ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 'ଅପରେସନ୍ ଟାଇଗର' ଆଲୋଚନା ଜୋରଦାର: ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଫର୍
ବାପାଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ନିମ୍ବାଲକରଙ୍କୁ 'ଅନୁକୂଳ' ରାୟ ପାଇଁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସଂଜୟ ରାଉତ ।
Published : June 17, 2026 at 7:37 PM IST
OPERATION TIGER IN MAHARASTRA, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: 'ଅପରେସନ୍ ଟାଇଗର'ର ଅଂଶ ଭାବେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଶିବସେନାରେ ଆସନ୍ନ ବିଭାଜନ ହେବାର ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ, ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ବୁଧବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ, ଓମପ୍ରକାଶ ରାଜେ ନିମ୍ବାଲକରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିତା ପବନ ରାଜେ ନିମ୍ବାଲକରଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ "ଅନୁକୂଳ" ରାୟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଛଅ ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଶିକାର କରିବାକୁ କହିଥିଲେ ।
ନିମ୍ବାଲକର ହେଉଛନ୍ତି ଶିବସେନା (UBT) ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟ, ଯିଏ ଧାରାଶିବ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି । ସେ ଛଅ ଜଣ ଶିବସେନା (UBT) ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଂସଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ଯେଉଁମାନେ ଏକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ଏପରିକି ତାଜା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଶିବସେନା (UBT) ସାଂସଦ ଅରବିନ୍ଦ ସାୱନ୍ତ ଏବଂ ଅନୀଲ ଦେଶାଇ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ସଂସଦରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ।
ତେବେ ନିମ୍ବାଲକରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହତ୍ୟା ମାମଲାର ରାୟ ବୁଧବାର ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । "ଓମ୍ ରାଜେଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଯଦି ସେ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଦଳତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ । ସେଥିପାଇଁ ଶୁଣାଣି ଜୁନ୍ ୨୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି," ବୋଲି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଉତ ଏହି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କହିଛନ୍ତି ।
ରାଉତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, କିଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସାଂସଦଙ୍କୁ ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ "୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା" ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ "ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି" ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ "କିଣିବା" ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ।
#WATCH दिल्ली: शिवसेना UBT में फूट की अटकलों के बीच पार्टी सांसद संजय राउत ने कहा, " अगर कोई जाना चाहता है, तो वो इस्तीफा देकर जा सकता है। अगर हमारे सांसदों के बारे में ऐसी खबरें आती हैं, तो उन्हें उनका खंडन करना चाहिए। इस बार महाराष्ट्र के लोग चुप नहीं रहेंगे।" pic.twitter.com/O1q4fTpQSz— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 17, 2026
"ଏହି ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ବିଷୟରେ ମୋତେ କହିଥିବା ଜଣେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଓମ୍ ରାଜେଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏବେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ୨୦ ବର୍ଷ ପରେ, କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଜୁନ୍ ୧୬ ତାରିଖରେ ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଥିଲା," ବୋଲି ରାଉତ କହିଛନ୍ତି ।
"ମୋତେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଦର ୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ସେମାନେ ଟଙ୍କା ନ ପାଇ ବିମାନରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି," ବୋଲି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
"ଯଦି ଏହା ଘଟୁଛି, ତେବେ ସମ୍ବିଧାନ, ଅଦାଲତ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରର କ'ଣ ଆଉ ବାକି ଅଛି ? ଆସନ୍ତାକାଲିର ସଂସଦୀୟ ଦଳ ବୈଠକରେ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯୋଗଦେବା ଉଚିତ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
'ଯଦି କେହି ଦଳ ଛାଡିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଉଚିତ'
ତଥାପି ରାଉତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦଳ ବିଭାଜନ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୂଚନା ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ଛଅ ଜଣ ସାଂସଦ ଭାଙ୍ଗିବା ବିଷୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି । "ଯଦି ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ," ବୋଲି ରାଉତ କହିଛନ୍ତି ।
ରାଉତ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମସ୍ତ ସାଂସଦ ଶିବସେନା (UBT)ର "ମଶାଲ" ଚିହ୍ନରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ "କାହାରି ସେହି ଜନାଦେଶକୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ"।
#WATCH | Delhi: Shiv Sena (UBT) MPs Arvind Sawant and Anil Desai arrive at the parliament to meet Lok Sabha Speaker Om Birla. pic.twitter.com/1JwN2aWiES— ANI (@ANI) June 17, 2026
"ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହଜ ନୁହେଁ । ଯେଉଁମାନେ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭାଜିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ସାଂସଦମାନେ ମନେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏହି ନେତାମାନେ ଆମ ଦଳର ଚିହ୍ନ, ମଶାଲ ଏବଂ ଉଦ୍ଧବ ବାଲାସାହେବ ଠାକରେଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବାର ଚେତାବନୀ ଦେଇ ସଂଜୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 2022ରେ ଅବିଭକ୍ତ ଶିବସେନାରେ ବିଭାଜନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ତାହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଶିବସେନା (UBT) କର୍ମୀମାନେ ଚୁପ୍ ରହିବେ ନାହିଁ । "ଯଦି କେହି ଛାଡିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଉଚିତ । ସେମାନେ ଆମ ଦଳର ଟିକେଟରେ ସଂସଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଟରମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିବାରୁ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଶିବସେନା (UBT)ର ସଙ୍କଟ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଡେରା ପକାଇଥିବା ରାଉତ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦଳ ଗୁରୁବାର ହେବାକୁ ଥିବା ସଂସଦୀୟ ଦଳର ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ଏକ ହ୍ୱିପ୍ ଜାରି କରିଛି ।
ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ଅନୁଗତ
ରାଉତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦଳୀୟ ନେତାମାନେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖି ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ପରେ ଦିନର ଶେଷ ଭାଗରେ, ତିନି ଜଣ- ସାୱନ୍ତ, ଦେଶାଇ ଏବଂ ରାଉତ - ମଧ୍ୟ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ।
ବୈଠକ ପରେ ଦେଶାଇ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେମାନେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ବେଆଇନ ଦଳବଦଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । "ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ କେବଳ ଏକ ଦଳ ସହିତ ମିଶିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ସାଂସଦଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଥାଏ । କେବଳ ମୂଳ ଦଳ ମିଶ୍ରଣ କରିପାରିବ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀର ଆବଶ୍ୟକ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ଶକ୍ତି ଥାଏ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
'ଅପରେସନ୍ ଟାଇଗର' କ'ଣ ଏବଂ 'ବିଦ୍ରୋହୀ' କିଏ?
'ଅପରେସନ୍ ଟାଇଗର' ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ଶିବସେନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଶିବସେନା (UBT)ରୁ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁଜବପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ଚାଲକୁ ବୁଝାଏ । ଲୋକସଭାରେ ଶିବସେନା (UBT)ର ନଅ ଜଣ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅରବିନ୍ଦ ଗଣପତ ସାୱନ୍ତ (ମୁମ୍ବାଇ ସାଉଥ୍), ଅନିଲ ଯଶୱନ୍ତ ଦେଶାଇ (ମୁମ୍ବାଇ ସାଉଥ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ), ସଞ୍ଜୟ ଦିନା ପାଟିଲ (ମୁମ୍ବାଇ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ), ରାଜଭାଉ ପ୍ରକାଶ ୱାଜେ (ନାଶିକ), ସଞ୍ଜୟ ହରିଭାଉ ଯାଦବ (ପାର୍ବନୀ), ସଞ୍ଜୟ ଦେଶମୁଖ (ୟବତମାଲ-ୱାସିମ୍) ନାଗେଶ ବାପୁରାଓ ପାଟିଲ ଅଶିତକର (ହିଙ୍ଗୋଲି) ଭାଉସାହେବ ୱାକଚୌରେ (ଶିର୍ଡି) ଏବଂ ଓମପ୍ରକାଶ ରାଜେ ନିମ୍ବାଲକର (ଧରସିଭ) ।
ଏହି ନଅ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ତିନି ଜଣ- ଅରବିନ୍ଦ ଗଣପତ ସାୱନ୍ତ, ଅନିଲ ଯଶୱନ୍ତ ଦେଶାଇ ଏବଂ ରାଜଭାଉ ପ୍ରକାଶ ୱାଜେ ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ଏବଂ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚାଟୁର୍ବେଦୀ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଂସଦ- ସଞ୍ଜୟ ହରିଭାଉ ଯାଦବ, ଭାଉସାହେବ ୱାକଚୌରେ, ସଞ୍ଜୟ ଦେଶମୁଖ, ନାଗେଶ ବାପୁରାଓ ପାଟିଲ ଅଶିତକର, ଓମପ୍ରକାଶ ରାଜେ ନିମ୍ବାଲକର ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ଦିନା ପାଟିଲ, ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ ବିର୍ଲାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ଯେହେତୁ ଏହି 6ଟି UBTର 9 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକସଭା ଶକ୍ତିର ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଦଳବଦଳ ବିରୋଧୀ ଆଇନ ଅଧିନରେ ଅଯୋଗ୍ୟତାକୁ ବାଇପାସ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚାଉଛି ଯେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ୧୪ରୁ ୧୬ ଜଣ ୟୁବିଟି ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପ୍ରାୟ ୧୬ ମାସ ପରେ ମୋଦି- ଟ୍ରମ୍ପ ସାକ୍ଷାତ: ଅବସର ଆଣିଲା G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- EPF ଖାତାଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍; ଜୁନ୍ ୩୦ ପୂର୍ବରୁ ଖାତାକୁ ଆସିପାରେ ୮.୨୫% ସୁଧ !
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ