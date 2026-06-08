ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ INDIA ମେଣ୍ଟ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ , AAP ଏବଂ DMKର ବର୍ଜନ
ଗତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଟିଏମସି ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁରେ ଡିଏମକେର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ, ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ।
Published : June 8, 2026 at 12:11 PM IST
INDIA BLOC LEADERS MEETING , ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି 20ରୁ ଅଧିକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ । କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ବାଧୀନ ଏନଡିଏ ସରକାରକୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ, ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ସହଯୋଗୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏହି ବୈଠକରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି । 2026 ଏପ୍ରିଲ-ମେ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 4 ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (ଟିଏମସି ) ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁରେ ଡିଏମକେର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ବୈଠକ:
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ କନଷ୍ଟିଚ୍ଯୁସନ କ୍ଲବରେ ଆୟୋଜିତ ବୈଠକରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଟିଏମସି ନେତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ନେତା ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ, ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ନେତା ତଥା ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉମର ଅବଦୁଲ୍ଲା ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Delhi | Visuals from the INDIA bloc meeting at the Constitution Club in India.— ANI (@ANI) June 8, 2026
Leaders Mallikarjun Kharge, Rahul Gandhi, Sonia Gandhi, Mamata Banerjee, Tejashwi Yadav, Akhilesh Yadav, Supriya Sule, Omar Abdullah, Mehbooba Mufti, present.
(Source: AICC) pic.twitter.com/IeqLz31BYW
କଂଗ୍ରେସ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଜୟରାମ ରମେଶ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଇଣ୍ଡିଆ ଜନବନ୍ଧନ ବୈଠକରେ ଆଜି 23ଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି । ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହାର ବିବିଧତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ହୋଇ ରହିବ ’’। ଜୟରାମ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଦଳ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ପାଇଁ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନପାରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ବିରୋଧରେ ସେମାନଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଦଳ ପ୍ରତି ଦୃଢ ସମର୍ଥନ ରହିଛି ।
ଯୋଗ ଦେଲେନି ଆପ୍ ଏବଂ ଡିଏମକେ
ଡିଏମକେ ଓ ଆପ୍ ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି । ଟିଭିକେ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଡିଏମକେ ଏହି ବୈଠକକୁ ବର୍ଜନ କରିଛି । ତାମିଲନାଡୁରେ ଟିଭିକେ ନେତୃତ୍ବାଧୀନ ସରକାରକୁ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥନ ଦେବା ପରେ ଡିଏମକେ ଏହାଠାରୁ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିଛି ।
#WATCH | Ranchi | On whether he will attend the INDIA bloc meeting underway in Delhi, Jharkhand CM Hemant Soren says, " possibly. i am trying. let's see." pic.twitter.com/Gf2eHQD49j— ANI (@ANI) June 8, 2026
ଆସନ୍ତା 2029 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଜାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବା ସହ ଭବିଷ୍ୟତ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଉପରେ ବିଚାର କରିପାରେ INDIA ମେଣ୍ଟ ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଏକାଠି ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଟିଏମସି ନେତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟକୁ ସମର୍ଥନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଜିର ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏକ ସାଧାରଣ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକଜୁଟ ହୋଇଥିବା TMC ସାଂସଦ ଡେରେକ୍ ଓ'ବ୍ରାଏନ୍ କହିଛନ୍ତି।
ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବରେ ସିପିଆଇ(ଏମ):
ଗତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । କେରଳ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ସହିତ ବାମପନ୍ଥୀଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ବୁଝାମଣା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ଏକମାତ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ UDF ବିପକ୍ଷରେ ପରାଜୟ ସ୍ବୀକାର କରିଛି । ସିପିଆଇ(ଏମ୍) ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଲୋଡ଼ିପାରନ୍ତି ବୋଲି ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ସିପିଆଇ(ଏମ୍) ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଏମ୍ ଏ ବେବି କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟକୁ ଭିତ୍ତି କରୁଥିବା ସହଯୋଗ ଭାବନା ସହିତ ଅସଙ୍ଗତ। ସେପଟେ ବେବିଙ୍କ ଚିଠି ପରେ ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ଶେହଜାଦ ପୁନାୱାଲା ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ଏକତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ‘‘ଏହା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିମେଣ୍ଟର ପ୍ରକୃତ ଅବସ୍ଥା । ଯାହାର କୌଣସି ମିଶନ ନାହିଁ, କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନାହିଁ, କେବଳ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ବିଭାଜନ, ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ପଦବୀ ପାଇଁ ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା’’।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ OPINION: ତାମିଲନାଡୁରେ କଂଗ୍ରେସର ବେଟିଂ ଏବଂ INDIA ଗଠବନ୍ଧନର ଖରାପ ଫଳାଫଳ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମିଳିତ ବିରୋଧୀ ବୈଠକରେ ମାନସଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବଢ଼ାଇଲା ଚର୍ଚ୍ଚା; ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଢଳୁଛି କି ବିଜେଡି ?