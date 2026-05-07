ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପିଏଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ଗାଡି ଅଟକାଇ ଗୁଳି କରିଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ

ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମଧ୍ୟମଗ୍ରାମରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ଚନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଛାତି, ପିଠି ଓ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି ।

ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପିଏଙ୍କୁ ହତ୍ୟା (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 7, 2026 at 7:18 AM IST

West Bengal assembly poll result କୋଲକତା: ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପିଏ (ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ) ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଥଙ୍କୁ ହତ୍ୟା । ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମଧ୍ୟମଗ୍ରାମରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ଚନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଛାତି, ପିଠି ଓ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି । ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଘଟଣା ଜଣାପଡିବା ପରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟମଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଅତି ନିକଟରୁ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ତାଙ୍କ ଗାଡିକୁ ଅଟକାଇ ମଧ୍ୟମଗ୍ରାମର ଏକ ଦୋକାନ ସମ୍ମୁଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି ।

ଗାଡି ଅଟକାଇ ଗୁଳି କଲେ

ଉତ୍ତର 24 ପରଗଣା ଜିଲ୍ଲା ଦୋଲତାଲା ଅ଼ଞ୍ଚଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କୁ ପଏଣ୍ଟ ବ୍ଲାଙ୍କ ରେଞ୍ଜରେ ଗୁଳି କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୁତ୍ତ । ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ କାରକୁ ପିଛା କରି ଆସିବା ପରେ ଗାଡି ଅଟକାଇଥିଲେ । ସାମନାରେ ବସିଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ କାର ଉପରକୁ ସେମାନେ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଚନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଆହତ ହୋଇଛି କୋଲକତା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି ।

ସ୍ଥାନୀୟ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କୁ ଗୁଳି ବାଜିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ହେଲେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ‘‘ଚନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଛାତିରେ ଗୁଳି ବାଜି ତାଙ୍କ ହାର୍ଟରେ ବାଜିଛି । ଆଉ ଏକ ବୁଲେଟ ପେଟ ଓ ଛାତି ମଧ୍ୟରେ ବାଜିଛି । ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏକାଧିକ ଗୁଳି ବାଜିଛି । ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନଥିଲା’’ ।

ଭବାନୀପୁରରୁ ମମତାଙ୍କୁ ହରାଇବାରେ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ନେଇଥିଲେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା

ଭବାନୀପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେପି ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରଚାରରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୁମିକା ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ନେଇଥିବା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ଏହି ଆସନରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟିଏମସି ସୁପ୍ରିମୋ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ । ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଆଗାମୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେସ୍‌ରେ ଥିଲେ । 2021 ନନ୍ଦିଗ୍ରାମ ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ମମତାଙ୍କୁ ଭବାନୀପୁରରୁ ହରାଇଛନ୍ତି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ।

ମାତ୍ର 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିଂସା ଦେଖାଦେଇଛି । ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଟିଏମସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଓ ଜଳାପୋଡା କରିଥିବା ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ।

