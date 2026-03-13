ସିଇସି ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ପାଇଁ ସଂସଦରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ନୋଟିସ୍
ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ ୧୩୦ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଏବଂ ୬୩ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ନୋଟିସରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର (ସିଇସି) ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦମାନେ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହରେ ନୋଟିସ୍ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ଏ ନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏକ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି । ପ୍ରାୟ ୧୩୦ ଜଣ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଏବଂ ୬୩ ଜଣ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ନୋଟିସ୍ ଉପରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏକ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ସ୍ୱାକ୍ଷରକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ୍ ମେଣ୍ଟର ସହୟୋଗୀ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛି, ଯାହା ବିରୋଧୀ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଠବନ୍ଧନର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଅଂଶ ନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ସୂତ୍ର କହିଛି ।
କିଛି ସ୍ୱାଧୀନ ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ୍ ଉପରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି । ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ସାଂସଦ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ତେବେ ସିଇସିଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏପରି ଏକ ନୋଟିସ୍ ପଠାଯାଇଛି । ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ନୋଟିସ୍ ରେ ସିଇସି ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାତଟି ଅଭିଯୋଗ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ "ପକ୍ଷପାତୀ ଏବଂ ପକ୍ଷପାତିତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣ", "ନିର୍ବାଚନୀ ଜାଲିଆତିର ତଦନ୍ତରେ ଜାଣିଶୁଣି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା" ଏବଂ "ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଭୋଟ୍ ହରଣ" ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ସମୟରେ ସିଇସିଙ୍କୁ ଶାସକ ବିଜେପିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ବିଶେଷକରି ନିର୍ବାଚନ ତାଲିକାର ଚାଲିଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (ଏସଆଇଆର) ସହିତ, ଯାହା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୈରିକ ଦଳକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସଂସଦର ଗତ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର (CEC) ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହାଅଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ । କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୟଦ ନାସିର ହୁସେନ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମତ ରଖି କହିଥିଲେ ଯେ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ସମେତ ସମସ୍ତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ତେବେ ତାର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (ECI) ଉପରେ କରାଯାଇଥିବା "ଭୋଟ୍ ଚୋରି" ଦାବିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ପକ୍ଷପାତିତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଅସମ୍ମାନ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଦେଶକୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ।
