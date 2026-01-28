ଆଜିଠୁ ସଂସଦ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ ସହ ହେବ ଆରମ୍ଭ
ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହର ମିଳିତ ଅଧିବେଶନକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସହିତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ।
Published : January 28, 2026 at 8:53 AM IST|
Updated : January 28, 2026 at 9:16 AM IST
Parliament Budget Session ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିଠୁ ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହର ମିଳିତ ଅଧିବେଶନକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସହିତ ସଂସଦର ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହି ଅଧିବେଶନ 28 ଜାନୁଆରୀରୁ 2 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ଜାନୁଆରୀ 29 ତାରିଖ (ଗୁରୁବାର) ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ । ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖ (ରବିବାର) ଗୃହରେ ୟୁନିୟନ ବଜେଟ୍ 2026-27 ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ । ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ନେତା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାତୀୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ।
ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ:
ତେବେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଅଧିବେଶନ 65 ଦିନ ଅର୍ଥାତ ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 28 ଜାନୁଆରୀରୁ 13 ଫେବୃଆରୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 9 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ 2 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ମୋଟ ଉପରେ, ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ସଂସଦ 30 ଦିନ ପାଇଁ ବସିବ । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 2026-27 ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ ସହିତ ଜଡିତ ଆର୍ଥିକ ବିଷୟ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ । ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କିଛି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ଆଗତ ହେବ ।
ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ନେତା:
ଆଜି ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ (IGI) ବିମାନବନ୍ଦରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟପାଳନ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜର୍ଜ କୁରିଆନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମଦାସ ଅଠାୱଲେ, ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି (NCP) ସାଂସଦ ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେ ଏବଂ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଜଲିସ୍-ଏ-ଇତ୍ତେହାଦୁଲ୍ ମୁସଲିମିନ୍ (AIMIM) ମୁଖ୍ୟ ଅସଦୁଦ୍ଦିନ୍ ଓୱେସି ମଧ୍ୟ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ।
ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ପରେ, ବଜେଟ ଅଧିବେଶନର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଉପରେ ରୂପରେଖା ଦିଆଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ପକ୍ଷ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ।
କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ମାଣିକମ୍ ଟାଗୋର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଦଳ ଲୋକକୈନ୍ଦ୍ରିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଦଳ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି, ଭୋଟ୍ ଚୋରି, SIR, ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ MGNREGA ଫେରାଇ ଆଣିବା" ।
ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ:
ବିଜେଡି ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି "ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ, ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହେଉନାହିଁ, ମଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶୃତି ଦିଆଯାଇଥିବା 3000 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର MSP ଦିଆଯାଇନାହିଁ । ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଅବନତିର ପ୍ରସଙ୍ଗ - ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ବିଜେପି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ, ମହିଳା, ଯୁବତୀ ଏବଂ ନାବାଳିକାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରାଧ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଦଳିତ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରାଧ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଙ୍ଗ ହେଉଛି । 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୋଇଲା ରୟାଲ୍ଟିର ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇନାହିଁ, ଏବଂ ସଂଯୋଗ ସମସ୍ୟା ରହିଛି । ବେକାରୀ ସର୍ବାଧିକ ସ୍ତରରେ ଅଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ