'ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା': ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ, ‘ତୁଳନାଠୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ’
'ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା'ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଅର୍ଥ ବୁଝାଇଛନ୍ତି । ନିଜ ପିଲାକୁ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରିବାରୁ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ।
Published : February 9, 2026 at 12:58 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 'ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା'ର 9ମ ସଂସ୍କରଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏପିସୋଡରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଦ୍ୱିତୀୟ ଏପିସୋଡ୍ରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାୟପୁର, ଗୁଜୁରାଟ, ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ଗୌହାଟିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାହାଣୀ ବାଣ୍ଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି । ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଚାପ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ମୁକାବିଲା ସମ୍ପର୍କରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ।
Episode 2 of Pariksha Pe Charcha is a special one. It features students from various cities across India. Do watch!#ParikshaPeCharcha26 https://t.co/GdUvEJw5rf— Narendra Modi (@narendramodi) February 9, 2026
ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ କଣ କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ:
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦରେ ଗଠିତ । ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆତ୍ମ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ବିଶ୍ୱାସ । ଯିଏ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ କେବେ ଭୟ ଅନୁଭବ କରେ ନାହିଁ । ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ । ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ ।
ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସହ ତୁଳନା କରିବାକୁ ନେଇ କଣ କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ:
ତେବେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ, ପିତାମାତା ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଆମକୁ ତୁଳନା କରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ୍ ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପିତାମାତାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ । ସେମାନେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ପରିବାରରେ କାହାକୁ ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ, ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଖରାପ କରିଦେବ । ଏହା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ, ଗୋଟିଏ ପିଲାର ପ୍ରଶଂସା କରି ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଡାଏଟ:
ଜଣେ ଛାତ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଡାଏଟ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ଡାଏଟ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା ତାହା ଖାଉଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ରାନ୍ଧିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, କେତେକ ସମୟରେ ଖେଚୁଡି ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ଡାଏଟକୁ ଔଷଧ ପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍ । ଆପଣ ପେଟ ଭରି ଖାଇବେ କି ମନ ଭରି ଖାଇବେ ? ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡିବ ।
ପିଲାଦିନକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନକୁ ମନେ ପକାଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିଲେ, ପରମାର ସାହେବ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ । ସେ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ଯୋଗ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ । ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, ତେବେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସମାନ କଥା କହିବେ । ମୋ ଜୀବନରେ ମୋ ମାଆଙ୍କ ଏକ ବିରାଟ ଭୂମିକା ଥିଲା ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଲେଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା । ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କେବଳ ପଢିବା ଜାରି ରଖନ୍ତି । ଚାପ କମାଇବା ପାଇଁ, ବହୁତ ହସନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲରେ ଶୁଅନ୍ତୁ । ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ, ଏ କେମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏ ନିଦ ବିଷୟରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭଲରେ ଶୋଇବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ଆଇଡିଆ ଏବଂ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ । କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେଣି, ତାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନଦେଇ, ସେ କେଉଁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
AIର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଣ କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ:
ଜଣେ ଛାତ୍ର AIର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତି ଭୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମକୁ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଭୟ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, ଏବଂ ଏହାର ଦାସ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ । ସର୍ବଦା ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜେ ନିଅନ୍ତୁ । କିଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ସେମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ହୋଇଯାଇଛି । ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନେ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ; ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟିଭି ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନେ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଆମେ AIକୁ ପଚାରିବା ଯେ ମୁଁ ଏହି ପୁସ୍ତକ କେଉଁଠାରୁ ପାଇବି ଏବଂ କାମର ପ୍ରକୃତି କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି । ପୂର୍ବରୁ, ଆମେ ବଳଦ ଗାଡ଼ିରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲୁ, ଏବେ ଆମେ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ । AI ଆମ କାମରେ ମୂଲ୍ୟ ଯୋଡିବା ଉଚିତ; ଏହାକୁ କେବଳ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
କେଉଁଟି ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ, ପ୍ରେରଣା ନା ଶୃଙ୍ଖଳା?
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଉଭୟ ପ୍ରେରଣା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଯଦି ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ ତେବେ ଯେତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କାମ ହେବ ନାହିଁ । ଜଣେ ଚାଷୀ ପ୍ରେରଣା ପାଏ, କିନ୍ତୁ ତା’ର ଶୃଙ୍ଖଳାର ଅଭାବ ଥାଏ । ତେଣୁ, ଜଣେ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରେ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ କମ୍ ରୋଜଗାର କରେ । ପ୍ରେରଣା, ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ମିଶ୍ରିତ, କେକ ଉପରେ ଆଇସିଂ ଭଳି ।
ଭାରତ କିପରି ବିକଶିତ ହେବ ?
ଯଦି ଆମେ ଏକ ବିକଶିତ ଦେଶ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ, ତେବେ ଆମ ଦେଶରେ ତିଆରି ଉତ୍ପାଦ କିଣନ୍ତୁ, ଆମ ଦେଶର ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ଯୋଗଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ତେବେ ହିଁ ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।