ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ପଣ୍ଡ କଲା ସେନା, ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ
ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଉରି ସେକ୍ଟରରେ ପୁଣି ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଉଦ୍ୟମ । କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଲେ ଭାରତୀୟ ଯବାନ, ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ।
Published : March 15, 2026 at 10:35 AM IST
ଶ୍ରୀନଗର: ପୁଣି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସୀମାରେ ଉତ୍ତେଜନା । ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଉରି ସେକ୍ଟରରେ ସେନାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା । ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ପଣ୍ଡ କଲା ଭାରତୀୟ ସେନା । ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଏବଂ ଯବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳିବିନିମୟରେ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗୁଳିଗୋଳା ଜବତ ହୋଇଛି ।
ଭାରତୀୟ ସେନାର ଶ୍ରୀନଗର ସ୍ଥିତ ଚିନାର କର୍ପସ ଏକ୍ସରେ ସୂଚାନ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ଆଜି (ରବିବାର) ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଉରି ସେକ୍ଟରରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା (LoC) ନିକଟରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ପଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛି । ନିପାତ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ AK ରାଇଫଲ୍, ପିସ୍ତଲ ଏବଂ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗୁଳିଗୋଳା ସମେତ ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି ।"
OP DIGGI 2, Uri— Chinar Corps🍁 - Indian Army (@ChinarcorpsIA) March 15, 2026
Based on a specific intelligence input provided by #JKP regarding an infiltration attempt, a joint operation was launched on intervening night of 14-15 Mar 26 in Gen area Buchhar, Uri sector.
Alert troops spotted suspicious movement of a terrorist in the… pic.twitter.com/kGHHl0osl6
ଅନୁପ୍ରବେଶ ପ୍ରୟାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସଠାରୁ ମିଳିଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆଧାରରେ, ମାର୍ଚ୍ଚ 14-15 ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ଉରି ସେକ୍ଟରର ବୁଚାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ମିଳିତ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ଯବାନମାନେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ଗତିବିଧିକୁ ଦେଖିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ହଠାତ୍ ଗୁଳି ଚାଳନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ସେମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ । ଯବାନଙ୍କ ଗୁଳି ମାଡ଼ରେ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି ।
