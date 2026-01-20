ETV Bharat / bharat

ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରସଙ୍ଗ: ଷ୍ଟାଲିନ ସରକାରଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ପରେ ବିଧାନସଭା ତ୍ୟାଗକଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ

ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଧାନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିନାହାନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆର୍. ଏନ୍ ରବି ।

Tamil Nadu Governor R.N. Ravi
Tamil Nadu Governor R.N. Ravi (X/@lokbhavan_tn)
ଚେନ୍ନାଇ(ତାମିଲନାଡୁ): ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆର୍.ଏନ୍. ରବି ସୋମବାର ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବିଧାନସଭାରୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟପାଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବାଜି ନଥିଲା । ବିଧାନସଭାର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଧିବେଶନ ତାମିଲ ଥାଇ ଭାଜଥୁ (ତାମିଲ ସଙ୍ଗୀତ) ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରାଜ୍ୟପାଳ ତାଙ୍କ ଚିରାଚରିତ ଭାଷଣ ନଦେବା ସହ ଗୃହ ତ୍ୟାଗକରି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ।

ଏହା ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ଯେ, ରାଜ୍ୟପାଳ ରବି ବିଧାନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିନାହାନ୍ତି । ଏହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବାଜି ନଥିବାରୁ ସେ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ।

ବିଧାନସଭା ଛାଡିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ରାଜଭବନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟପାଳ ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ନ ଦେବା ଏବଂ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ୧୩ଟି କାରଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।

  1. ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ମାଇକ୍ରୋଫୋନକୁ ବାରମ୍ବାର ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ କହିବାରୁ ବାରଣ କଲା ।
  2. ଭାଷଣରେ ଅନେକ ଭିତ୍ତିହୀନ ଦାବି ଏବଂ ଭ୍ରାମକ ବୟାନ ରହିଛି । ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଘାତ କରୁଥିବା ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି ।
  3. ରାଜ୍ୟ ₹12 ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ବିପୁଳ ନିବେଶ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି ବୋଲି ଦାବି ସତ୍ୟଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ନିବେଶକଙ୍କ ସହ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଅନେକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର (MoU) କେବଳ କାଗଜପତ୍ରରେ ରହିଛି । ପ୍ରକୃତ ନିବେଶ ଏକ ବହୁତ ଛୋଟ ଅଂଶକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ । ନିବେଶ ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ତାମିଲନାଡୁ ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଉଛି । ଚାରି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ତାମିଲନାଡୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିଦେଶୀ ନିବେଶ (FDI) ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହା ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ।
  4. ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି, POCSO (PoCSO) ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ 55 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା ମାମଲାରେ 33 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
  5. ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସାର ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ର ସମେତ ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଅପବ୍ୟବହାରର ବୃଦ୍ଧି ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ । ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୨୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ (ପ୍ରାୟ ଯୁବପିଢ଼ି) ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଅପବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆମ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ବିପଦରେ ପକାଇଛି ।
  6. ଦଳିତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ଦଳିତ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୌନ ହିଂସା ମାମଲା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ତଥାପି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି ।
  7. ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୨୦,୦୦୦ ଲୋକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି - ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୬୫ ଜଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି । ଦେଶରେ ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ନୁହେଁ । ତାମିଲନାଡୁକୁ ଏବେ "ଭାରତର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ରାଜଧାନୀ" ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ତଥାପି ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ, ସରକାର ଚିନ୍ତାହୀନ ଏବଂ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ।
  8. ଶିକ୍ଷାର ମାନ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ କୁପରିଚାଳନା ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଯାହା ଆମ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ୫୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକ ଅସ୍ଥିର ଅଛନ୍ତି । ଆମର ଯୁବପିଢ଼ି ଏକ ଅନିଶ୍ଚିତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି । ସରକାର ଚିନ୍ତାହୀନ ମନେହୁଏ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣଦେଖା କରିଛି ।
  9. ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନହେବାରୁ ହଜାର ହଜାର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ରହିଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି । ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି । ଏହା ସମ୍ବିଧାନର ଆତ୍ମା ​​ବିରୁଦ୍ଧରେ । ଲୋକମାନେ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ତଥାପି ଭାଷଣରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।
  10. ରାଜ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ବିନା ରହିଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିଧାସଳଖ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି । ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକର କୁପରିଚାଳନା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଗଭୀର ଆଘାତ ଏବଂ ନିରାଶ କରିଛି । ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ । ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି ।
  11. ଶିଳ୍ପ ପରିଚାଳନାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗୁଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଚାପରେ ଅଛି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ତଥାପି ଦେଶରେ 55 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ପଞ୍ଜିକୃତ MSME ତୁଳନାରେ, ଅପାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭାବନା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାମିଲନାଡୁରେ କେବଳ ପ୍ରାୟ 4 ନିୟୁତ ଅଛି । ତାମିଲନାଡୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟୋଗ ଖୋଜିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି ।
  12. ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି । ସେମାନେ ଅସ୍ଥିର ଏବଂ ହତାଶ । ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ କରିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ ।
  13. ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ପୁଣି ଥରେ ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏକ ମୌଳିକ ସାମ୍ବିଧାନିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି ।

ପରେ ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ଏମ. ଆପାଭୁ ଗୃହକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ରାଜ୍ୟପାଳ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ । ତଥାପି ବାଚସ୍ପତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ, ବିଧାନସଭା ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ପ୍ରଥମେ ତାମିଲ ଥାଇ ଭାଜଥୁ ଗାନ କରାଯାଏ । ଆପାଭୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟପାଳ ଏହି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଗୃହରୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ.କେ. ଷ୍ଟାଲିନ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଗୃହରୁ ଚାଲିଯିବା ବିଧାନସଭାର ଅପମାନ, ଯାହାର ଏକ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଅଧିକ ଇତିହାସ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ।

ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସି.ଏନ୍. ଆନାଦୁରାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଷ୍ଟାଲିନ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯଦିଓ ଆନାଦୁରାଇ ଥରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପଦର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ, ସେ ସର୍ବଦା ଏହାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ସୌଜନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ଥିଲା । ଷ୍ଟାଲିନ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଧାନସଭା ପ୍ରତି ସମାନ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ତା’ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ଆଗତ କରିଥିଲେ ଯେ, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଭାଷଣ ଗୃହ ଛାଡ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପଠିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବା ଉଚିତ । ଗୃହ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ସଂକଳ୍ପକୁ ପାସ୍ କରିଥିଲା । ବାଚସ୍ପତି ଆପାଭୁ ଆହୁରି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଧାନସଭାର ସରକାରୀ ରେକର୍ଡରେ କେବଳ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଭାଷଣର ପାଠ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ ଏବଂ ସେହି ଦିନର ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରାଯିବ ନାହିଁ ।

