ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପାଇଲଟଙ୍କ ଦବଙ୍ଗଗିରି, ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଡମାରି ଲହୁଲୁହାଣ କଲେ
ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ପାଇଲଟଙ୍କ ନାମରେ ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛି ଏୟାରଲାଇନ୍ସ । ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ ।
Published : December 20, 2025 at 2:00 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପାଇଲଟଙ୍କ ଦବଙ୍ଗଗିରି । ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଡମାରି ଲହୁଲୁହାଣ କଲେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ପାଇଲଟ । ପୀଡିତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଦୁଃଖପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ପାଇଲଟଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବହିଷ୍କୃକ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ପାଇଲଟ:
ଯାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ଅଙ୍କିତ ଦିଓ୍ବାନ, ସେ ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ । ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର କରିଥିଲେ । ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ପାଇଲଟ କ୍ୟାପଟେନ ବିଜେନ୍ଦ୍ର ସେଜଓ୍ବାଲ ଦିଲ୍ଲୀ ଟର୍ମିନାଲ 1 ରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ।
କାହିଁକି ଘଟିଲା ଏପରି ଘଟଣା?
ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅଙ୍କିତଙ୍କ ପରିବାର ସହ ,ତାଙ୍କ ସାତ ବର୍ଷର ଝିଅ ଓ ଚାରିମାସର ଶିଶୁ ରହିଥିଲେ । ଘଟଣାଟି ସେତେବେଳେ ଘଟିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଷ୍ଟାପ ବିଶେଷ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସୁରକ୍ଷା ଲେନ ଆଡକୁ ଯାଉଥିଲେ । କାରଣ ସେମାନେ ଏକ ଶିଶୁ ସହ ଷ୍ଟ୍ରୋଲରରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ । ଅଙ୍କିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାଇଲଟ ବିଜେନ୍ଦର ସେଜଓ୍ବାଲ ତାଙ୍କୁ ଅସଭ୍ୟ ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ଅଶିକ୍ଷିତ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଆଉ ଏହାପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଉତକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ପାଇଲଟ ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ମୁଁ ଆହତ ହୋଇଥିଲି ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବିମାନ ମିସ ନକରିବାକୁ ଏହି ମାମଲାକୁ ଆଉ ଆଗକୁ ନନେବା ପାଇଁ ଏକ ଲେଟର ଦେବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଚାପ ପକାଯାଇଥିଲା । ଅଙ୍କିତ ଦିଓ୍ବାନ ବିମାନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଏପରି ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଲେନ ଗୁଡିକ ଖରାପ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବିମାନବନ୍ଦର ପରିଚାଳନାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।
" ମୋର ଛୁଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା । ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାକରିଛି । ମୋ ସାତ ବର୍ଷର ଝିଅ ତା ବାପାକୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଦେଖିଛି । ସେବି ଆଘାତ ପାଇଛି ଓ ଭୟଭୀତ ଅଛି । ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଏପରି ପାଇଲଟ ମାନଙ୍କୁ କିପରି ଡିଜିସିଏ ଓ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଉଡାଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଉଛନ୍ତି । ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ବଚସାରେ ସେ ଶାନ୍ତ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହାଲେ କେମିତି ଆକାଶରେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ରଖିବେ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ କରାଯାଇପାରିବ ? " କହିଛନ୍ତି ଆହତ ଯାତ୍ରୀ ଅଙ୍କିତ ।
ଅଙ୍କିତ ଦିଓ୍ବାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଉତ୍ତରରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କହିଛି ଯେ ଏପରି ଆଚରଣ ନିନ୍ଦନୀୟ । ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି । "ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ହୋଇଥିବା ଏପରି ଅଘଟଣ ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ । ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ, ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଏୟାରଲାଇନ୍ସରେ ଯାତ୍ରୀ ପରି ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ । ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ପାଇଁ ଆମେ ହୃଦୟରୁ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ । ଏପରି ଆଚରଣକୁ ଦୃଢ ଭାବେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ।" ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କହିଛି ।
ଏହି ଘଟଣାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଏପରି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଥାନାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରୁ ପୋଲିସ ଅଘଟଣ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଅଛି । ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ।
