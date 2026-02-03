ରାହୁଲଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ଲୋକସଭାରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ, 8 ବିରୋଧୀ ସାଂସଦ ନିଲମ୍ବିତ, କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ
ଲୋକସଭାରେ କାଗଜ ଫିଙ୍ଗି ଗୃହର ଅବମାନନା ମାମଲାରେ କଂଗ୍ରେସର 7 ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସିପିଏମ ର ଜଣେ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଚଳିତ ବଜେଟ ଅଧିବେଶନର ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି ।
Published : February 3, 2026 at 4:29 PM IST
ମଙ୍ଗଳବାର ସଂସଦର ବଜେଟ ଅଧିବେଶନର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଉପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି । ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ସୋମବାର ଲୋକସଭାରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ପୂର୍ବତନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଏମ୍.ଏମ୍. ନର୍ଭାଣେଙ୍କ ଅପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକର ଅଂଶ ପଢ଼ିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଥିଲା । ନର୍ଭାଣେଙ୍କ ଅପ୍ରକାଶିତ ସଂସ୍କରଣରୁ କିଛି ଅଂଶ ପଢ଼ାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଉପରେ ଶାସକ ଦଳ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଥିଲା । ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଉତ୍ସର ସତ୍ୟତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ।
ଅନେକ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ, ଲୋକସଭା କାର୍ଯ୍ୟ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ
ଲୋକସଭାରେ କାଗଜ ଫିଙ୍ଗି ଗୃହର ଅବମାନନା ମାମଲାରେ କଂଗ୍ରେସର ସାତ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି (ସିପିଏମ)ର ଜଣେ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଚଳିତ ବଜେଟ ଅଧିବେଶନର ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି ।
ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ପୂର୍ବତନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଏମ୍ ଏମ୍ ନର୍ଭାଣେଙ୍କ ଅପ୍ରକାଶିତ ସଂସ୍କରଣର ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ଗୃହରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଉପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନାରେ, ବୈଠକ ତିନି ଥର ମୁଲତବୀ ହେବା ପରେ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟାରେ ଗୃହକାର୍ୟ୍ୟ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ରେଡ୍ଡୀ ଏବଂ ମାନିକମ ଟାଗୋର ଏବଂ ସିପିଏମ୍ ସାଂସଦ ଏସ ଭେଙ୍କଟେସନଙ୍କ ନାମ ନିଆଯାଇଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ହଙ୍ଗାମା ମଧ୍ୟରେ ଲୋକସଭାର କାର୍ଯ୍ୟ କାଲି ସକାଳ ୧୧ଟା (୪ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ରଖାଯାଇଥିଲା । ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦମାନେ ଲୋକସଭାରୁ ଦଳୀୟ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ ବିରୋଧରେ ସଂସଦ ବାହାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ।
Budget session of Parliament | In connection with the uproar in Lok Sabha and the incident of papers being thrown towards the Chair, six Opposition MPs, including Hibi Eden, Amarinder Singh, Raja Warring, Manickam Tagore, Gurjeet Singh Aujla, Prashant Yadaorao Padole and Kiran… pic.twitter.com/8YFf759b6t— ANI (@ANI) February 3, 2026
ଆମେରିକା-ଭାରତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଗୃହ ବାହାରେ କହିଥିଲେ, "ମୋଦି ଜୀ ନର୍ଭସ ଅଛନ୍ତି । ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା (ଆମେରିକା-ଭାରତ) ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଗତକାଲି ରାତିରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଚାପ ରହିଛି । ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଛବି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ । ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆପତ୍ତିଗ୍ରସ୍ତ । ଲୋକମାନେ ଏହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭାଷଣ ଉପରେ କହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ । ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଆପତ୍ତିଗ୍ରସ୍ତ । ସେ ଦେଶକୁ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି । ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭୟଭୀତ କାରଣ ଯିଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ସେ ଏବେ ଏହି ପ୍ରତିଛବିକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି । ଅଦାନି ଜୀ ଙ୍କ ଉପରେ ଆମେରିକାରେ ଏକ ମାମଲା ଅଛି, ୟେ ଅସଲ ମେଁ ମୋଦି ଜୀ ପର୍ ହି କେସ୍ ହୈ । ଏପଷ୍ଟିନ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକରେ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଯାହା ଆମେରିକା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ । ଏହା ଚାପ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି । ଏପରି ଦୁଇଟି ପ୍ରେସର ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି । ଦେଶ ଏହାକୁ ବୁଝିବା ଉଚିତ ।"
#WATCH | Delhi | LoP, Lok Sabha, Rahul Gandhi says, " modi ji is rattled. the (us-india) trade deal, which was stalled for the past few months, was signed by narendra modi last night. there is extreme pressure on him. narendra modi ji's image can get damaged. the main thing is… pic.twitter.com/0z6fLFGV0p— ANI (@ANI) February 3, 2026
ଚୀନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି
ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି କହିଛନ୍ତି, "ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭାଷଣରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି, ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଜଡିତ । ପାକିସ୍ତାନ, ଚୀନ୍ ଏବଂ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ । ଏହି ଲେଖାଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ମୁଁ ଏହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ କହିଥାଏ । ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭାଷଣ ଭାରତକୁ କେଉଁ ପଥ ନେବାକୁ ପଡିବ ସେ ବିଷୟରେ ଥିଲା । ଆଜି ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟାପାରରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଚୀନ୍ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା । ଏହା ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭାଷଣର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ । ମୁଁ କେବଳ କହୁଛି ଯେ, ଚୀନ୍ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ଉପରେ କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ତାହା ଉପରେ ମୋତେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ମୁଝେ କ୍ୟୋଁ ରୋକା ଜା ରହା ହୈ ? " ବିଜେପି ସାଂସଦମାନେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ।
Speaking in Lok Sabha, LoP Rahul Gandhi says," a very important matter in the president's speech is a matter relating to national security. our relationship between the pakistanis, the chinese, and us. there is a very important point in this article that i have authenticated. it… pic.twitter.com/sz58O1XtHx— ANI (@ANI) February 3, 2026
ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ଏପ୍ରିଲ ୨ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ । ଉଭୟ ଗୃହ ଫେବୃଆରୀ ୧୩ ତାରିଖରେ ବିରତି ପାଇଁ ମୁଲତବୀ ରହିବ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ୯ ତାରିଖରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାୟୀ କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ବିଭାଗର ଅନୁଦାନ ଦାବି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନରୱାଣେଙ୍କ ପୁସ୍ତକକୁ ନେଇ ଲୋକସଭାରେ ଝଡ: ରାହୁଲଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ, କଣ କହୁଛି ନିୟମ ?
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବଜେଟ 2026; 85 ମିନିଟର ଭାଷଣରେ ନଥିଲା ଗୋଟିଏ ବି କବିତା-ଶାଏରି