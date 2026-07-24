ପଞ୍ଚମ ଦିନ ବି ଚାଲିପାରିଲାନି ସଂସଦ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ, ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଙ୍ଗାମା ଯୋଗୁଁ ସୋମବାର ଯାଏ ଉଭୟ ଗୃହ ମୁଲତବୀ
INDIA ମେଣ୍ଟ ସାଂସଦମାନେ ମକର ଦ୍ୱାରରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ । 27 ତାରିଖ ସକାଳ 11ଟା ପର୍ଯନ୍ତ ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟସଭା ମୁଲତବୀ।
Published : July 24, 2026 at 3:34 PM IST
LOK SABHA RAJYA SABHA ADJOURNED , ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସଂସଦ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ଆଜି 5ମ ଦିନ । ଆଜି ବି ବିରୋଧୀଙ୍କ ହୋହଲ୍ଲା, ନାରାବାଜି ଯୋଗୁ ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି । ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଅଡି ବସିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ । ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ହିଁ ସେମାନେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଜିଦରେ ଅଟଳ । ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ସାଂସଦମାନେ ମକର ଦ୍ୱାରରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟାଇବା ଦାବି କରି ନାରାବାଜି ଦେଇଥିଲେ ।
ବିରୋଧୀ କହିଛନ୍ତି, ନିଟ୍-ୟୁଜି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ବିବାଦରେ ସେମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ । ଅନ୍ୟପଟେ, ବିରୋଧୀ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ ବୋଲି ଏନଡିଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି । ବିରୋଧୀଙ୍କ ଏପରି ନାରାବାଜିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗୃହକୁ ବାରମ୍ବାର ମୁଲତବୀ ରଖିବାକୁ ପଡିଥିଲା । ଅଚଳାବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ଶେଷରେ ଗୃହକୁ ସୋମବାର ଯାଏ ମୁଲତବୀ ରଖା ଯାଇଛି ।
କଂଗ୍ରେସ ଗୁଣ୍ଡାରାଜର ସବୁ ସୀମା ପାର କରି ଦେଇଛି: ଗିରିରାଜ ସିଂହ
ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଭିଡିଓ ମେସେଜ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରିରାଜ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, 'ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ ଏବଂ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଏକ ରାଜନୈତିକ ତମାସା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ମୌକା ମିଳିଗଲା । ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଓ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ଛିଡା ହୋଇଛନ୍ତି । ପେପର ଲିକ ହେବା ପାଇଁ କଠୋର ନିୟମ ଆଣିବା ସହ ଫାଷ୍ଟଟ୍ରାକ କୋର୍ଟ ଗଠନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । କଂଗ୍ରେସ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୁଣ୍ଡାରାଜର ସବୁ ସୀମା ପାର୍ କରି ଦେଇଛି । ସେମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଢାଲ ପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ।'
ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ କୋର୍ଟ ହେଲେ କଣ ଫାଇଦା ମିଳିବ : ପି.ଚିଦାମ୍ବରମ
ସେହିପରି ବରିଷ୍ଠ କଗ୍ରେସ ନେତା ପି.ଚିଦାମ୍ବରମ କହିଛନ୍ତି, 'ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ କୋର୍ଟ ହେଲେ କଣ ଫାଇଦା ମିଳିବ । ପ୍ରତି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଫାଷ୍ଟଟ୍ରାକ କୋର୍ଟ ଅଛି । ହେଲେ ଜଜ୍ ନାହାନ୍ତି । ଯେତିକି କୋର୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ବିଚାରପତି ନାହାନ୍ତି । ବିଚାରପତି ନିଯୁକ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି, ଏପଟେ କୋର୍ଟ ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି' ବୋଲି କହି ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟସଭା ବି ସୋମବାର ଯାଏ ମୁଲତବୀ
ରାଜ୍ୟ ସଭାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ପରି ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । କାରଣ ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମାନର ଅବମାନନା ବିରୋଧୀ (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ହଙ୍ଗାମା କରିଥିଲେ । ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ହରିବଂଶ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାୟଙ୍କୁ 'ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମାନର ଅବମାନନା ନିରୋଧ (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍, ୨୦୨୬' ଆଗତ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ବିରୋଧୀ ଦଳର ସଦସ୍ୟ, ବିଶେଷ କରି ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏହି ବିଲକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ମୌଖିକ ଭୋଟ୍ (voice vote) ପରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିଲ୍ ଗୃହରେ ଆଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଲ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାରୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହଙ୍ଗାମା କରିଥିଲେ । ଯାହା ଫଳରେ ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟସଭାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଠକ ସୋମବାର ବସିବ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୨୬ ଦିନ ପରେ ଅନଶନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍, ସୁସ୍ଥତା କାମନା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 'ଏକପାଖିଆ ମନ କି ବାତ': ପେପର ଲିକ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୋଦିଙ୍କ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାକୁ କଂଗ୍ରେସର କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା