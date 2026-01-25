ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର 2026: 45 ଜଣ ନାମ ଘୋଷଣା, ଓଡ଼ିଶାର 3 ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ
ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ପୂର୍ବ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଏ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ, ପଦ୍ମ ଭୂଷଣ ଏବଂ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର 2026 (IANS)
Published : January 25, 2026 at 3:53 PM IST
Padma Awards 2026 ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ, ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ 45 ଜଣ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 3 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ରହିଛନ୍ତି । ସମାଜ ପ୍ରତି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ । ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତିନୋଟି (ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ, ପଦ୍ମ ଭୂଷଣ ଏବଂ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ) ବର୍ଗରେ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ।
2026 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର 3 ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି । ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ର, ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାତ୍ର ଓ ଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମ ।
- ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ମିଳିବ
- ଓଡିଶାର ସଖୀ ନାଟ ନାଟ୍ୟ କଳାକାର ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ମିଳିବ
- ଓଡ଼ିଶାର ସାନ୍ତାଳୀ ଲେଖକ ଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ମିଳିବ
ଖବର ଅପଡେଟ ଜାରି ରହିଛି...