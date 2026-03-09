ETV Bharat / bharat

'ଭାରତ ଶାନ୍ତି ସପକ୍ଷରେ'; ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଙ୍କଟ ଉପରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ କହିଲେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କର

ସଂସଦ ବଜେଟ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଜି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

'ଭାରତ ଶାନ୍ତି ସପକ୍ଷରେ'; ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଙ୍କଟ ଉପରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ କହିଲେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କର
'ଭାରତ ଶାନ୍ତି ସପକ୍ଷରେ'; ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଙ୍କଟ ଉପରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ କହିଲେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କର (ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 9, 2026 at 12:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସଂସଦ ବଜେଟ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆଲୋଚନାମୂଳକ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଠିଆ ହୋଇଛି । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତି ସତର୍କ ।

ତଥାପି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ସଂସଦରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ଦାବି କରିଛି । କଂଗ୍ରେସ ମହାସଚିବ ଜୟରାମ ରମେଶ ଏକ ଏକ୍ସ-ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଶୁଣା ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିବାକୁ କିମ୍ବା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ।

ଦୁଇ ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାବିକ ମୃତ, ଜଣେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଖୋଜ: ଜୟଶଙ୍କର

ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘଟଣାକ୍ରମ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ।"

ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ଶାନ୍ତି ସପକ୍ଷରେ । ଭାରତ ଶାନ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରେ । ଭାରତ ଏକ ଆଲୋଚନାମୂଳକ ସମାଧାନ ସପକ୍ଷରେ । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ସରକାର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ସତର୍କ ।

ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାବିକଙ୍କୁ (ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିବହନରେ) ହରାଇଛୁ, ଏବଂ ଜଣେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ।"

ଏସ. ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ । ଆମେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ । ୧ କୋଟି ଭାରତୀୟ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ କାମ କରନ୍ତି । କିଛି ଭାରତୀୟ ମଧ୍ୟ ପାଠପଢ଼ା କିମ୍ବା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଇରାନରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଆମର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏଥିରେ ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗାଣକାରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ... ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଗମ୍ଭୀର ବାଧା ଏବଂ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଅସ୍ଥିରତା ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ।"

ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, "ତେହେରାନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାରେ ସହାୟତା କରିଛି । ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଇରାନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ମେନିଆ ଦେଇ ଭାରତ ଫେରିବାରେ ସହାୟତା କରାଯାଇଥିଲା । ତେହେରାନରେ ଥିବା ଆମର ଦୂତାବାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସତର୍କତାରେ ଅଛି । ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ..."

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ-ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ବଢ଼ିଲା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର, ବ୍ୟାରେଲ ଟପିଲା 100 ଡଲାର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର ବଜାରରେ ବଡ଼ କ୍ରାସ୍, ସେନସେକ୍ସ 2333 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

EAM JAISHANKAR ON WEST ASIA
PARLIAMENT BUDGET SESSION 2ND PHASE
WEST ASIA SITUATION
EAM JAISHANKAR
EAM JAISHANKAR IN RAJYA SABHA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.