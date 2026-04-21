ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣକୁ ପୂରିଲା ବର୍ଷେ: ଏବେ ବି ଭୟରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ପୂର୍ବଭଳି ପର୍ଯ୍ୟଟକ, କ୍ଷତିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ
Published : April 21, 2026 at 11:03 PM IST
ଶ୍ରୀନଗର: ପହେଲଗାମ ଆତଙ୍କି ଆକ୍ରମଣକୁ ଆଜି ବର୍ଷେ ପୁରୁଛି। ତେବେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭୟର ବାତବରଣ ଯୋଗୁଁ ବେଶ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ଫ । ୨୦୨୫ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଆଜିର ଦିନରେ ବୈସାରନ୍ ମେଡୋରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଥିଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଆକାଳରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ୨୫ ଜଣ । ଆଉ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଏବେ ବି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ଖୁବ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ବୈସାରନ୍ ମେଡୋ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଛୋଟ ଗେଷ୍ଟହାଉସର ମାଲିକ ଜୁବୈର ଆହମଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ୧୨ଟି ରୁମ ଥିବା ଗେଷ୍ଟ୍ ହାଉସ ସବୁବେଳେ ବୁକ୍ ରହୁଥିଲା। ଟୁର୍ ଅପରେଟରମାନେ ରୁମ ଖାଲି ହେବା ଆଗରୁ ହିଁ ବୁକିଂ ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ। ତେବେ ଏବେ ଏବେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଯାଇଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ବୁକିଂ ପାଇଁ ଦିନ ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଏକ ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ ଟିମ୍ ଥିବାରୁ ହୋଟେଲର ସବୁ ରୁମ ବୁକ୍ ଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ରୁମ୍ ଖାଲି ପଡିଛି। ହୋଟେଲ ଭଡ଼ା ଅଧା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ ପହେଲଗାମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ୩,୦୦୦ରୁ ୪,୫୦୦ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଦେଶ ଓ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେହି ଚିତ୍ର ପୂରା ବଦଳିଯାଇଛି । ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୫ ମେ ରୁ ୨୦୨୬ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାହାଲଗାମ୍ରେ ୪,୩୦,୪୯୫ ଦେଶୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ପୂର୍ବବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ବାର୍ଷିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସଂଖ୍ୟା ୧୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଥିଲା।୨୦୨୫ ଏପ୍ରିଲ ୨୨ରେ ଆତଙ୍କି ହମଲା ପୂର୍ବରୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ୧.୩୭ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପହେଗାମ୍ ଯାଇଥିଲେ । ସେହିପରି ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ରୁ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨,୫୪,୯୩୦ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥିଲେ । ଏହି ମାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୦୨୬ ଫେବୃଆରୀରେ କେବଳ ୫,୬୦୨ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୫ ତୁଳନାରେ ଏହା ୯୪ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ କମ୍ବୋ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ୨୦୧୯ ଅଗଷ୍ଟରେ ଆର୍ଟିକଲ୍ ୩୭୦ ରଦ୍ଦ ପରେ କାଶ୍ମୀରରେ ଗତ ୩୦ ବର୍ଷରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆଗମନ ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଏହା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ନୂଆ ହୋଟେଲ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ କିମ୍ବା ଘରକୁ ଗେଷ୍ଟହାଉସରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖା ଏତେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଯେ, ଏହି ଶିଳ୍ପ ସହ ଜଡ଼ିତ ଲୋକମାନେ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ।
ପାହାଲଗାମ୍ର ଆତିଥ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ହାମିଦ ମାସୁଦି, ଯିଏ ୧୪ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଚାରି-ତାରକା ହୋଟେଲର ୩୦ଟି ରୁମ ମଧ୍ୟରୁ ଦିନକୁ ସର୍ବାଧିକ ୫ଟି ରୁମ୍ବୁକ୍ ହେଉଛି, ଯାହା ଗତ ୬ ବର୍ଷରେ ସବୁଠାରୁ କମ। ୨୦୦୬ରୁ ୨୦୦୯ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସଂଖ୍ୟା କମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ହୋଟେଲ୍ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସମାନୁପାତିକ ଥିଲା। ଏବେ ନୂତନ ହୋଟେଲ୍ ଓ ଗେଷ୍ଟହାଉସ ବଢ଼ିଯାଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକରକମ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛନ୍ତି । ଆମେ ଲାଭର ସୀମା ଯାଏଁ ବି ପହଞ୍ଚିପାରୁନାହୁଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଭଡା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ବରୁ ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ହୋଟେଲର ଭଡ଼ା ଏବେ ୮,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିଯାଇଛି ବୋଲି ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ୩୦ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଦଳକୁ ନେଇ ଆସିଥିବା ଅନୁପମା ଜାମଡାଡେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୨୫ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ତାଙ୍କ ଶେଷ ଯାତ୍ରା ପରେ ଏବେ ପହେଲଗାମରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ବି ଭୟ ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ, ଏଠାକାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ "ଘୋଡ଼ା ଚଢିବା"କୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଦଳକୁ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଭରସା ଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଶ୍ରୀନଗର ଓ ପାହାଲଗାମ୍ ଦେଖିବା ପରେ ସେମାନେ କାଶ୍ମୀରୀ ଆତିଥ୍ୟକୁ ଅତୁଲନୀୟ ବୋଲି ମନେ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଅନୁପମା କହିଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ