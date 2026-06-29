ରକ୍ତଦାନ କରି ଅନନ୍ୟ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କଲେ ପାରୁଲ ଜୈନ
ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ନାହାନର ପାରୁଲ ଜୈନ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 22 ଥର ରକ୍ତଦାନ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଚକ୍ଷୁଦାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛନ୍ତି ।
Published : June 29, 2026 at 7:05 PM IST
PAYAL JAIN BLOOD DONATION, ସିରମୌର(ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ) : ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜନ୍ମିତ ତଥା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଏକ ପରିବାରରେ ବିବାହିତ ଜଣେ ଝିଅ ରକ୍ତଦାନର ଦୂତ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି । ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ନାହାନର ପାରୁଲ ଜୈନ, ରକ୍ତଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର । ତାଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସରକାର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (DGHS) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଜାତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକ ପତ୍ରିକା 'ବ୍ଲଡ୍ ଫର୍ ଲାଇଫ୍'ର ଏପ୍ରିଲ-ଜୁନ୍ 2026 ସଂଖ୍ୟାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ରକ୍ତଦାନ ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛି ।
ଦିଲ୍ଲୀର ଝିଅ ପାରୁଲ, 2003 ମସିହାରେ ସମାଜସେବୀ ନୀରଜ ଜୈନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ବିବାହ ପରେ, ସେ ନାହାନକୁ ନିଜର ଘର କରିଥିଲେ । ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ହେବା ସହିତ, ସେ ପରିବାରର ମିଠା ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ।
ରକ୍ତଦାନରେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା 2016 ମସିହାରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ (PGIMER)ରେ ଏକ ଘଟଣାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ନୀରଜଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ରକ୍ତସ୍ରାବ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିଲା । ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ତାଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଯିବା ସମୟରେ, ସେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ ରକ୍ତ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବାର ଦେଖିଲେ, ଯିଏ ଜୀବନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ।
ପାରୁଲ ତୁରନ୍ତ ରକ୍ତଦାନ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ । ଏଥିସହ ସେ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ନେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଲେ ଯେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ, ସେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଥମେ ଆଗକୁ ଆସିବେ । ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗତି ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା । ଆଜି ସେହି ସେବା ମନୋଭାବ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛି ।
ସିରମୌର ଜିଲ୍ଲା ରକ୍ତଭଣ୍ଡାର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ନିଶି ଜୈସୱାଲ କହିଛନ୍ତି, " ‘ବ୍ଲଡ୍ ଫର୍ ଲାଇଫ୍’ ପତ୍ରିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ ପାରୁଲ ଜୈନଙ୍କ ଚୟନ ସମଗ୍ର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ସିରମୌର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ । ପାରୁଲଙ୍କ ଭଳି ମହିଳା ସମାଜ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା । ରକ୍ତଦାନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ସଙ୍କେତ ଏବଂ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରକ୍ତ ଯୋଗାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।"
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପାରୁଲ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ 22 ଥର ରକ୍ତଦାନ କରିଛନ୍ତି । ସେ ନିୟମିତ ଭାବେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ମହିଳା ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତଦାନ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି । ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ରକ୍ତ କୌଣସି ମେସିନ୍ କିମ୍ବା କାରଖାନାରେ ତିଆରି ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ କେବଳ ମଣିଷ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ।
ସ୍ୱାମୀ ନୀରଜ, ଆଜି ପାୟଲଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇଁ ଗର୍ବିତ । "ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଜାତୀୟ ପତ୍ରିକାରେ ତାଙ୍କର କାହାଣୀ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା କେବଳ ପରିବାର ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ନାହାନ ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅଭିରଲ ଜୈନଙ୍କ ସହ, ପାରୁଲ ଏବେ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତଦାନ କରି ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛି, ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ କରି ମଧ୍ୟ କାହାର ଅନ୍ଧାର ଦୁନିଆକୁ ଆଲୋକିତ କରିପାରେ ।" ତେଣୁ ରକ୍ତଦାନ ବ୍ୟତୀତ, ସେ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛନ୍ତି ।
ପାରୁଲଙ୍କ କାହାଣୀ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରେ ଯେ, କାହାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶା ଆଣିପାରେ । PGIMER ରେ ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରରେ ଛଅ ଜଣ ସୈନିକ ସହିଦ ହୋଇଥିଲେ; ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସେଚେଲ୍ସ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି: ଦେଶର ଜାତୀୟ ଦିବସର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀରେ ହେବେ ସାମିଲ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ