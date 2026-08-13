ETV Bharat / bharat

ହଙ୍ଗାମା ଭିତରେ ଶେଷ ହେଲା ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ; ଶେଷ ଦିନରେ ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି

ପୂରା ଅଧିବେଶନରେ ସରକାର ଏବଂ ବିପକ୍ଷ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଚୋରି ଏବଂ ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଧାରଣା ସମୟରେ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ ବିରୋଧାଭାସ ଜାରି ରହିଥିଲା ।

Monsoon session of Parliament
ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ (ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 13, 2026 at 1:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Parliament Adjourned Sine Die ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସଂସଦର ଉଭୟ ସଦନ ରାଜ୍ୟ ସଭା ଓ ଲୋକ ସଭାକୁ ଆଜି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ମୁଲତବୀ ରଖା ଯାଇଛି । ଏହା ପରେ ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଆଜି ସମାପ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଛି । ପୁରା ଅଧିବେଶନ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଙ୍ଗାମା ଓ ହଟ୍ଟଗୋଳ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ ପାସ ହୋଇଥିଲା ।

ସଂସଦ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ଆଜି ଥିଲା ଶେଷ ଦିନ । ଏଦି ଅଧିବେଶନରେ ମୋଟ 19ଟି ବୈଠକ ରଖା ଯାଇଥିଲା । ପୂରା ଅଧିବେଶନରେ ସରକାର ଏବଂ ବିପକ୍ଷ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଚୋରି ଏବଂ ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଧାରଣା ସମୟରେ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ ବିରୋଧାଭାସ ଜାରି ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ ଚାଲି ପାରି ନଥିଲା । ତଥାପି ଶାସକ-ବିରୋଧୀ ହଙ୍ଗାମା ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ ପାସ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଏପରି ହଙ୍ଗାମା ଭିତରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସଂସଦର ଉଭୟ ସଦନକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇ ମୁଲତବୀ ରଖାଯାଇଛି ।

ଆଜି ଲୋକସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ସମସ୍ତ 6ଟି ପଦ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓମ ବିରଲା ଗୃହକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ କରାଗଲା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏପରିକି ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଲୋକସଭା ଚଳିତ ଅଧିବେଶନର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ତଥା ଉତ୍ପାଦକତାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଦାୟକାଳୀନ ଭାଷଣ ବି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଢି ନ ଥିଲେ ।

ମୌମୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭରୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓମ ବିର୍ଲା ବରୋଧୀ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିତର୍କରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ବିରୋଧୀ ଶୁଣି ନ ଥିଲେ । ଫଳରେ ବାରମ୍ବାର ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ । ଗୁରୁବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ପଡିଥିଲା । ବିରୋଧୀ ଦଳ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ଗୃହରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ଏହି ଅଧିବେଶନ ଜୁଲାଇ 20 ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭରୁ NEET ପେପର ଲିକ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଗୃହରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ।

ବିରୋଧୀ ଦଳ ଜୁଲାଇ 20 ତାରିଖରେ ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଠାରୁ ଜବାବ ମାଗିଥିଲେ। ବୁଧବାର ଶାହ କହିଥିଲେ, ସେ ବିତର୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଠାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ । ଏପରିକି ନିଟ ପେପର ଲିକ ଓ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସମୟ ଦେବା ଲାଗି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କର ସଂସଦକୁ ଆସିବାର ସାହସ ନାହିଁ: ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଯଦି ଜନ୍ମ ପଞ୍ଜିକରଣରେ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ! ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଜନ୍ମ-ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍‌କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ

TAGGED:

LOK SABHA
RAJYA SABHA
PARLIAMENT ADJOURNED SINE DIE
PARLIAMENT MONSOON SESSION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.