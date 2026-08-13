ମାଗଣା ପାର୍କିଂ ଯୁଗ ଶେଷ; ଏଣିକି ରାସ୍ତା ଉପରେ କାର ପାର୍କିଂ କଲେ ଗଣିବେ 25 ହଜାର !
ସାଇକେଲ ଏବଂ ଅଟୋରିକ୍ସା ବ୍ୟତୀତ ସାର୍ବଜନୀନ ପାର୍କିଂରେ ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ ପାର୍କିଂ ଆଉ ମାଗଣା ହେବ ନାହିଁ । ରିପୋର୍ଟ- ମହମ୍ମଦ ରଫିକ୍ ମୁଲ୍ଲା
Published : August 13, 2026 at 9:22 PM IST|
Updated : August 13, 2026 at 9:36 PM IST
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ରାସ୍ତାରେ ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ ପାର୍କିଂ କରୁଛନ୍ତି କି, ସାବଧାନ ! କାରଣ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ଏପରି ଏକ ଆକ୍ସନ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହା ରାସ୍ତାରେ ଗାଡି ପାର୍କିଂ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ ଖାଲି କରିଦେବ । ଯଦି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଗ୍ରେଟର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ କ୍ଷେତ୍ର (ପାର୍କିଂ) ନିୟମ, 2026 କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ତେବେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ରାସ୍ତାରେ ଯାନବାହାନ ପାର୍କିଂ ଯଥେଷ୍ଟ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ । ଏଥିରେ ବାର୍ଷିକ 25,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବାସିକ ପରମିଟ୍ ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଶୁଳ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନିୟମରେ ସାର୍ବଜନୀନ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଦଖଲ ରୋକିବା, ପାର୍କିଂକୁ ଜନିତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭିଡ଼ କମାଇବା ଏବଂ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନର ଅଭାବକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କଠାରୁ ଆପତ୍ତି ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ।
ନିୟମ ୧୩ ଅନୁଯାୟୀ, ସାଇକେଲ ଏବଂ ଅଟୋରିକ୍ସା ବ୍ୟତୀତ ସାର୍ବଜନୀନ ପାର୍କିଂ ଆଉ ମାଗଣା ହେବ ନାହିଁ । ତେବେ ସ୍ଥାନର ବାଣିଜ୍ୟିକ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ A, B ଏବଂ C ବର୍ଗରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯିବ ।
A ବର୍ଗ ରାସ୍ତାରେ କାର ପାଇଁ ଅନ-ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ପାର୍କିଂ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା 80 ଟଙ୍କା, B ବର୍ଗ ରାସ୍ତାରେ 60 ଟଙ୍କା ଏବଂ C ବର୍ଗ ରାସ୍ତାରେ 40 ଟଙ୍କା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ରହିଛି । ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ପାଇଁ ଯଥାକ୍ରମେ 40 ଟଙ୍କା, 30 ଟଙ୍କା ଏବଂ 20 ଟଙ୍କା ଦେୟ ନିଆଯିବ । ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ, ଯେତେବେଳେ ପିକ୍-ଆୱାର ଦର 1.5 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ।
ରାସ୍ତା ବର୍ଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଅଫ-ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ମାସିକ ପାର୍କିଂ ଦର ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ପାଇଁ 1,000 ଟଙ୍କାରୁ 2,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ କାର ପାଇଁ 2,000 ଟଙ୍କାରୁ 4,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ । ରାତି 8ଟାରୁ ସକାଳ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସିକ ଅଫ-ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ 50 ପ୍ରତିଶତ ରିହାତି ପ୍ରସ୍ତାବ କରାଯାଇଛି।
ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏହି ନିୟମର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି । ବିଲ୍ଡିଂ ନିୟମଗୁଡିକ ଯାନବାହାନକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗ୍ୟାରେଜ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍କିଂ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କରେ । ସାଧାରଣ ରାସ୍ତାରେ କାର ପାର୍କ କଲେ ଛୋଟ କାର ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ 15,000 ଟଙ୍କା, ସେଡାନ ପାଇଁ 20,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏସୟୁଭି ପାଇଁ 25,000 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ ।
ବେଆଇନ ରାସ୍ତା ପାର୍କିଂ ପାଇଁ କାର ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ପାଇଁ 300 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ହୋଇପାରେ । ଫୁଟପାଥ୍ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଯଥାକ୍ରମେ 1,000 ଏବଂ 600 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ହୋଇପାରେ । ଘରୋଇ ପାର୍କିଂ ଅପରେଟରମାନଙ୍କୁ ନୋ-ପାର୍କିଂ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯାନବାହାନ କ୍ଲାମ୍ପିଂ କିମ୍ବା ଟିଙ୍ଗ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇପାରିବ, ଟିଙ୍ଗ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ।
ଯେଉଁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଅନୁମୋଦିତ ବେସମେଣ୍ଟ ପାର୍କିଂକୁ ଦୋକାନ କିମ୍ବା ଗୋଦାମରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ପାର୍କିଂ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସାପ୍ତାହିକ 5,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ହୋଇପାରେ । ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍କିଂ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ ଅକୁପାନ୍ସି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ ।
ଡ୍ରାଫ୍ଟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍କିଂ ସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଅତି କମରେ 15ଟି କାର ପାଇଁ ପାର୍କିଂ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଖାଲି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ 50 ପ୍ରତିଶତ ସମ୍ପତ୍ତି କର ଛାଡ ପାଇପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ 30ରୁ 200 କାର ପାଇଁ ବହୁସ୍ତରୀୟ କିମ୍ବା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପତ୍ତି କର ଏବଂ ସେବା ଶୁଳ୍କରୁ 100 ପ୍ରତିଶତ ଛାଡ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇପାରିବେ ।
ସରକାର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ପାର୍କିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣିବା ଏବଂ ଭିଡ଼ କମ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ବେଳେ, ଯଦି ନିୟମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଶୁଳ୍କ, ବିଶେଷକରି ଆବାସିକ ପରମିଟ୍ ଫି, ଯାନବାହାନ ମାଲିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଯଥେଷ୍ଟ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ପକାଇପାରେ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ସିଙ୍ଗଲ ଚାର୍ଜରେ ଚାଲିବ 640 କିମି! ଗ୍ଲୋବାଲ ମାର୍କେଟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା Skodaର ଦମଦାର 7-Seater EV