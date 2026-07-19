ETV Bharat / bharat

ସଂସଦ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ 2026; କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍, ବିରୋଧୀଙ୍କ ହାତରେ ମାଳ ମାଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ

ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଚୋରି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ NDA ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରମୁଖ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିପାରନ୍ତି ।

PARLIAMENT MONSOON SESSION
ସଂସଦ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ 2026 (File pic)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 19, 2026 at 11:04 PM IST

|

Updated : July 19, 2026 at 11:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ । ଚଳିତ ଅଧିବେଶନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ପୁଳା ପୁଳା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ । ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଚୋରି, ଇଥନାଲ, NEET ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣା ଭଳି ଏକାଧିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ।

ଆଜି ଏନେଇ ବସିଥିଲା ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ । ତେବେ ବୈଠକରୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉଠି ଆସିଥିଲେ । ବିଦ୍ରୋହୀ ଟିଏମସି ସାଂସଦଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଆସିଥିଲେ ।

ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରମୁଖ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଥିବାବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ NEET ପେପର ଲିକ୍, ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଚୋରି ଏବଂ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ।

Parliament Monsoon Session
ସଂସଦ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ 2026 (ETV Bharat Odisha)

ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଲ୍-

ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନ (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍, 2026ର ଅପମାନ ରୋକିବା

ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜିକରଣ (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍

ଆୟକର (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍, 2026

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ (ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା) ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍, 2026

ମାଇକ୍ରୋ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶ (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍, 2026

ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ବୈଦେଶିକ ଯୋଗଦାନ (ନିୟମାବଳୀ) ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଏବଂ ଅଧିବେଶନରେ ବିକାଶିତ ଭାରତ ଶିକ୍ଷା ଅଧିଷ୍ଟାନ୍ ବିଲ୍ (Viksit Bharat Shiksha Adhisthan Bill), 2025 ମଧ୍ୟ ସରକାର ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।

ସଂସଦକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ରିଜିଜୁ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି-

ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରନ ରିଜିଜୁ ରବିବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ଲୋକମାନେ “ସଂସଦର ସୁଗମ କାର୍ଯ୍ୟ” ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ “କୌଣସି ଅଶାନ୍ତି ନୁହେଁ” । ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ପରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ରିଜିଜୁ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କୁ "ସକରାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ପରେ ବିଲକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ" ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।

ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏନସିପିଆଇ (ଟିଏମସି ଦଳ ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀ) ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମାଗିଛି; ଆପଣ ଏହାକୁ କିପରି ଅଣଦେଖା କରିପାରିବେ ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସରକାରଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ।"

ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ବିରୋଧୀ-

କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଜୟରାମ ରମେଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ 20 ବିଦ୍ରୋହୀ ଟିଏମସି ସାଂସଦଙ୍କ ପାଇଁ ଏନସିପି ଏକ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଚାରାଧୀନ ଥିଲା ।

ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ପରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଟିଏମସି ସାଂସଦ ମହୁଆ ମିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏନସିପିଆଇକୁ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ଦଳ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

Parliament Monsoon Session
ସଂସଦ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ 2026 (ETV Bharat Odisha)

କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ୍ ଖଡଗେ ଡେଲିମିଟେସନ୍ ବିଲ୍ ଉପରେ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ସଂସଦୀୟ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ଡେଲିମିଟେସନ୍ ବିଲ୍ ଆଗତ ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିବା ଚିଠିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2026 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ମୁଁ ସଂସଦୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ (କିରନ ରିଜିଜୁ)ଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅନୁରୋଧ କଲି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡକାଇ ଡେଲିମିଟେସନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏହି ଅନୁରୋଧ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।

ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ଟ୍ରାଫିକ ପରାମର୍ଶ ଜାରି-

ସଂସଦକୁ ସିଜେପି ଦଳର ପଦଯାତ୍ରା ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି କରାଯାଇଥିଲା । ବିରୋଧର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସାମରିକ ବାହିନୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ । ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିଥିଲେ। ଜନ୍ତର ମନ୍ତରକୁ ଯାଉଥିବା ଅନେକ ରାସ୍ତାରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ।

Parliament Monsoon Session
ସଂସଦ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ 2026 (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଏବଂ 40 ରାଜନୈତିକ ଦଳର 58 ଜଣ ନେତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- 'ଚଲୋ ସଂସଦ' ଡାକରା ଦେଲା କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି ! ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନ ସଂସଦ ଅଭିମୁଖେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦଯାତ୍ରା

Last Updated : July 19, 2026 at 11:15 PM IST

TAGGED:

RAM MANDIR THEFT
MPS ALL PARTY MEET
RAM MANDIR DONATION ISSUE
PARLIAMENT MONSOON KEY BILLS
PARLIAMENT MONSOON SESSION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.