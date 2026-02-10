ଓମ ବିର୍ଲାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣବା ପାଇଁ ନୋଟିସ ଆଣିଲେ ବିରୋଧୀ; 120 ସାଂସଦ ଦେଲେ ଦସ୍ତଖତ
ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 94(ସି) ଅଧୀନରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଗତ ନୋଟିସରେ ଆମେ ଦସ୍ତଖତ କରିଛୁ । କାରଣ ଲୋକସଭା ପରିଚାଳନାରେ ଓମ ବିର୍ଲା ପକ୍ଷପାତ କରୁଥିଲେ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ ବିର୍ଲାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ନୋଟିସ ଆଣିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ବେଳେ ବାଚସ୍ପତି ଓମ ବିର୍ଲା ପକ୍ଷପାତିତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ।
ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ବାଚସ୍ପତି କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମିଛ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ଆରୋପ ଲଗାଉଛନ୍ତି । କଂଗ୍ରେସ, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଏବଂ ଡିଏମକେ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ସହ ଲୋକସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ ଉପନେତା ଗୌରବ ଗୋଗୋଇ, ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ କେ. ସୁରେଶ, ସଚେତକ ମହମ୍ମଦ ଜାଭେଦ ପ୍ରମୁଖ ଆର୍ଟିକିଲ 94 ସି ଅଧୀନରେ ଲୋକସଭାର ମହାସଚିବ ଉତ୍ପଳ କୁମାର ସିଂଙ୍କୁ ଏ ନେଇ ନୋଟିସ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ନୋଟିସରେ ନାହିଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ
ଏହି ନୋଟିସରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର 120 ସାଂସଦ ଦସ୍ତଖତ ରହିଛ । ଏହି ସାଂସଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ, ଡିଏମକେ, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି, ବାମ ଦଳ ଏବଂ ଆରଜେଡି ନେତା ଅଛନ୍ତି । ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି ଏବଂ ଏନସିପି-ଏସପି) ସାଂସଦ ମଙ୍ୟ ଏଥିରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ନୋଟିସରେ ଟିଏମସିର କୌଣସି ସାଂସଦ ଦସ୍ତଖତ କରି ନ ଥିବା ଜଣାଯାଇଛି । ଏପରିକି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦସ୍ତଖତ ନାହିଁ ।
ନୋଟିସରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 94(ସି) ଅଧୀନରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଗତ ନୋଟିସରେ ଆମେ ଦସ୍ତଖତ କରିଛୁ । କାରଣ ଲୋକସଭା ପରିଚାଳନାରେ ସେ ପକ୍ଷପାତ କରୁଥିଲେ ।
ବିରୋଧୀ ସାଂସଦଙ୍କୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି
ନୋଟିସରେ କୁହାଯାଇଛି, ସଂସଦରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସାଂସଦଙ୍କୁ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ଯଦିଓ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର । ଏହି ନୋଟିସରେ ଫେବୃଆରୀ 2 ତାରିଖ ଘଟଣାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ କୁହାଯାଇଛି, 'ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣରେ ଭାଷଣ ଶେଷ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇ ନ ଥିଲା । ଏହା ଏକମାତ୍ର ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ । ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲୋକସଭାରେ କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ ।'
ଫେବୃଆରୀ 3 ତାରିଖରେ 8 ଜଣ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସାଂସଦଙ୍କୁ ପୂରା ବଜେଟ ଅଧିବେଶନରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ସାଂସହ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି କୁହାଯାଇଛି, 'ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖରେ ବିଜେପିର ଜଣେ ସାଂସଦ ଦୁଇ ଜଣ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପତ୍ତିଜନକ ଟୀପ୍ପଣି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ନୈତିକତାର ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିଲେ ହେଁ ତାଙ୍କୁ ଥରେ ମାତ୍ର ଭର୍ତ୍ସନା କରାଯାଇ ନାହିଁ।'
