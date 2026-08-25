ଜାତି ଜନଗଣନାରୁ OBC ଶବ୍ଦକୁ ବାଦ ! ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା
ଦେଶରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜାତି ଜନଗଣନା କରାଯାଉଛି । ତାହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ପ୍ରତାରଣା ବୋଲି କହିଲେ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଜୟରାମ ରମେଶ ।
Published : August 25, 2026 at 5:51 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା । ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାର୍ଗେ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି । ଚିଠିରେ ସେମାନେ ସରକାର ଜନଗଣନା ପାଇଁ ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ ବାତିଲ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଉଭୟ ନେତା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ନୂତନ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ୍ ।
VIDEO | Delhi: During a press conference, Congress leader Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) says, “Notification on caste census informed 40 questions to be asked and 10th question will be linked to caste; it is a form of self sabotage, will not ensure social justice.”— Press Trust of India (@PTI_News) August 25, 2026
(Full video… pic.twitter.com/e1BdRITqgF
ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦଳର ଯୋଗାଯୋଗ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଜୟରାମ ରମେଶ କହିଛନ୍ତି," ଅଗଷ୍ଟ 20 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାର୍ଗେ ଏବଂ ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ । ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହା ତୃତୀୟ ଚିଠି ଲେଖିଛି । ଖାର୍ଗେ ପ୍ରଥମ ଚିଠି ୧୬ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୩ରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିଠି ୫ ମଇ ୨୦୨୫ରେ ଲେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ପାଇ ନଥିଲେ ।"
ସେ କହିଛନ୍ତି,"୨୦୨୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୧ ତାରିଖରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଯଦି ଜାତି ଜନଗଣନା କରିବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଜାତି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ସୂଚନା ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ । ବିହାରରେ ଜାତି ସର୍ଭେ ପାଇଁ ୨୧୫ଟି ଜାତିର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଜାତି ସର୍ଭେରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କରାଯାଇଥିଲା । ଆମ ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ୪,୨୦୦ ଜାତି ଅଛି, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ନିଜସ୍ୱ ଜାତି ତାଲିକା ଅଛି, ଯାହା ଆଧାରରେ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ ତାଲିକା ଅଛି । ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ, ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଦୁଇ ବିରୋଧୀ ନେତାଙ୍କ ଚିଠି ଉପରେ ବିଚାର କରିବେ ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଜାତି ସର୍ଭେ ପାଇଁ ସମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ, ଯାହା ବିହାର ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଦେଶରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜାତି ଜନଗଣନା କରାଯାଉଛି ତାହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ପ୍ରତାରଣା । ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ମୋଦି ସରକାର ଦେଶରେ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଜାତି ଜନଗଣନା କରିବା ଉଚିତ୍ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଜାତିଗତ ଜନଗଣନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜନଗଣନା ଘୋଷଣା ହେବା ପରଠାରୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ୟୁ-ଟର୍ଣ୍ଣ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଜନଗଣନା ଯେପରି କରାଯାଉଛି ତାହା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା କେବଳ ଏକ ପ୍ରହସନ ।"
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଚିଠିରେ ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକାଶ କରି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜୟରାମ ରମେଶ କହିଛନ୍ତି," ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନାକୁ ବାତିଲ କରି ବିହାର ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ପଦ୍ଧତିକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଦାବି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ । ଜନଗଣନାରେ ଜାତି ସୂଚନା ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ଜାତି ନାମ ଯେପରି ଅଛି ସେହିପରି ରେକର୍ଡ କରାଯିବ । ଭାରତରେ ସମାନ ଜାତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ, ଉପଜାତି ଏବଂ ଭାଷାଗତ ଭିନ୍ନତା ଦ୍ୱାରା ଜଣାଯାଏ । ତେଣୁ ଯଦି ଜନଗଣନାରେ ସମାନ ଜାତିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଏ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ଜାତିକୁ ହଜାର ହଜାର ନାମରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ।"
ଯଦି କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରକୃତ ଜନସଂଖ୍ୟା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ରେକର୍ଡ କରାନଯାଏ, ତେବେ ଏହାର ସାମାଜିକ-ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବ ବୋଲି ଦାବି କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ପଛୁଆ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପଛୁଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା, ନିଯୁକ୍ତି, କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଏବଂ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ସହିତ ଜଡିତ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ । ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଭାରତରେ ଓବିସି ଜନସଂଖ୍ୟା ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜନଗଣନା ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀରେ 'ପଛୁଆ ବର୍ଗ' ଶବ୍ଦକୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ । "