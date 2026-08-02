ଗତ 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ରାଗିଂ ମାମଲା 51.64% ବୃଦ୍ଧି; ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶାରୁ କେତେ ଅଭିଯୋଗ ?
ଦେଶରେ କଠୋର ନିୟମ ଲାଗୁ ସତ୍ତ୍ବେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ରାଗିଂ ଘଟଣା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । 2026ର ପ୍ରଥମ ସାଢ଼େ ଛଅ ମାସରେ, ସାରା ଦେଶରେ ମୋଟ 520 ଅଭିଯୋଗ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି ।
Published : August 2, 2026 at 2:36 PM IST
UGC Anti Ragging Regulations ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍କୁଲ ପାଠପଢ଼ା ପରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ପାଦ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ । ନୂଆ ପରିବେଶ ଓ ସହପାଠୀ ଭିତରେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବ, କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଏ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଭୟ ବି ଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନବାଗତ ରାଗିଂର ଶିକାର ହୁଏ,ଭୟ ଯୋଗୁଁ ପିଲାମାନେ ଏଭଳି ଚାପରେ ରହନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ କଲେଜ୍ ଯିବାକୁ ଡରନ୍ତି ।
କେରଳରେ 2024 ଜେଏସ୍ ସିଦ୍ଧାର୍ଥନ୍ ମାମଲା ଏବଂ ଗୁଜରାଟର ଅନିଲ୍ ମେଥାନିଆ ମାମଲା ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ତାଜା ହୋଇ ରହିଛି । ଏହି ରାଗିଂ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଥରାଇ ଦେଇଥିଲା । ଏହି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଉଦାହରଣ ମାତ୍ର । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଗଣିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରାଗିଂର ଶିକାର ହୋଉଛନ୍ତି । 2009 ପରଠାରୁ ରାଗିଂ ରୋକିବା ପାଇଁ କଠୋର ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ପରିବେଶ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି । 2026ର ପ୍ରଥମ ସାଢ଼େ ଛଅ ମାସରେ, ସାରା ଦେଶରେ ମୋଟ 520 ଅଭିଯୋଗ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି । ଏହା ଭିତରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛି । ଚାରି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଦେଶରେ ରାଗିଂ ଘଟଣା 51.64% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
ନିକଟରେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସାଂସଦ ସାୟନୀ ଘୋଷ ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ରାଗିଂ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ । ସେ ପଚାରିଥିଲେ, "ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କେତେ ରାଗିଂ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ?" "କେତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି?" "ସରକାର କଣ UGC (University Grants Commission) ଆଣ୍ଟି-ରାଗିଂ ନିୟମର ପ୍ରଭାବଶାଳୀତା ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କି?" "ସରକାର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କୌଣସି ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି କି?" "ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକର କଡ଼ାକଡ଼ି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି?"
2022 ମସିହାରେ 457ଟି ରାଗିଂ ମାମଲା:
ସାଂସଦ ସାୟନୀ ଘୋଷଙ୍କ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଶିକ୍ଷା ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସୁକାନ୍ତ ମଜୁମଦାର । ସେ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅନୁସାରେ, 2022 ମସିହାରେ ଦେଶର 29ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋଟ 457ଟି ରାଗିଂ ଅଭିଯୋଗ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା । 2023 ମସିହାରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 655ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । 2024 ମସିହାରେ ମୋଟ 758ଟି ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା । ସେହିପରି 2025 ମସିହାରେ ମୋଟ 693ଟି ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା । 2026 ମସିହାର ପ୍ରଥମ ସାଢ଼େ ଛଅ ମାସରେ ଅର୍ଥାତ୍ 22 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 520ଟି ରାଗିଂ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି।
ରାଗିଂ ମାମଲା 51.64% ବୃଦ୍ଧି:
ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, 2022ରୁ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ରାଗିଂ ଘଟଣା 51.64% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତିବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଏହି ଧାରା 2026ରେ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବାକୁ ପାଞ୍ଚ ମାସ ବାକି ଅଛି, ଯାହା ରାଗିଂ ମାମଲାରେ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧିକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି । ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପୀଡିତମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାରୁ ବିରତ ରୁହନ୍ତି । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ରାଗିଂ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହୋଇପାରେ ।
2025 ମସିହାରେ 107ଟି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନୋଟିସ୍:
ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଗିଂ ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । 2025 ମସିହାରେ, 18ଟି ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜ ସମେତ ମୋଟ 107ଟି ପ୍ରମୁଖ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନିୟମ ପାଳନ ନକରିଥିବାରୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା । ଆଡମିଶନ ସମୟରେ, ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାବକ, ଛାତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଫର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ଫର୍ମରେ ରାଗିଂରେ ସାମିଲ ନହେବା ପାଇଁ ଏକ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ।
2016ରେ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା:
ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ 2016ରେ, ରାଗିଂ ରୋକିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା । ରାଗିଂର ପରିଭାଷାକୁ ଆହୁରି ବିସ୍ତାର କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଯଦି ଜଣେ ସିନିୟର ଛାତ୍ର ଜଣେ ଜୁନିଅର ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଜାତି, ଧର୍ମ, ରଙ୍ଗ, ଅଞ୍ଚଳ କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ଦୃଶ୍ୟ ଆଧାରରେ ପରିହାସ କରନ୍ତି, ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟଥା ହଇରାଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଗିଂ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ ।
ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ରାଗିଂର ଗୋଟିଏ ବି ମାମଲା ନାହିଁ:
ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦେଶର କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ରାଗିଂର ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି । ତଥାପି, କିଛି ରାଜ୍ୟରେ 2026 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 2026ରୁ ଜୁଲାଇ 22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଗିଂର ଗୋଟିଏ ବି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ । ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ସିକିମ ରହିଛି । ଏଠାରେ ଅଭିଯୋଗ ସଂଖ୍ୟା ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା । 2025ରେ, ମଣିପୁରରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାଗିଂ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା । ନାଗାଲାଣ୍ଡ ସମାନ ସ୍ଥିତିର ଥିଲା, ମିଜୋରାମରେ 4ଟି ମାମଲା ଥିଲା । ଗତ ବର୍ଷ ସିକିମରେ 3ଟି ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା ।
2025 ମସିହାରେ ରାଗିଂ ମାମଲାରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି:
2025 ମସିହାରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଗୋଟିଏ, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ 34, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ 3, ଆସାମରେ 44, ବିହାରରେ 122, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ, ଛତିଶଗଡ଼ରେ 33, ଦିଲ୍ଲୀରେ 33, ଗୋଆରେ 2, ଗୁଜରାଟରେ 30, ହରିୟାଣାରେ 47, ହିମାଚଳରେ 14, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ 17, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ 52, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ 51, କେରଳରେ 30, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରେ 117, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 89, ମେଘାଳୟରେ 5, ଓଡ଼ିଶାରେ 54, ପୁଡୁଚେରୀରେ 1, ପଞ୍ଜାବରେ 25, ରାଜସ୍ଥାନରେ 75, ତାମିଲନାଡୁରେ 50, ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ 24, ତ୍ରିପୁରାରେ 4, ୟୁପିରେ 251, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ 49, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 102 ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା।
2024 ମସିହାରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରୁ ସର୍ବାଧିକ ଅଭିଯୋଗ:
2024 ମସିହାରେ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ 188 ଟି ରାଗିଂ ମାମଲା ସହିତ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଅଭିଯୋଗ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ 109ଟି ମାମଲା ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା। ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଏବଂ ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ କୌଣସି ରାଗିଂ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇନଥିଲା । ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ 33ଟି, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ 1ଟି, ଆସାମରେ 31ଟି, ବିହାରରେ 83ଟି, ଛତିଶଗଡ଼ରେ 22ଟି, ଦିଲ୍ଲୀରେ 31 ଟି, ଗୋଆରେ 1ଟି, ଗୁଜୁରାଟରେ 18ଟି, ହରିୟାଣାରେ 28ଟି, ହିମାଚଳରେ 9ଟି, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ 14ଟି, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ 42ଟି, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ 41ଟି, କେରଳରେ 41ଟି, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରେ 87ଟି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 61ଟି, ମଣିପୁରରେ 5ଟି, ମେଘାଳୟରେ 1ଟି, ମିଜୋରାମରେ 3ଟି, ଓଡିଶାରେ 67ଟି, ପଞ୍ଜାବରେ 22ଟି, ରାଜସ୍ଥାନରେ 54ଟି, ସିକିମରେ 2ଟି, ତାମିଲନାଡୁରେ 48ଟି, ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ 12ଟି, ତ୍ରିପୁରାରେ 4ଟି ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ 25ଟି ମାମଲା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା।
ରାଗିଂ ରୋକିବା ପାଇଁ UGC କ’ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି?
କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ରାଗିଂ ରୋକିବା ପାଇଁ UGC କ’ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସଂସଦକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଇଛି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନ୍ୟାସନାଲ ଆଣ୍ଟି-ରାଗିଂ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଅଛି ଏବଂ ଏହା 24 ଘଣ୍ଟା ସକ୍ରିୟ ରହିଛି । ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ସେମିନାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ରାଗିଂର ଗମ୍ଭୀର ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ସୂଚନା କଲେଜ ନିୟମ ପୁସ୍ତକରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କଠାରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଏ । କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଆଣ୍ଟି-ରାଗିଂ ପୋଷ୍ଟର ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଉଛି ।
ରାଗିଂ ବିଷୟରେ କେଉଁଠାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ:
କଲେଜରେ ରାଗିଂର ସମ୍ମୁଖିନ ହେଲେ, ଅନେକ ଉପାୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରିବ । ପୀଡିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନେ ଟୋଲ୍-ଫ୍ରି ନମ୍ବର 1800-180-5522ରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ପରିଚୟ ଗୋପନ ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି । helpline@antiragging.in କୁ ମଧ୍ୟ ଇମେଲ୍ ପଠାଯାଇପାରିବେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କଲେଜର 'ଆଣ୍ଟି-ରାଗିଂ କମିଟି' ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ । ସେମାନେ କଲେଜ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କିମ୍ବା ହଷ୍ଟେଲ ୱାର୍ଡେନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜଣାଇପାରିବେ । କୌଣସି ଗୁରୁତର ମାମଲାରେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିକଟସ୍ଥ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ । ଜରୁରୀକାଳୀନ ନମ୍ବର 112କୁ କଲ୍ କରି ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ମଗିପାରିବେ ।
ଏହି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ସାରା ଦେଶରେ ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଥିଲା:
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କେରଳର ୱାୟାନାଡରେ ଥିବା କେରଳ ଭେଟେରନାରୀ ଏବଂ ଆନିମଲ ସାଇନ୍ସ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଛାତ୍ର ଜେ.ଏସ୍. ସିଦ୍ଧାର୍ଥନ୍, ସିନିୟର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟାଚାରର ଶିକାର ହୋଇ ଜୀବନ ହାରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା 2024 ମସିହାରେ ଘଟିଥିଲା । ତାଙ୍କ ସହପାଠୀମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଧରି ହଇରାଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବାଡ଼ିରେ ପିଟିଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ସମ୍ପ୍ରତି, କେରଳ କ୍ୟାବିନେଟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥନ୍ ଆଣ୍ଟି-ରାଗିଂ ଏବଂ ଛାତ୍ର କଲ୍ୟାଣ ଆଇନ ଏବଂ ଛାତ୍ରଙ୍କ ନାମରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥନ୍ ଛାତ୍ର ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆପ୍କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି । 2024 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ, ଗୁଜରାଟର ପାଟନ ଜିଲ୍ଲାର MBBS ଛାତ୍ର ଅନିଲ ମେଥାନିଆଙ୍କୁ ସିନିୟର ଛାତ୍ରମାନେ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଧରି ଠିଆ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସେ ପ୍ରଥମେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ବରଗଡ଼ ପାଇକମାଲ ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ରାଗିଂ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ 27 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ।
ଗତବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ରାଗିଂ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ।