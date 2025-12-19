ETV Bharat / bharat

PARLIAMENT WINTER SESSION 2025: ଉଭୟ ଗୃହ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକାଳ ପାଇଁ ମୁଲତବୀ

ଲୋକସଭାର ଉତ୍ପାଦକତା 111% ଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ 121% ଉତ୍ପାଦକତା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ମୋଟ୍ ଆଠଟି ବିଲ୍ ଗୃହୀତ ।

PARLIAMENT WINTER SESSION 2025
PARLIAMENT WINTER SESSION 2025 (ANI)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 19, 2025 at 4:26 PM IST

PARLIAMENT WINTER SESSION 2025: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଶୁକ୍ରବାର ହଠାତ୍ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଫଳରେ ଉଭୟ ଗୃହ - ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକାଳ ପାଇଁ ମୁଲତବୀ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଯାହା ଦ୍ୱାରା 19 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ପରଦା ପଡ଼ିଛି। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରେ 20 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମନରେଗାକୁ ବାତିଲ କରିବା ଏବଂ ଘରୋଇ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ବେସାମରିକ ପରମାଣୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଲ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଆଜି ଦିନର ବୈଠକ ବସିବା ମାତ୍ରେ, ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ତାଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିଦାୟ ଅଭିଭାଷଣ ପାଠ କରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ, ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଲୋକସଭାର ଉତ୍ପାଦକତା 111 ପ୍ରତିଶତ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି, ସଦସ୍ୟମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବିତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସି ରହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଗୃହକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ମୁଲତବୀ ରଖି ଡିସେମ୍ବର 1ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅଧିବେଶନ ଉପରେ ପରଦା ପକାଇଥିଲେ। ବାଚସ୍ପତି ତାଙ୍କର ବିଦାୟ ବିବୃତ୍ତି ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଗୃହରେ କିଛି ସଦସ୍ୟ "ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କି ଜୟ" ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ହେବା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନର 15ଟି କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ ଅବସରରେ, ଗୃହ ଦୁଇଟି ରାଜନୈତିକ ଚାର୍ଜଡ୍ ବିତର୍କ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ସଂଗୀତ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କୁ ୧୫୦ ବର୍ଷ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ସଂସ୍କାର। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉପରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଏକ ବିତର୍କ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ବିରୋଧୀ ଦଳ 12ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୋଟର ତାଲିକାର ଚାଲିଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR) ଉପରେ ବିତର୍କ ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରି ଆସୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଏବଂ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ଗୃହରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ବଦଳରେ ନିର୍ବାଚନ ସଂସ୍କାର ଉପରେ ବିତର୍କ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ।

ତଥାପି ବିରୋଧୀ ଦଳ SIR, ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ନୂତନ ଆଇନ ଏବଂ ଶାସକ ବିଜେପି ସହିତ ମେଣ୍ଟରେ ନିର୍ବାଚନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କଥିତ 'ଭୋଟ୍ ଚୋରି' ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା।

ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତ ପାଇଁ 125 ଦିନର ନିଶ୍ଚିତ ଚାକିରି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଥିବା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଫର୍ ରୋଜଗାର ଆଣ୍ଡ୍ ଆଜୀବିକା ମିଶନ (Gramin) କିମ୍ବା ବିକଶିତ ଭାରତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି- VB-G RAM G ବିଲ୍ ଗୁରୁବାର ବିରୋଧୀଙ୍କ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ବିରୋଧୀ ବିଲ୍ କାଗଜ ଚିରି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅଧିବେଶନରେ 'ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ହାରନେସିଂ ଆଣ୍ଡ୍ ଆଡଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଏନର୍ଜି ଫର୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମିଂ ଇଣ୍ଡିଆ (SHANTI) ବିଲ୍' ମଧ୍ୟ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା କଡ଼ାକଡ଼ି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବେସାମରିକ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଘରୋଇ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।

ଲୋକସଭା ବୀମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଫଡିଆଇକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର 74 ପ୍ରତିଶତରୁ 100 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଗୃହୀତ କରିଥିଲା, ଯାହା ବୀମା ପ୍ରବେଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ପ୍ରିମିୟମ୍ ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସବକା ବୀମା ସବକି ରକ୍ଷା (ବୀମା ଆଇନ ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍, 2025, ଲୋକସଭା ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏକ ବାଚନିକ ଭୋଟରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଥିଲା।

ଗୃହ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ହରାଇଥିବା 65ଟି ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଏବଂ ଛଅଟି ମୁଖ୍ୟ ଆଇନକୁ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିଛି । ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ନିୟାମକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏକ ବିଲ୍ - ବିକଶିତ ଭାରତ ଶିକ୍ଷା ଅଧିଷ୍ଠାନ ବିଲ୍, 2025 - ଉଭୟ ଗୃହର ଏକ ମିଳିତ କମିଟିକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା।

ଏହି ବିଲ୍ ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିୟମ, ମାନ୍ୟତା ଏବଂ ଶୈକ୍ଷିକ ମାନଦଣ୍ଡ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ତିନିଟି ପରିଷଦ ସହିତ ଏକ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କମିଶନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବଜାର ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ୍ କୋଡ୍ ଉପରେ ଆଉ ଏକ ବିଲ୍ ଆଗତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ବିଭାଗ-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସ୍ଥାୟୀ କମିଟିକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା।

ସେପଟେ ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବିଲ୍ (GRAM G) ପାସ୍ ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ବାଧାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ନାପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ "ସଂସଦ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁଚିତ" ବୋଲି କହିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ଆଚରଣରୁ ବିରତ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।

ରାଧାକୃଷ୍ଣନ୍ ରାଜ୍ୟସଭାର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକାଳ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନର 15 ଦିନିଆ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ସାରାଂଶ ପାଠ କରିଥିଲେ। Adjourned Sine Die ଶବ୍ଦ (ଲାଟିନ୍‌ରେ 'ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିନା') ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ପୁନଃଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ସ୍ଥିର ନକରି ସଂସଦୀୟ ଅଧିବେଶନକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା । ଏହା ସେତେବେଳେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ପୁନଃଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତର ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନକରି ଏକ ଅଧିବେଶନ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତି । ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଡିସେମ୍ବର 1ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।

