯାତ୍ରା ନ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛୁ । ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ବିନା ସୁଗମ ଭାବରେ ବଦ୍ରିନାଥ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ । ତଥାପି ଆମର କର୍ମଚାରୀମାନେ ବର୍ଷା ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ।"

ଜୁଲାଇ ୧ରୁ ଜୁଲାଇ ୨୪ ମଧ୍ୟରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା

  • ଯମୁନୋତ୍ରୀ ଧାମ: ୨୩,୧୪୪
  • ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଧାମ: ୩୬,୭୩୭
  • କେଦାରନାଥ ଧାମ: ୪୬,୪୨୦
  • ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମ: ୧୪୨,୯୪୧
  • ହେମକୁଣ୍ଡ ସାହିବ: ୫୦,୫୨୩

ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ୨୧୦ ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି।

ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୨୧୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୨୦୭ ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ହୋଇଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେଦାରନାଥରେ ୯୯, ବଦ୍ରିନାଥରେ ୬୭, ଯମୁନୋତ୍ରୀରେ ୨୬ ଏବଂ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀରେ ୧୮ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସାମୟିକ ଭାବେ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ; ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ୧୧ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛୁଟି

TAGGED:

UTTARAKHAND MONSOON
BADRINATH PILGRIMAGE
CHAR DHAM YATRA
ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା
PILGRIM DECLINES IN CHAR DHAM YATRA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.