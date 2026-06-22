ETV Bharat / bharat

ଅପରେସନ ଟାଇଗରର ପ୍ରଭାବ! ଶିବସେନାର ଛଅ ଜଣ ବିଦ୍ରୋହୀ ୟୁବିଟି ସାଂସଦ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ଶିବସେନାରେ ସାମିଲ

ଉଦ୍ଧବ ସେନାର ଛଅ ଜଣ ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଂସଦ ଆଜି ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶିବସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ।

Operation Tiger: Six Rebel Shiv Sena UBT MPs Join Shiv Sena Eknath Shinde
ଅପରେସନ ଟାଇଗରର ପ୍ରଭାବ! ଶିବସେନାର ଛଅ ଜଣ ବିଦ୍ରୋହୀ ୟୁବିଟି ସାଂସଦ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ଶିବସେନାରେ ସାମିଲ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 22, 2026 at 7:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

6 UBT SENA REBELS TO JOIN SHIVSENA, ମୁମ୍ବାଇ(ମହାରାଷ୍ଟ୍ର): ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର 6 ଜଣ ବିଦ୍ରୋହୀ ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି) ସାଂସଦ ଆଜି (ସୋମବାର) ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ଶିବସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ସାରନାଇକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜି ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ଶିବସେନାର 6 ଜଣ ସାଂସଦ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ଶିବସେନାରେ ଯୋଗଦେବେ ।

ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା 6 ଜଣ ବିଦ୍ରୋହୀ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିବସେନା ୟୁବିଟି ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ହରିଭାଉ ଯାଦବ, ଭଉସାହେବ ରାଜାରାମ ୱାକଚୌରେ, ଓମପ୍ରକାଶ ଭୁପାଲସିଂହ ନିମ୍ବଲକର, ସଞ୍ଜୟ ଦିନା ପାଟିଲ, ସଞ୍ଜୟ ଉତ୍ତମରାଓ ଦେଶମୁଖ ଏବଂ ନାଗେଶ ବାପୁରାଓ ପାଟିଲ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶିବସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଆଜି ସିନ୍ଦେ ଶିବିରରେ ଛଅ ଜଣ ବିଦ୍ରୋହୀ ଶିବସେନା (UBT) ସାଂସଦ ଯୋଗଦେବା ବିଷୟରେ ଶିବସେନା ନେତା ଦୀପକ କେସରକର କହିଛନ୍ତି, "...ଏହା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ କାମ ହେଉଛି । ଯଦି NDA ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ, ତେବେ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ।"

ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ନିଜର ପୃଥକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦି ସେମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ NDA ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମହାୟୁତି ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହେବ ।"

ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କାମ ହେଉଛି, ଏବଂ ଏହା ଏହି ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି । ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟଧାରାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ..."

ଶିବସେନା ବିଧାୟକ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ସରନାୟକ ସୋମବାର ଦିନ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, ଛଅ ଜଣ ବିଦ୍ରୋହୀ ଶିବସେନା (UBT) ସାଂସଦ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ଶିବସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହା ସଂସଦରେ ଦଳର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବ ।

ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ସରନାୟକ କହିଥିଲେ ଯେ, ଛଅ ଜଣ ବିଦ୍ରୋହୀ ଶିବସେନା (UBT) ସାଂସଦ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୩ଟାରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ଶିବସେନାରେ ଯୋଗଦେବେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶିବସେନା ସାଂସଦଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୭ରୁ ୧୩କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହା ଦଳର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଦ୍ରୋହୀ ଶିବସେନା (UBT) ସାଂସଦମାନେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କୁ ଏକ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରତାପ ସରନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅପରେସନ ଟାଇଗର ବର୍ଷକୁ ୩୬୫ ଦିନ ଜାରି ରହେ । ବାଲାସାହେବ ଠାକରେଙ୍କ ବିଚାରଧାରା ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଛଅ ଜଣ ସାଂସଦ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୩ଟାରେ ଶିବସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି । ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ।

ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ସଂଜୟ ରାଉତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଯାହାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଥମ ବିଧାୟକ ଆମ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ଛଅ ଜଣ ସାଂସଦ ଆମ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ।" ସେପଟେ ଶିବସେନା (UBT) ବିଧାୟକ ମହେଶ ସାୱନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, "ଯେଉଁମାନେ ଛାଡିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି... ଆମେ ସହମତ (ସାମନାରେ ପ୍ରକାଶିତ କଥା ସହିତ) ।"

ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେ କ’ଣ କହିଥିଲେ?

ଶିବସେନା (UBT) ବିଧାୟକ ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେ ତାଙ୍କ ଦଳର ଛଅ ଜଣ ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଂସଦଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହୀ ନୁହନ୍ତି ବରଂ କାପୁରୁଷ ଏବଂ ଠକ । ସେମାନେ ଉଦ୍ଧବ ବାଲାସାହେବ ଠାକରେ ଏବଂ MVA ନାମରେ ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ଏବେ ବିଜେପି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହାର 'ସ୍ୱାମ୍ପ'ରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଛି ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ବହୁମତ (ଲୋକସଭାରେ) ହାସଲ କରି ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ । ଯେପରି ଆମ ଦଳ ଭାଙ୍ଗିଲା, ସେହିପରି TMC ଏବଂ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା । ଯଦି ଏହି ଦେଶରେ ଆଇନ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଆଶା କରିପାରିବା ।"

ଶିବସେନା (UBT) ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଜୁନ୍ 27 ତାରିଖରେ ୟବତମାଲ ଗସ୍ତ କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତା’ପରେ ବିଦର୍ଭର ୱାଶିମ ଏବଂ ମରାଠୱାଡ଼ାର ହିଙ୍ଗୋଲି ଗସ୍ତ କରିବେ । ସେ ଜୁନ୍ 28 ତାରିଖରେ ପରଭାନୀ ଏବଂ ଧାରାଶିବ ଏବଂ ତା’ପରେ ଜୁନ୍ 29 ତାରିଖରେ ଶିରିଡ଼ି ଗସ୍ତ କରିବେ ।

ୟବତମଲ-ୱାଶିମ ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ଦେଶମୁଖ, ହିଙ୍ଗୋଲି ସାଂସଦ ନାଗେଶ ପାଟିଲ ଅଷ୍ଟିକର, ପାର୍ବନୀ ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ଯାଦବ, ଶିରିଡି ସାଂସଦ ଭାଉସାହେବ ୱାକଚୌର, ମୁମ୍ବାଇ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ଦିନା ପାଟିଲ ଏବଂ ଓସମାନାବାଦ ସାଂସଦ ଓମପ୍ରକାଶ ରାଜେ ନିମ୍ବଲକର ଶିବ ସେନା ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 'ଅପରେସନ୍ ଟାଇଗର' ଆଲୋଚନା ଜୋରଦାର: ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଫର୍

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

6 UBT SENA REBELS TO JOIN SHIVSENA
EKNATH SHINDE LED CAMP
UDDHAV THACKERAY
MAHARASHTRA POLITICS
6 UBT SENA REBELS TO JOIN SHIVSENA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.