Ramoji Excellence Award 2026: ପି. ସାଇନାଥଙ୍କ ପୁସ୍ତକରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ଚିତ୍ର ବଦଳାଇଲେ ଡାକ୍ତର ଆକ୍ୱିନାସ୍ ଏଡାସେରୀ
ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ ୨୦୨୬ରେ ସମ୍ମାନିତ ଡା. ଆକ୍ୱିନାସ୍ ଏଡାସେରୀଙ୍କ ସହ କଳାହାଣ୍ଡିର ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ନିଖିଲ ବାପଟଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ।
Published : November 24, 2026 at 11:08 AM IST
ବିଜୟୱାଡ଼ା (ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ): ଅବସର ନେବା ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଡା. ଆକ୍ୱିନାସ୍ ଏଡାସେରୀ (ଜନ୍ମ ନାମ ଜେମା ଜେ. ଏଡାସେରୀ) ବାଛିଥିଲେ ଏକ ଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା । ଜଣେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ମେଡିସିନ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭାବେ ସେ ନିଜ ଜୀବନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟକୁ ଓଡ଼ିଶାର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଏହି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର ୧୬ ତାରିଖରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବିଜୟୱାଡ଼ାଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସମାରୋହରେ ତାଙ୍କୁ ମେଡିସିନ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥକେୟାର ବର୍ଗରେ ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ ୨୦୨୬ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍. ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟପାଳ ସୟଦ ଅବଦୁଲ ନଜିର, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପବନ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା CMD ସିଏଚ. କିରଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
- ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା ଏକ ପୁସ୍ତକ
କୌତୂହଳର ବିଷୟ ହେଉଛି, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ପି. ସାଇନାଥଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 'Everybody Loves a Good Drought' ହିଁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ କଳାହାଣ୍ଡି ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା । ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଏବଂ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆଗ୍ରହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏକ ଆଜୀବନ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା।
ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଡା. ଆକ୍ୱିନାସ୍ ଏଡାସେରୀ କହିଛନ୍ତି, “୧୯୯୦ ଦଶକର ଶେଷ ଭାଗରେ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାମ କରିବା ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି। ମୁଁ ଜଣେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ମେଡିସିନ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ । କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି । ଏପରିକି ସେମାନେ ମୌଳିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ଏହି ଅନୁଭବ ମୋତେ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାମ ଛାଡ଼ି ଗ୍ରାମୀଣ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଯିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲା।”
ଗ୍ରାମୀଣ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିଥିଲା ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମୁଦାୟ ସହ ମିଶି କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ । ସେ କହିଥିଲେ, “ଗ୍ରାମୀଣ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କାମ କରିବା ପରେ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ ଚକାଚକ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାମ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସମୁଦାୟ ସହ ମିଶି କାମ କଲେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ।”
୨୦୦୦ ମସିହାର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଡା. ଏଡାସେରୀ ପି. ସାଇନାଥଙ୍କ ସେହି ପୁସ୍ତକ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଭାରତର ଗ୍ରାମୀଣ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଭୟାବହ ବାସ୍ତବତାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟାପକ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ସାମ୍ବାଦିକତା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଥିରେ ସରକାରୀ ଉଦାସୀନତା, ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ଯୋଜନା କିପରି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଶୋଷଣ କରୁଛି, ତାହା ଉଜାଗର କରାଯାଇଛି।
୨୦୧୪ ମସିହାରେ ହିଁ ଡା. ଏଡାସେରୀ ଶେଷରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ, “ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଠାକାର ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲି, ଆଉ ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋତେ କିଛି କରିବାର ଥିଲା। ତେଣୁ ଅବସର ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁଁ କଳାହାଣ୍ଡି ଆସି କାମ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି। ଆମେ ଏକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ବ୍ଲକ୍ରେ କାମ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ହିଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର।”
- ଆହ୍ୱାନକୁ ସାମ୍ନା କରି ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବା
କଳାହାଣ୍ଡିରେ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଆଦୌ ସହଜ ନଥିଲା । ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା ଭାଷା। ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ସହ ପରିଚିତ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟତର କରିଥିଲା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ଅନୁଭୂତି ବଖାଣି ସେ କହିଥିଲେ, “ଏହି ଯାତ୍ରା ଅନେକ ଆହ୍ୱାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ମୁଁ ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲି। ସେହିପରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜାଣିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତିନିଜଣ ମହିଳା ଥିଲୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାରୁ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହୋଇନଥିଲା। ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିଲୁ।”
ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, “ଯେତେବେଳେ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବରେ କିଛି କରିବାର ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଭାଷା ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇନଥାଏ।”
ଡା. ଏଡାସେରୀ 'ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ୱରାଜ' ସମ୍ପାଦିକା ଅଛନ୍ତି । ଏହି ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରୂପାୟନ କରିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଉଛି । ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସମୁଦାୟକୁ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ନେବାକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ହେଉଛି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।
ସେ କହିଥିଲେ, “ଆମେ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଦର୍ଶନ ଅନୁସରଣ କରୁ । ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶି କାମ କରିବାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉ । ଯଦିଓ ଆମର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ତଥାପି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ସେଠାକୁ ପହଞ୍ଚିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଶେଷ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉ। ସମୁଦାୟର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରୁ ଏବଂ ସେମାନେ ହିଁ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି।”
ଏହି ସଂଗଠନ ଯୁବ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସମୁଦାୟ ସହ କାମ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି । ସେ କହିଥିଲେ, “ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗାଁକୁ ଯାଇ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେମାନେ କେବଳ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବସି ରହନ୍ତି ନାହିଁ।”
- ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଯକ୍ଷ୍ମା ଓ ଅପପୁଷ୍ଟି ମୁକାବିଲା
ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଡା. ଏଡାସେରୀ କହିଥିଲେ, “ମ୍ୟାଲେରିଆ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନେଉଥିଲା ଏବଂ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଚିହ୍ନଟ ଓ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ତାଲିମ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଯକ୍ଷ୍ମା ବା ଟିବି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା।”
ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଟିବି ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ନିୟମିତ ଫଲୋଅପ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ କରିଥିଲା । ସେ କହିଥିଲେ, “ଆମେ ଟିବି ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ସହ ନିୟମିତ ଫଲୋଅପ୍ ଚିକିତ୍ସା ଦେଲୁ । ଏହିପରି ଭାବେ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ଆରୋଗ୍ୟ ହାର ହାସଲ କରିପାରିଲୁ।”
ମ୍ୟାଲେରିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟ ଅପପୁଷ୍ଟି ସମସ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା ।
ଅପପୁଷ୍ଟି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଥିଲେ, “ଅପପୁଷ୍ଟି ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଏବଂ ଆମେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ କାମ କରୁଛୁ । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହାର ହାର ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମ୍ୟାଲେରିଆକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିଲୁ, ସେତେବେଳେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଅପପୁଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଲା। ଆମେ ଏକାଧିକ ସ୍ତରରେ କାମ କରୁଛୁ। କେବଳ ଛୋଟ ପିଲା ନୁହନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବା ପିଲା, କିଶୋର-କିଶୋରୀ, ଯୁବତୀ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ମା'ମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଧ୍ୟାନ ରହିଛି । ଏହା ଏକ ସାମଗ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ।”
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ମନେ ପକାଇ ଡା. ଏଡାସେରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରି ନଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ କେଉଁ ପାଗଳାମି ଭିତରକୁ ପଶୁଛି, ତାହା କେହି ବୁଝିପାରିନଥିଲେ। ମୁଁ ଏକ ଧାର୍ମିକ ସଂଘର ସଦସ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ କାମ କଲେ ସବୁକିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରେ।”
ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି, ଆଦିବାସୀ ସମୁଦାୟ ନିଜେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ସହ ଏହାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବେ। ସେ କହିଥିଲେ, “ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ସମୁଦାୟ ସମଗ୍ର ପଦକ୍ଷେପର ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ । ସେମାନେ ନିଜେ ଏହାକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବା ଉଚିତ।”
- ଯୁବ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ସେବାର ବାର୍ତ୍ତା
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟତୀତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ୱରାଜ ଯୁବ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରଦାନର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ସହ ପରିଚିତ କରାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଏକ୍ସପୋଜର୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଚଳାଉଛି। ଏହାର ନାମ ହେଉଛି 'ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ୱରାଜ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଏକ୍ସପୋଜର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍'। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗାଁକୁ ଯିବା, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଏବଂ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରଦାନରେ ରହିଥିବା ଆହ୍ୱାନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି।
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଥିଲେ, “ଆମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆସି ଗାଁରେ ରହିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁ। ସେମାନଙ୍କ ରହଣି ଶେଷରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଅନୁଭୂତି ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁ। ବିଭିନ୍ନ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି।”
ଡା. ଏଡାସେରୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ, ଏଭଳି ଅନୁଭୂତି ଯୁବ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଚୟନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ସହ ସହରକୈନ୍ଦ୍ରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବାହାରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରିପାରିବ। ସେ କହିଥିଲେ, “ଆମ ସହ କାମ କରିଥିବା ଅନେକ ଯୁବ ଡାକ୍ତର ଏବେ କର୍ପୋରେଟ୍ ସଂସ୍ଥାରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି । ବରଂ ସେମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କାମ କରିବାକୁ ବାଛୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଏହା ସହ ଆଦିବାସୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ ରହିଥିବା ଆହ୍ୱାନ ସହ ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରାଇବା ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ ରଖିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକ୍ସପୋଜର୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ।”
ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ତୃଣମୂଳସ୍ତରରେ କାମ କରିବା ପରେ ଏବେ ଡା. ଏଡାସେରୀ ନିଜ ଅନୁଭୂତି ଓ ଶିକ୍ଷାକୁ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଜଣେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି।
ସେ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ମୋର କାମ କରିସାରିଛି। ଏବେ ମୁଁ ମୋର ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷାକୁ ଲେଖି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କେହି ଜଣେ ଆସି ମୋତେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ସହ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ସେହି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଏହା କେବେ ହେବ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ସମ୍ଭବ ହେବ।”