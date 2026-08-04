ETV Bharat / bharat

୫ଟି ରାଜ୍ୟର ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ଜାତୀୟ ହାରଠାରୁ ଦୁଇ ଗୁଣ; ନେପାଳଠାରୁ ବି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ବିହାରର ଆୟ କମ୍

୧୯୯୪ ପରଠାରୁ କେତେକ ରାଜ୍ୟର ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ୩୬.୭ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାବେଳେ ବିହାର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବିକାଶର ଲାଭ ସମାନ ଭାବେ ପହଞ୍ଚିନାହିଁ। ସମନଭୟ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ

Indian States Fiscal health
Representational Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 4, 2026 at 1:34 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଟିଭି ଭାରତର ‘ଷ୍ଟେଟ୍ ଫିସ୍କାଲ୍ ହେଲ୍ଥ’ (State Fiscal Health) ଶୃଙ୍ଖଳାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ବରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ (Per Capita Income) ବିଷୟରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ତଥ୍ୟରୁ ଭାରତର ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କେତେକ ରାଜ୍ୟର ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ଜାତୀୟ ହାରଠାରୁ ଅଧିକ ଥିବାବେଳେ, ଅନ୍ୟ କେତେକ ରାଜ୍ୟ ଏହାଠାରୁ ବହୁତ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଦେଖିଲେ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ଭିଏତନାମ ପରି ଦେଶ ଭାରତଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପନ୍ନ ରହିଛନ୍ତି।

ଏକପଟେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶର ଇଞ୍ଜିନ୍‌ ଭାବେ ପରିଚିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଋଣ ଭାର ବୋହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିବାବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ଆଧାରରେ ଭାରତ ଏବେ ବି ‘ନିମ୍ନ-ମଧ୍ୟମ ଆୟ’ (Lower-Middle-Income) ବର୍ଗରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ଭିଏତନାମ ‘ଉଚ୍ଚ-ମଧ୍ୟମ ଆୟ’ (Upper-Middle-Income) ବର୍ଗକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇ ଭାରତକୁ ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି।

  • ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆୟ ବର୍ଗୀକରଣ ମାନଦଣ୍ଡ

ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡପିଛା ମୋଟ ଜାତୀୟ ଆୟ (Gross National Income-GNI) ଆଧାରରେ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ୪ଟି ବର୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ କରେ— ନିମ୍ନ ଆୟ (Low Income), ନିମ୍ନ-ମଧ୍ୟମ ଆୟ (Lower-Middle-Income), ଉଚ୍ଚ-ମଧ୍ୟମ ଆୟ (Upper-Middle-Income) ଓ ଉଚ୍ଚ ଆୟ (High Income)। ଏହି ଆକଳନ ଆଟଲାସ୍ ପଦ୍ଧତି (Atlas Method) ଅନୁସାରେ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର (US$)ରେ କରାଯାଏ।

Indian States Fiscal health
Year-on-Year State Debt (ETV Bharat Graphics)

ଏହି ବର୍ଗୀକରଣ ଅନୁଯାୟୀ

  1. ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ୧,୧୭୫ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରରୁ କମ୍ ହେଲେ ଦେଶ ନିମ୍ନ ଆୟ ବର୍ଗରେ ରହେ
  2. ୧,୧୭୫ରୁ ୪,୬୩୫ ଡଲାର ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ନିମ୍ନ-ମଧ୍ୟମ ଆୟ ବର୍ଗରେ ଗଣାଯାଏ
  3. ୪,୬୩୬ରୁ ୧୪,୩୭୫ ଡଲାର ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଉଚ୍ଚ-ମଧ୍ୟମ ଆୟ ବର୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ପାଏ
  4. ୧୪,୩୭୫ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ସେହି ଦେଶକୁ ଉଚ୍ଚ ଆୟ ବର୍ଗର ଦେଶ ଭାବେ ଗଣାଯାଏ

ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର ୧ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ରେ ପ୍ରକାଶିତ ‘Country Income Classifications’ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଭାରତର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରୂପାୟଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MoSPI) ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଭାରତର ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ପ୍ରାୟ ୨,୮୧୩ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର (୨.୭୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା)। ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ୪,୫୨୮ରୁ ୫,୨୫୦ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି।

  • ଭାରତର ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ କେତେ ?

ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ହେଉଛି ଏକ ଦେଶର ସମୁଦାୟ ଜାତୀୟ ଆୟକୁ ସେହି ଦେଶର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଭାଗ କରି ମିଳୁଥିବା ହାରାହାରି ଆୟ।

୨୦୨୬ ପାଇଁ ଭାରତର ନାମମାତ୍ର (Nominal) ମୁଣ୍ଡପିଛା ଜିଡିପି (GDP) ୨,୮୧୩ରୁ ୩,୦୫୧ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ୨.୩୫ ଲକ୍ଷରୁ ୨.୭୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ମଧ୍ୟରେ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।

ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାରତକୁ ‘ନିମ୍ନ-ମଧ୍ୟମ ଆୟ’ ବର୍ଗରେ ରଖିଛି। ଏହି ଆୟ ସ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ ୧୭୨ତମ। ଅନ୍ୟପଟେ ଲିଚେନଷ୍ଟାଇନ୍ ବାର୍ଷିକ ୨ ଲକ୍ଷରୁ ୨.୩୦ ଲକ୍ଷ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ସହ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଲକ୍ସେମବର୍ଗ ୧.୩୦ ଲକ୍ଷରୁ ୧.୫୬ ଲକ୍ଷ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି।

Indian States Fiscal health
Debt-to-GSDP ratio of states (ETV Bharat Graphics)
  • ଭାରତର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ

ଭାରତ ସରକାର ଆୟ ମାପିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଲ୍ୟ (Current Prices)ରେ ମୁଣ୍ଡପିଛା ନେଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ (Per Capita NSDP)କୁ ଅଧିକୃତ ମାନଦଣ୍ଡ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହି ତଥ୍ୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (RBI)ର ‘Handbook of Statistics on Indian States’ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ।

ଏହି ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ...

ଦିଲ୍ଲୀ – ୪.୯୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ସର୍ବାଧିକ)

ତେଲେଙ୍ଗାନା – ୩.୮୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା

କର୍ଣ୍ଣାଟକ – ୩.୮୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା

ତାମିଲନାଡୁ – ୩.୬୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା

ହରିୟାଣା – ୩.୫୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା

  • ୩୦ ବର୍ଷରେ ଭାରତରେ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ?

ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଆୟ ବର୍ଗୀକରଣ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଗତ ୩୦ ବର୍ଷରେ ଭାରତରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି।

୧୯୯୪ରେ ଭାରତର କୌଣସି ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ‘ନିମ୍ନ-ମଧ୍ୟମ ଆୟ’ ସ୍ତରରେ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ୨୦୨୫-୨୬ ସୁଦ୍ଧା ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ଏପରି ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ଅନ୍ୟ କେତେକ ଦେଶର ଆୟ ସହ ସମକକ୍ଷ କିମ୍ବା ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ।

ଏହି ଅବଧିରେ କେତେକ ରାଜ୍ୟର ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ୩୬.୭ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ତାମିଲନାଡୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗୁଆ ରହିଥିବାବେଳେ ବିହାର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନିରନ୍ତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାଶ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାହାର ଲାଭ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ସମାନ ଭାବେ ପହଞ୍ଚିନାହିଁ।

Indian States Fiscal health
Gujarat's expenses explained (ETV Bharat Graphics)
  • ଶୀର୍ଷ ୫ ରାଜ୍ୟ

ଯଦିଓ ଭାରତ ନିମ୍ନ-ମଧ୍ୟମ-ଆୟ ବର୍ଗରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଏହାର ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚ-ମଧ୍ୟମ-ଆୟ ବର୍ଗରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଦିଲ୍ଲୀ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀର ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ 6,217 ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ସହିତ ଆଗରେ ଅଛି। ଏହା ପରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ (5,579 ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର), ତେଲେଙ୍ଗାନା (5,407 ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର), ତାମିଲନାଡୁ (5,329 ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର) ଏବଂ ଗୁଜରାଟ (4,734 ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର) ରହିଛି। ଏପରି କିଛି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ 'ଉଚ୍ଚ-ମଧ୍ୟମ-ଆୟ' ବର୍ଗ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର ମାନଦଣ୍ଡଠାରୁ ଅଳ୍ପ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର 8 ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର, ହରିୟାଣା 9 ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଏବଂ କେରଳ 26 ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ହ୍ରାସ ପାଇଛି।

  1. ଦିଲ୍ଲୀ – ୬,୨୧୭ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର
  2. କର୍ଣ୍ଣାଟକ – ୫,୫୭୯ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର
  3. ତେଲେଙ୍ଗାନା – ୫,୪୦୭ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର
  4. ତାମିଲନାଡୁ – ୫,୩୨୯ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର
  5. ଗୁଜରାଟ – ୪,୭୩୪ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର

ଏହାଛଡ଼ା କେତେକ ରାଜ୍ୟ ‘ଉଚ୍ଚ-ମଧ୍ୟମ ଆୟ’ ବର୍ଗର ମାନଦଣ୍ଡଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ପଛରେ ରହିଛି। ସେଥିରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ୮ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର, ହରିୟାଣା ୯ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଏବଂ କେରଳ ୨୬ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର କମ୍ ରହିଛି।

  • ସବୁଠାରୁ କମ୍ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ଥିବା ୩ ରାଜ୍ୟ

ସବୁଠାରୁ କମ୍ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ, ବିହାର ସବୁଠାରୁ କମ୍ 69,320 ଟଙ୍କା (984 ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର) ସହିତ ସର୍ବାଗ୍ରେ ଅଛି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ 1.08 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (1,403 ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର) ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ବାର୍ଷିକ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ 1.16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (1,470 ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର) ସହିତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ନେପାଳ ତୁଳନାରେ କମ୍, ଯାହାର ମୁଣ୍ଡପିଛା GDP ପ୍ରାୟ 1,513 ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଆନୁମାନିକ, ଯେତେବେଳେ ଏହାର ମୁଣ୍ଡପିଛା ମୋଟ ଜାତୀୟ ଆୟ (GNI) ପ୍ରାୟ 1,535 ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଆନୁମାନିକ।

  1. ବିହାର – ୬୯,୩୨୦ ଟଙ୍କା (୯୮୪ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର)
  2. ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ – ୧.୦୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (୧,୪୦୩ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର)
  3. ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ – ୧.୧୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (୧,୪୭୦ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର)
Indian States Fiscal health
Jharkhand's debt to GSDP Ratio (ETV Bharat Graphics)

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଏହି ତିନି ରାଜ୍ୟର ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ନେପାଳଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍। ନେପାଳର ମୁଣ୍ଡପିଛା GDP ପ୍ରାୟ ୧,୫୧୩ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଏବଂ ମୁଣ୍ଡପିଛା GNI ପ୍ରାୟ ୧,୫୩୫ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ଗୁଜରାଟ ତୁଳନାରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଓ ବିହାରର ଋଣ ପ୍ରାୟ ଦୁଇଗୁଣ; ମୋଟ ଋଣରେ ଶୀର୍ଷରେ ତାମିଲନାଡୁ, ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଋଣ ନେଇଛି ଦିଲ୍ଲୀ

Story translated and edited by Bodhisattwa Maity.

TAGGED:

INDIAN STATES DEBT
STATE GOVERNMENT DEBT
PUBLIC DEBT INDIA
INDIAN STATES FISCAL HEALTH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.