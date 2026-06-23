ETV Bharat / bharat

ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର 2026: ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ 3 ଓଡ଼ିଆ

ଓଡ଼ିଶାର 3 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି ମିଳିଛି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ । ସେମାନେ ହେଲେ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମ, କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଓ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାତ୍ର ।

padma awards 2026 Charan Hembram Sarat Chandra Patra and Seemanchal Patra received award from President
ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର 2026: ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ 3 ଓଡ଼ିଆ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 23, 2026 at 8:06 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: 2026ର 2ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର )ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ ଜାନୁଆରୀ 25 ତାରିଖରେ 131 ଜଣ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି କ୍ରମରେ 2ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଶର 65 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି ଏହି ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କଠାରୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର 3 ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ । ସାହିତ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଓ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି ।

ଓଡ଼ିଶାର 3 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି ମିଳିଛି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ । ସେମାନେ ହେଲେ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମ, କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଓ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାତ୍ର । ଏହି ତିନିଜଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କଠାରୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।

padma awards 2026 Charan Hembram Sarat Chandra Patra and Seemanchal Patra received award from President
ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର 2026: ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ 3 ଓଡ଼ିଆ (Etv Bharat)

ଶ୍ରୀ ଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମ ଜଣେ ସାନ୍ତାଳୀ (ଓଲ ଚିକି) ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କର୍ମୀ । ଓଡ଼ିଶାରେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାରରେ ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁଙ୍ଗନ ଗ୍ରାମରେ 09 ଫେବୃଆରୀ, 1952 ରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

ସେହିପରି କଳା ପାଇଁ ଶରତ ପାତ୍ର ଓ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି । ଇକତ ଓ ବାନ୍ଧକଳାରେ ନିପୁଣତା ହାସଲ କରିଥିବା ଶରତ ପାତ୍ର କଟକ ନୂଆପାଟଣା ମାଣିଆବନ୍ଧ ଦସ୍ତତନ୍ତ ବୁଣାକାର । ସେହିପରି ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାତ୍ର ଗଞ୍ଜାମ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକ କଳାକାର ଅଟନ୍ତି ।

padma awards 2026 Charan Hembram Sarat Chandra Patra and Seemanchal Patra received award from President
ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର 2026: ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ 3 ଓଡ଼ିଆ (Etv Bharat)

ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମେ 25 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିିଶିଷ୍ଟ ଭାଷାବିତ୍‌ ତଥ। ଶିକ୍ଷାବିତ୍‌ ଡକ୍ଟର ମହେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ ।

ଆଜିର ଏହି ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟିକା ଅଳକା ୟାଗନିକ୍ ଏବଂ ମାଲାୟଲମ ସୁପରଷ୍ଟାର ମାମୁଟିଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ଭୂଷଣରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଝାଡଖଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବୁ ସୋରେନଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ପଦ୍ମଭୂଷଣ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି 2 ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ, 7 ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଓ 56 ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।


ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ପଦ୍ମ ସମ୍ମାନ ସମାରୋହ; ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍‌ ଡକ୍ଟର ମହେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର

TAGGED:

CHARAN HEMBRAM
SARAT CHANDRA PATRA
SEEMANCHAL PATRA
PADMA BHUSHAN
PADMA AWARDS 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.