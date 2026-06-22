ଅପରେସନ ଟାଇଗରର ପ୍ରଭାବ! ଶିବସେନାର ଛଅ ଜଣ ବିଦ୍ରୋହୀ ୟୁବିଟି ସାଂସଦ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ଶିବସେନାରେ ସାମିଲ
ଉଦ୍ଧବ ସେନାର ଛଅ ଜଣ ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଂସଦ ଆଜି ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶିବସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ।
Published : June 22, 2026 at 7:43 PM IST
6 UBT SENA REBELS TO JOIN SHIVSENA, ମୁମ୍ବାଇ(ମହାରାଷ୍ଟ୍ର): ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର 6 ଜଣ ବିଦ୍ରୋହୀ ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି) ସାଂସଦ ଆଜି (ସୋମବାର) ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ଶିବସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ସାରନାଇକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜି ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ଶିବସେନାର 6 ଜଣ ସାଂସଦ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ଶିବସେନାରେ ଯୋଗଦେବେ ।
ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା 6 ଜଣ ବିଦ୍ରୋହୀ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିବସେନା ୟୁବିଟି ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ହରିଭାଉ ଯାଦବ, ଭଉସାହେବ ରାଜାରାମ ୱାକଚୌରେ, ଓମପ୍ରକାଶ ଭୁପାଲସିଂହ ନିମ୍ବଲକର, ସଞ୍ଜୟ ଦିନା ପାଟିଲ, ସଞ୍ଜୟ ଉତ୍ତମରାଓ ଦେଶମୁଖ ଏବଂ ନାଗେଶ ବାପୁରାଓ ପାଟିଲ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶିବସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ।
#WATCH | Mumbai: Shiv Sena UBT MPs Sanjay Haribhau Jadhav, Bhausaheb Rajaram Wakchaure, Omprakash Bhupalsingh Nimbalkar, Sanjay Dina Patil, Sanjay Uttamrao Deshmukh and Nagesh Bapurao Patil Ashtikar join Shiv Sena in the presence of Maharashtra Deputy CM Eknath Shinde. pic.twitter.com/rl0IpFpWjE— ANI (@ANI) June 22, 2026
ଆଜି ସିନ୍ଦେ ଶିବିରରେ ଛଅ ଜଣ ବିଦ୍ରୋହୀ ଶିବସେନା (UBT) ସାଂସଦ ଯୋଗଦେବା ବିଷୟରେ ଶିବସେନା ନେତା ଦୀପକ କେସରକର କହିଛନ୍ତି, "...ଏହା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ କାମ ହେଉଛି । ଯଦି NDA ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ, ତେବେ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ।"
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ନିଜର ପୃଥକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦି ସେମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ NDA ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମହାୟୁତି ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହେବ ।"
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କାମ ହେଉଛି, ଏବଂ ଏହା ଏହି ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି । ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟଧାରାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ..."
#WATCH | Mumbai | On 6 rebel Shiv Sena UBT MPs to join Shinde camp today, Shiv Sena leader Deepak Kesarkar says, " ...this a matter of great happiness for us. excellent work is being done at the centre under the leadership of pm modi and amit shah ji; if the nda strengthens, the… pic.twitter.com/XRB93va2Nc— ANI (@ANI) June 22, 2026
ଶିବସେନା ବିଧାୟକ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ସରନାୟକ ସୋମବାର ଦିନ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, ଛଅ ଜଣ ବିଦ୍ରୋହୀ ଶିବସେନା (UBT) ସାଂସଦ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ଶିବସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହା ସଂସଦରେ ଦଳର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବ ।
ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ସରନାୟକ କହିଥିଲେ ଯେ, ଛଅ ଜଣ ବିଦ୍ରୋହୀ ଶିବସେନା (UBT) ସାଂସଦ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୩ଟାରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ଶିବସେନାରେ ଯୋଗଦେବେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶିବସେନା ସାଂସଦଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୭ରୁ ୧୩କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହା ଦଳର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଦ୍ରୋହୀ ଶିବସେନା (UBT) ସାଂସଦମାନେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କୁ ଏକ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରତାପ ସରନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅପରେସନ ଟାଇଗର ବର୍ଷକୁ ୩୬୫ ଦିନ ଜାରି ରହେ । ବାଲାସାହେବ ଠାକରେଙ୍କ ବିଚାରଧାରା ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଛଅ ଜଣ ସାଂସଦ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୩ଟାରେ ଶିବସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି । ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ସଂଜୟ ରାଉତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଯାହାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଥମ ବିଧାୟକ ଆମ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ଛଅ ଜଣ ସାଂସଦ ଆମ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ।" ସେପଟେ ଶିବସେନା (UBT) ବିଧାୟକ ମହେଶ ସାୱନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, "ଯେଉଁମାନେ ଛାଡିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି... ଆମେ ସହମତ (ସାମନାରେ ପ୍ରକାଶିତ କଥା ସହିତ) ।"
ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେ କ’ଣ କହିଥିଲେ?
ଶିବସେନା (UBT) ବିଧାୟକ ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେ ତାଙ୍କ ଦଳର ଛଅ ଜଣ ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଂସଦଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହୀ ନୁହନ୍ତି ବରଂ କାପୁରୁଷ ଏବଂ ଠକ । ସେମାନେ ଉଦ୍ଧବ ବାଲାସାହେବ ଠାକରେ ଏବଂ MVA ନାମରେ ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ଏବେ ବିଜେପି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହାର 'ସ୍ୱାମ୍ପ'ରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଛି ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ବହୁମତ (ଲୋକସଭାରେ) ହାସଲ କରି ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ । ଯେପରି ଆମ ଦଳ ଭାଙ୍ଗିଲା, ସେହିପରି TMC ଏବଂ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା । ଯଦି ଏହି ଦେଶରେ ଆଇନ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଆଶା କରିପାରିବା ।"
#WATCH | On 6 rebel MPs of his party, Shiv Sena (UBT) MLA Aaditya Thackeray says, " they are not rebels but 'darrpok aur bekau'. they were elected in the name of uddhav balasaheb thackeray and mva against the bjp. now, the bjp wants to include them in their 'daldal' so that they… pic.twitter.com/237Yd3g67q— ANI (@ANI) June 22, 2026
ଶିବସେନା (UBT) ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଜୁନ୍ 27 ତାରିଖରେ ୟବତମାଲ ଗସ୍ତ କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତା’ପରେ ବିଦର୍ଭର ୱାଶିମ ଏବଂ ମରାଠୱାଡ଼ାର ହିଙ୍ଗୋଲି ଗସ୍ତ କରିବେ । ସେ ଜୁନ୍ 28 ତାରିଖରେ ପରଭାନୀ ଏବଂ ଧାରାଶିବ ଏବଂ ତା’ପରେ ଜୁନ୍ 29 ତାରିଖରେ ଶିରିଡ଼ି ଗସ୍ତ କରିବେ ।
ୟବତମଲ-ୱାଶିମ ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ଦେଶମୁଖ, ହିଙ୍ଗୋଲି ସାଂସଦ ନାଗେଶ ପାଟିଲ ଅଷ୍ଟିକର, ପାର୍ବନୀ ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ଯାଦବ, ଶିରିଡି ସାଂସଦ ଭାଉସାହେବ ୱାକଚୌର, ମୁମ୍ବାଇ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ଦିନା ପାଟିଲ ଏବଂ ଓସମାନାବାଦ ସାଂସଦ ଓମପ୍ରକାଶ ରାଜେ ନିମ୍ବଲକର ଶିବ ସେନା ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 'ଅପରେସନ୍ ଟାଇଗର' ଆଲୋଚନା ଜୋରଦାର: ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଫର୍
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ