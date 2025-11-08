ETV Bharat / bharat

ଡିସେମ୍ବର 1ରୁ ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ

ଡିସେମ୍ବର 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଥିବା ନେଇ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

November 8, 2025

November 8, 2025

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୁଣି କମ୍ପିବ ସଂସଦ । ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ । ଏହି ଅଧିବେଶନ ଡିସେମ୍ବର 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଥିବା ନେଇ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

କିରଣ ରିଜିଜୁ ଏକ୍ସରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, " ଡିସେମ୍ବର 1ରୁ 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟ ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଡାକିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ଏକ ଗଠନମୂଳକ ଏବଂ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିବେଶ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ । ଯାହା ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ କରିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଆଶାକୁ ପୂରଣ କରିବ । " ଶୀତ ଅଧିବେଶନରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ । ସେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12 ତାରିଖରେ ଦେଶର 15ତମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।

ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଜୁଲାଇ 21 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅଗଷ୍ଟ 21 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା । ଅଧିବେଶନ 32 ଦିନରେ 21 ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା । ରାଜ୍ୟସଭା ଓ ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ ଦେଖିବାକୁ ମିଲିଥିଲା । ସୌସୁମୀ ଅଦିବେଶନରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ 130ରୁ ଅଧିକ ସାଂସଦ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଲୋକସଭାରେ 14ଟି ବିଲ୍‌ ଆଗତ ହୋଇଥିଲା, ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ 12ଟି ଗୃହିତ ହୋଇଥିଲା । ରାଜ୍ୟସଭାରେ 15ଟି ବିଲ୍‌ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଥିଲା । ଏଥିରେ ଆୟକର ବିଲ୍‌ 2025 ସାମିଲ ଥିଲା , ଯାହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତି ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନେଇଥିଲେ ।

ଅଗଷ୍ଟ 21 ତାରିଖରେ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଅନେକ ଥର ହଟ୍ଟଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ବିହାର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ଦାବି କରି ଗୃହ ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦମାନେ । ବିରୋଧୀ ଦଳ ଗୁଡିକର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏବଂ ବିଜେପି ଉପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ହେରଫେର କରିବା ପାଇଁ ଷୟଯନ୍ତ୍ର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।

