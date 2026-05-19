ଦେଶରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର
ଆଜି ଠାରୁ ପୁଣି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ 87 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ 91 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
Published : May 19, 2026 at 8:28 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର । ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା 90 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ 97.77 ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 98.64 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ 90.67 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯାହା ଏବେ 91.58 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହା ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବେ 87 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 89.64 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ 91 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 91.58 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ।
ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 91 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 107.59 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡିଜେଲ 94 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 94.08 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି । କୋଲକାତାରେ ପେଟ୍ରୋଲରେ ସର୍ବାଧିକ 96 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 109.70 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି, ସେହିପରି ଡିଜେଲ ଦର 94 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 96.07 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଚେନ୍ନାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 82 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 104.49 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡିଜେଲ 86 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 96.11 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି ।
ଆସାମ, କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହେବାର ପ୍ରାୟ ୧୬ ଦିନ ପରେ, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଉପୁଜିଥିବା ତୈଳ ସଙ୍କଟକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି, ମେ ୧୫ ତାରିଖରେ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା ୩ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଚାରି ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଥିଲା ।
ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ସୁଜାତା ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଭାରତୀୟ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରର ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ (OMCs) ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତିକୁ ପ୍ରତିଦିନ 750 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପୂର୍ବେ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା । ରିଫାଇନାରୀଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି, ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି ଏବଂ କୌଣସି ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ ଖୁଚୁରା ଦୋକାନ କିମ୍ବା ଏଲପିଜି ବିତରକ ସଂସ୍ଥାରେ ଡ୍ରାଏ ଆଉଟ୍ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ । ଗୁଜବ ଯୋଗୁଁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ଅଧିକ ଭିଡ଼ ହେଉଥିବା ଦେଖା ଯାଇଛି ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ସରକାର ଷ୍ଟକ୍ ପୂରଣ କରିବା ଏବଂ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଯୋଗାଣକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ରଖିବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି । ରୋଷେଇ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟ ବିନା ବାଧାରେ ଜାରି ରହିଛି । ତଥାପି ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ସ୍ତରର 70% ରେ ଚାଲୁଛି।"
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ୟାସ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିସ୍ତାର ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ପ୍ରାୟ 737,000 PNG ସଂଯୋଗକୁ ଗ୍ୟାସିଫାଇ କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ 276,000 ଅଧିକ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । 776,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନୂତନ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି । ଗତ ଚାରି ଦିନରେ ପ୍ରାୟ 172,000 ଘରୋଇ ରୋଷେଇ ସିଲିଣ୍ଡର ବିତରଣ କରାଯାଇଛି, ସେହିପରି ବୁକିଂ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।