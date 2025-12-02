SIR ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଂସଦ ଅଚଳ: ଉଭୟ ଗୃହରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ, ଗୃହ ବାରମ୍ବାର ମୁଲତବୀ
ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତ ଦଳ SIR ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଦାବି କରି ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଛନ୍ତି।
Published : December 2, 2025 at 12:38 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସଂସଦର ୧୫ ଦିନିଆ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନର ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତ ଦଳ SIR ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଦାବି କରି ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଉଭୟ ଗୃହକୁ ପ୍ରଥମେ ଦିନ 12ଟା ଓ ପରେ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ବିରୋଧୀ "ଭୋଟ୍ ଚୋର" (ଭୋଟ୍ ଚୋର), "ଗଦ୍ଦି ଛୋଡୋ" (ଆସନ ଛାଡ଼) ଭଳି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ସୋମବାର ସଂସଦର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିରୋଧୀ ସାଂସଦଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ଗୃହକୁ ବାରମ୍ବାର ମୁଲତବୀ ରଖିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ବିରୋଧୀ SIR ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଉ।
ଲୋକସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ
ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ଟା ଓ ପରେ ଦିନ ଦୁଇଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ରଖାଯାଇଛି। ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦମାନେ SIR ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଦାବି କରି ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଥିଲେ। ବିରୋଧୀ ସାଂସଦମାନେ "ଭୋଟ୍ ଚୋର୍, ଗଦ୍ଦି ଛୋଡ୍" ଭଳି ସ୍ଲୋଗାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏପରିସ୍ଥିତିରେ ବାଚସ୍ପତି ଗୃହକୁ ଦିନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ରଖିଥିଲେ। 12ଟା ପରେ ଗୃହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ବି ପୁଣି ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯାହାକୁ ନେଇ ବାଚସ୍ପତି ପୁଣି ଗୃହକୁ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ଯାଏ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା
ସମାନ ଅବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟ ସଭାରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। SIR ଉପରେ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦଙ୍କ ଆଲୋଚନା ଦାବି ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ ରିଜିଜୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ସରକାର SIR ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆମକୁ ଏବେ କୁହ, ଏହା କେବେ ହେବ, ଆଲୋଚନା ଏପରି ହୁଏ ନାହିଁ।'
#WinterSession2025— SansadTV (@sansad_tv) December 2, 2025
सरकार SIR पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन “अभी बताओ, कब से होगा”—इस तरह से चर्चा नहीं होती।
राज्यसभा में SIR पर चर्चा की विपक्ष की मांग पर
संसदीय कार्य मंत्री @KirenRijiju का बयान।#RajyaSabha #Parliament #KirenRijiju #SIR #SessionUpdate @VPIndia pic.twitter.com/7xH9qoTb02
ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ଜୟସୱାଲଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ
ବିଜେପି ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ଜୟସୱାଲ କହିଛନ୍ତି, "ସେମାନେ SIR ବିଷୟରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ଭଲ ହେବ। ବିହାରରେ ଯାହା ଘଟିଛି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। କୌଣସି ଭୋଟର ଭୋଟ ଦେବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି SIR ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ବିହାର ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ସରକାରୀ ଏଜେଣ୍ଡା ନଥିଲା। ଆମେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ବେଙ୍ଗଲରେ ଏହା ହେବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କାହିଁକି ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛନ୍ତି ।"
#WATCH | Delhi | BJP MP Sanjay Jaiswal says, " it would be better if they held discussions on the sir with the election commission. whatever happened in bihar is before everyone. no voter faced any trouble in voting. rahul gandhi went around bihar taking up the issue of sir. he… pic.twitter.com/qLYxpo5uzd— ANI (@ANI) December 2, 2025
SIR ବିରୋଧୀ ପ୍ରତିବାଦରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି
ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ସଂସଦ ପରିସରରେ SIR ବିରୋଧରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦରେ ଲୋକସଭା ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧି ଭଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି।
#WATCH | Delhi | LoP, Lok Sabha, Rahul Gandhi joins Opposition's protest against SIR in Parliament premises, on the second day of the winter session pic.twitter.com/2zKIIeEvuW— ANI (@ANI) December 2, 2025
ବିରୋଧୀ ସାଂସଦଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ଲୋକସଭା ଅଚଳ
ଆଜି ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ରାଜ୍ୟସଭା ଏବଂ ଲୋକସଭାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଳ ୧୧ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦମାନେ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଥିଲେ। ବିରୋଧୀ SIR ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ସାଂସଦମାନେ "ଭୋଟ୍ ଚୋର, ଗଦ୍ଦି ଛୋଡ୍" ଭଳି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ।
Opposition MPs raise slogans of " vote chor, gaddi chhor' raising the issue of sir in lok sabha, as the house proceedings begin on the second day of the winter session of the parliament pic.twitter.com/ieRhBy70mE— ANI (@ANI) December 2, 2025
SIR ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଂସଦ ପରିସରରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ
ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ, ବିରୋଧୀ ନେତାମାନେ ସଂସଦ ପରିସରରେ SIR ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ "ଏକଚ୍ଛତ୍ରବାଦ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ" ଭଳି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ।
#WATCH | Delhi | Opposition leaders hold protest against SIR in Parliament premises, on the second day of the winter session pic.twitter.com/E4XASDuiMz— ANI (@ANI) December 2, 2025
