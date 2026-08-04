ଯଦି ଜନ୍ମ ପଞ୍ଜିକରଣରେ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ! ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଜନ୍ମ-ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ
ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଚୋରି ଓ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଙ୍ଗାମା ଭିତରେ ସଂସଦରେ ୨ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ପାରିତ,ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏସନ୍ ବିଲ୍ ଓ ଜନ୍ମ-ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ
Published : August 4, 2026 at 6:28 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଙ୍ଗଳବାର ସଂସଦରେ ପୁଣି ଥରେ ହଙ୍ଗାମାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଲଗାତାର ସ୍ଲୋଗାନବାଜି ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ସଦନରେ ବିଲ୍ ପାରିତ ହେବା ପରେ ଗୃହକୁ ଦିନକ ପାଇଁ ମୁଲତବୀ କରାଯାଇଥିଲା।
ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଲଗାତାର ପ୍ରତିବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାର ଉଭୟ ସଦନରେ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ପାରିତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନବାଜି ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ବିଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କୌଣସି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରିନଥିଲା।
ଲୋକସଭାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଟ୍ୟାକ୍ସେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର୍ ଲଜ୍ (ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ) ବିଲ୍, ୨୦୨୬ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଲ୍ରେ ପେମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ଆକ୍ଟ, ୨୦୦୭, ଆୟକର ଆଇନ, ୨୦୨୫ ଏବଂ ଫାଇନାନ୍ସ ଆକ୍ଟ, ୨୦୨୬ରେ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଏହା ସହ ଏହି ବିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ (ସଂଶୋଧନ) ଅର୍ଡିନାନ୍ସ, ୨୦୨୬କୁ ବଦଳ କରାଯିବ, ଯାହା ସରକାରୀ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ କେତେକ ବିଦେଶୀ ନିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆୟକର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ରଦ୍ଦ କରିଥିଲା।
ଏହି ବିଲ୍ର ଉପସ୍ଥାପନକୁ ବିରୋଧ କରି ବିରୋଧୀ ସାଂସଦମାନେ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଡାକିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇନଥିଲେ। ହଙ୍ଗାମା ମଧ୍ୟରେ ଲୋକସଭା ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏସନ୍ (ନମ୍ବର-୩) ବିଲ୍, ୨୦୨୬କୁ ଭଏସ୍ ଭୋଟ୍ରେ ପାରିତ କରିଥିଲା। ଏହି ବିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୩ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ହୋଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ସରକାରୀ ବ୍ୟୟ ପାଇଁ ଭାରତର ସମେକିତ ପାଣ୍ଠି (Consolidated Fund of India)ରୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ପରେ ଲୋକସଭାର କାର୍ଯ୍ୟବାହୀ ଦିନ ପାଇଁ ମୁଲତବୀ କରାଯାଇଥିଲା।
ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୁଚାରୁ ଭାବେ ଚାଲିବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଅପିଲ୍ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସଂସଦ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମଞ୍ଚ ଏବଂ ସ୍ଲୋଗାନବାଜି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେବା ଉଚିତ୍। କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟମାନେ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ତର ଦାବି କରି "ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାବ ଦିଅ" ବୋଲି ସ୍ଲୋଗାନ ଜାରି ରଖିଥିଲେ।
ରାଜ୍ୟସଭାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଲଗାତାର ହଙ୍ଗାମା ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ସଦନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଥସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଥସ୍ (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍, ୨୦୨୬କୁ ଭଏସ୍ ଭୋଟ୍ରେ ପାରିତ କରି ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟବାହୀ ମୁଲତବୀ କରିଥିଲା।
ଏହି ବିଲ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳନେତା ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ବିଲ୍ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ଥିବାରୁ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ସଦନରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଉଚିତ୍। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବାରମ୍ବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବାକୁ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଲୋଗାନବାଜି ଜାରି ରହିଥିଲା।
ଏହି ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ରେ ଜନ୍ମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ସିଧାସଳଖ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୋର୍ଟର ଅନୁମତି ନେଇ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ସଂସଦ ବାହାରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରାଙ୍କ ସମେତ INDIA ମେଣ୍ଟର ସାଂସଦମାନେ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କଥିତ ପୋଲିସ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ହାତରେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଓ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଦାନ ବାକ୍ସ ଧରି ସରକାର ବିରୋଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ସହ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ଦାବିକୁ ପୁଣିଥରେ ଦୋହରାଇଥିଲେ।
ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ଆଉ ଏକ ଦିନ ହଙ୍ଗାମା ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ପାରିତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅଧିବେଶନର ଅବଶିଷ୍ଟ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ସଂସଦ ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ନିଜର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି।