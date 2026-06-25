'ପାସପୋର୍ଟ ନାଗରିକତାର ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କେବଳ ଏକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ': MEAର ବିବୃତ୍ତିକୁ ନେଇ ଘନଉଛି ବିବାଦ
"ଏହି ଘୋଷଣା କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ କି, ଅଣଭାରତୀୟମାନେ ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟକୁ ଯାତ୍ରା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭାବେ ପାଆନ୍ତି କି?"- ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେ ।
Published : June 25, 2026 at 6:42 PM IST
PASSPORT NOT CITIZENSHIP PROOF, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୧୪ତମ ପାସପୋର୍ଟ ସେବା ଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (ଏମଇଏ)ର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି,"ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟକୁ ନାଗରିକତାର ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରମାଣ ଭାବେ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ଏକ ଯାତ୍ରା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ ।" ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବ୍ୟାପକ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ଅଧିକାରୀ ଜଣଙ୍କ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଭିନ୍ନ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ପାସପୋର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହାର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯାତ୍ରାକୁ ସହଜ କରିବା ଏବଂ ବିଦେଶରେ ଧାରକଙ୍କ ନାଗରିକତା ପ୍ରମାଣ କରିବା ।
ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MEA) ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦିଓ ଏକାଧିକ ସରକାରୀ ଏଜେନ୍ସିରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ପାସପୋର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଏ, ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ନାଗରିକତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଯାତ୍ରା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ । ସାରା ଦେଶରେ ପାସପୋର୍ଟ ସେବାର ପ୍ରସାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି, ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଚିପ୍-ଆଧାରିତ ଇ-ପାସପୋର୍ଟ ପ୍ରଚଳନ ସମେତ ପାସପୋର୍ଟ ସେବାକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ।
ହେଲେ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ, ପାସପୋର୍ଟ ନାଗରିକତାର ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ ବୋଲି ବିବୃତ୍ତି, ଭାରତୀୟ ନାଗରିକତା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଏକ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଆଇନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ ସୂଚିତ କରେ ଯେ, ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତରେ ନାଗରିକତାର କୌଣସି ସାର୍ବଜନୀନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନାହିଁ । ଆଧାର, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଭଳି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ ନାଗରିକତାର ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ ।
ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣକୁ ରାଜନେତା ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ଶିବସେନା (UBT) ନେତା ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେ ସରକାରଙ୍କ ମତ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ପାସପୋର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଏ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ଠାକରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, "ଯଦି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MEA) ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ପାସପୋର୍ଟ ନାଗରିକତାର ଏକ ଦସ୍ତାବିଜ ନୁହେଁ, ତେବେ: 1) ପାସପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ କେଉଁ ଯାଞ୍ଚ କରେ? 2) ଆମ ଦେଶ କ'ଣ ଅଣ-ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭାବେ ପାସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ? 3) ଏହି ଘୋଷଣା କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ ଯେ ଅଣ-ଭାରତୀୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଯାତ୍ରା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟ ପାଇପାରିବେ କି ନାହିଁ?"
If the MEA believes Passport is not a document of citizenship:— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) June 24, 2026
1) What do the police verify before granting a passport?
2) Does our country give passports as travel documents to non Indians as well?
3) Wouldn’t this announcement create doubts in the minds of other countries,… pic.twitter.com/p3ebg90A3C
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଏହାର ଗଭୀର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ବ୍ୟତୀତ, ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କେତେ ଅଧିକ ଅବାନ୍ତର ହୋଇପାରେ?" ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଲେଖକ ଏବଂ ଗୀତିକାର ଜାଭେଦ ଅଖତାର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଦାବି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ଏହାକୁ ଅବାନ୍ତର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । X ଉପରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଖତାର କହିଛନ୍ତି, "ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହୁଛି ଯେ ପାସପୋର୍ଟ ଏକ ଯାତ୍ରା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ନାଗରିକତାର ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ । ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ??? ତେବେ ସେମାନେ କ'ଣ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଯାତ୍ରା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହଁନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ କି ନାହିଁ ?? ଏହା ଅଯଥା।"
The ministry of external affairs says that a passport is a document travel not the proof of citizen ship . Really ??? . So are they providing this travel document to some people with out being totally convinced that this person is an Indian citizen ?? . It is absurd .— Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) June 24, 2026
ଟିଏମସି ନେତା ମହୁଆ ମୋଇତ୍ରା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରି କହିଛନ୍ତି, "ଏପରି ମନେ ହେଉଛି ଯେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକତାର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ବିଜେପି ଭୋଟର ଉଭୟ ହେବା । ଅନ୍ୟ କିଛି ଚଳିବ ନାହିଁ ।"
ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MEA)ର ବିବୃତ୍ତି ପାସପୋର୍ଟ ଆଇନ, 1967ର ଧାରା 20କୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି । ଏହି ଧାରା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପାସପୋର୍ଟ ଜାରି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ଯିଏ ଭାରତର ନାଗରିକ ନୁହେଁ, ଯଦି ଏହା ଜନସ୍ୱାର୍ଥରେ ହୋଇଥାଏ। ଧାରା 20 ରେ କୁହାଯାଇଛି, "ପାସପୋର୍ଟ କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ ସହିତ ଜଡିତ ପୂର୍ବ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ସତ୍ତ୍ୱେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭାରତର ନାଗରିକ ନୁହେଁ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପାସପୋର୍ଟ କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଜାରି କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଜାରି କରାଇପାରିବେ, ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ମତରେ, ଜନସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏହା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।"
ଭାରତ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ପାସପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପାସପୋର୍ଟ ଏକ ପରିଚୟ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଏବଂ ପାସପୋର୍ଟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ସରକାର ଅଣ-ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ପାସପୋର୍ଟ ଜାରି କରିପାରିବେ । ପୂର୍ବରୁ ଜୁନ୍ 19ରେ, ବାର୍ଷିକ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାସପୋର୍ଟ ଅଧିକାରୀ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସମୟରେ, ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍. ଜୟଶଙ୍କର କହିଥିଲେ ଯେ, ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟ ଜାତୀୟ ପରିଚୟର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଦେଖାଯାଏ ।
ପାସପୋର୍ଟ କେବଳ ପୃଷ୍ଠାର ଏକ ପୁସ୍ତିକା ନୁହେଁ । ଏହା ଅର୍ଥନୈତିକ ଗତିଶୀଳତାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପକରଣ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପକରଣ । ମୁଁ ଜାତୀୟ ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହିବି । ଆମର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଭାରତକୁ "ବିଶ୍ୱ ବନ୍ଧୁ" ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରୁଥିବାରୁ, ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପାଇବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକ ସଂଘର୍ଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଅଧିକାର ଭାବେ ରହିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ।
ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ପାସପୋର୍ଟ ସେବା ଦିବସ ଅବସରରେ, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କର ଦକ୍ଷ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ନାଗରିକ-କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପାସପୋର୍ଟ ସେବାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ।
Felicitations to all Passport Authorities in India and abroad on the occasion of the 14th Passport Seva Divas.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) June 24, 2026
The rollout of Passport Seva Programme 2.0, introduction of chip-enabled e-Passports, opening of new PSKs and POPSKs, and record levels of passport issuance are… pic.twitter.com/20zISWwlfZ
ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାସପୋର୍ଟ ଆଇନ, 1967 ପ୍ରଣୟନର ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରୁଛି ଏବଂ ଭାରତର ପାସପୋର୍ଟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଆଧୁନିକୀକରଣକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି । ଜୟଶଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳତା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ "ସର୍ବନିମ୍ନ ସରକାର, ସର୍ବାଧିକ ଶାସନ" ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଡିଜିଟାଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଶରେ ଉନ୍ନତ ପାସପୋର୍ଟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (PSP V2.0)ର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କୂଟନୈତିକ ମିଶନରେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ପାସପୋର୍ଟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (GPSP V2.0)ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଚିପ୍-ଆଧାରିତ ଇ-ପାସପୋର୍ଟର ସଫଳ ପ୍ରଚଳନ, ଯାହା ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟ, ବିନା ଭିସାରେ ବୁଲିପାରିବେ ଏତିକି ଦେଶ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବଢିଲା ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟର ଶକ୍ତି, ବିନା ଭିସାରେ ଯାଇପାରିବେ 55 ଦେଶ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ