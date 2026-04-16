ଆଜିଠୁ ସଂସଦର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ: ଆସିବ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍, ବିରୋଧ କରିବ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ
ଏପ୍ରିଲ 16ରୁ 18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ସଂସଦର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ । 3ଟି ବିଲ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ । ଗୃହକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।
Published : April 16, 2026 at 9:23 AM IST|
Updated : April 16, 2026 at 9:29 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିଠୁ ସଂସଦର 3 ଦିନିଆ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ସହ ସୀମା ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଲ୍ 2026 ସଂସଦରେ ଆଗତ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଆସନ୍ତା 18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ସ୍ବରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଓ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲ 3ଟି ବିଲ୍ ଆଗତ କରିବେ । ଏଥିସହ ଆଜି(ଗୁରୁବାର) ଅପରାହ୍ଣରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୃହକୁ ସମ୍ଭୋଧନ କରିପାରନ୍ତି ।
#WATCH | Delhi: On the proposed Delimitation bill, Congress leader Udit Raj says, " there was no need to conduct this session right now... delimitation will have to be done if you want to give women a reservation. you will not get the statistics of the obcs and women till the… pic.twitter.com/4QBh9ep3AP— ANI (@ANI) April 16, 2026
ଆସିବ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍:
ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନସଭାରେ 33 ପ୍ରତିଶତ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ଏଥିସହ ଲୋକସଭା ଆସନ 543ରୁ ବୃଦ୍ଧି କରି 850 ସିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ସଂସଦର ବୁଲେଟିନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନରେ ସମ୍ବିଧାନ(131ତମ ସଂଶୋଧନ) ବିଧେୟକ 2026, ସୀମା ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଲ୍ 2026, କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ପ୍ରଦେଶ ଆଇନ(ସଂଶୋଧନ ବିଧେୟକ) 2026 ଲୋକସଭାରେ ଆଗତ କରାଯିବ । ଦୀର୍ଘ 18 ଘଣ୍ଟା ଧରି ବିଲ୍ ବା ବିଧେୟକ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯିବ । ଲୋକସଭାରେ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟସଭା ପଠାଯିବ । ଏହାପରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ।
#WATCH | Namakkal | DMK President and Tamil Nadu CM MK Stalin wearing black attire hoists a black flag in protest against the Centre's delimitation move. He also burns a copy of the Delimitation bill.— ANI (@ANI) April 16, 2026
ବୈଠକ କରିବେ ବିରୋଧୀ:
ଏହି ବିଲ୍କୁ ନେଇ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ବିରୋଧୀ ଦଳ । ବିରୋଧୀ ଦଳ ଗୁଡିକର ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ । ଏଥିରେ ଆଗାମୀ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ।
#WATCH | Chennai | Late DMK patriarch M. Karunanidhi's daughter, Selvi Karunanidhi, joins DMK protest against the Centre's proposed delimitation bill pic.twitter.com/EomzwcjQ4X— ANI (@ANI) April 16, 2026
ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର:
ମୋଦି ସରକାର ଗତ 2023ରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ବା ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆଇନରେ ପରିଣତରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ 33 ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ମିଳିବ । ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଜନଗଣନା ଓ ସୀମା ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପରେ ଏହି ବିଲ୍ ଆଗତ ହୋଇଥାନ୍ତା ।
16ରୁ 18 ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ:
3ଟି ବିଧେୟକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର 3 ଦିନିଆ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଡକାଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ ଉପରେ ଜୋରଦାର ଆଲୋଚନା ହେବ । ତେବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧ କରିବ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ । ବିରୋଧୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ଜନଗଣନା ଓ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ତରବରିଆ ଭାବେ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବାରୁ ବିରୋଧ କରୁଛି । ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା ଥିଲା ପ୍ରଥମେ ପୂରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବା ପରେ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଗୃହରେ ବିଲ୍ ଆଗତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ।